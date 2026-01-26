¡Ö¿©ÉÊ¾®Çä¶È¤¬¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎDX¤ÎÊý¸þÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦¹Í»¡¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ê¥º¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§¾åÂ¼ Í§°ì¡Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¾®Çä¶È³¦¤Ë½¾»ö¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¿©ÉÊ¾®Çä¶È¤¬¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎDX¤ÎÊý¸þÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¡¦¹Í»¡¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://speakerdeck.com/delizmart/korekaranoshi-pin-xiao-mai-qi-ye-kasheng-tican-rutamenodxnofang-xiang-xing-ver1-dot-1
¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢³Æ¼ï¥³¥¹¥ÈÁý¤Ê¤É¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢¿©ÉÊ¾®Çä¶È¤ÎÊÑ³×¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä»ñ¸»¤Ë¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÉÁ¤¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤«¤ËDX¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¡£¤½¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤ÎÍ¥Îô¤¬¡¢¾¡¤Á»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Î¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¿©ÉÊ¾®Çä¶È³¦¤Î³§ÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢³°Éô´Ä¶¤ò¼¨¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ä»öÎã¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤âÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊ¾®Çä¶È¤¬¿Ê¤à¤Ù¤DX¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥ÈÌÜ¼¡
¤Ï¤¸¤á¤Ë
¿©ÉÊ¾®Çä´ë¶È¤Î»ö¶È´Ä¶
¿©ÉÊ¾®Çä´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÊÑ²½
¿©ÉÊ¾®Çä´ë¶È¤ÎDX¤Î¸½¾õ
MD¤òÃ´¤¦¥Ð¥¤¥äー¤Î¸½¾õ¤È¤á¤¶¤¹Êý¸þÀ
¥á¥Ã¥»ー¥¸
¢£¥µ¥Þ¥ê
¡¦¾®Çä¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎÄã¤µ¤ÏÂ¾¤Î»º¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¿Í·ïÈñ¤ä»ÅÆþ¤ì¸¶²Á¤Ï¹âÆ¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý±×³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î°ì¼ê¤¬ÁáµÞ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¿Í¸ý¸º¤Ç¹ñÆâ»Ô¾ì¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤âÁíÅ¹ÊÞ¿ô¤ä½ÐÅ¹ÀªÎÏ¤ÏÂç¤¤¯¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¶¥Áè·ã²½¤ÏÉ¬»ê¡£
¡¦¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ë¤Î¤Ï¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÅ¹¡×¡£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½Åù¤Ë¤è¤ê¤É¤ó¤Ê¤ËÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Å¹¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ªµÒ¤ÏÍè¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÍèÅ¹Æ°µ¡¤òÂ¥¤¹ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡ÊMD¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¦²Ã¤¨¤Æ¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤·Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Àî¾å¤ËÁÌ¤êÀ½Â¤¾®Çä¡ÊSPA¡Ë²½¤ËÃå¼ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÆÈ¼«¤ÎMD¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤äÄ´Ã£¤È¤¤¤Ã¤¿MDÎÎ°è¤ÎDX¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢º£¸å¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÍè¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¡£
¡¦MDÎÎ°è¤ÎDX¤È¤Ï¡¢MD¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥äー¤ÎÆ¯¤Êý¤Î²þ³×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥äー¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢MD¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¡¢MD¤ò¤è¤ê¹âÅÙ¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://speakerdeck.com/delizmart/korekaranoshi-pin-xiao-mai-qi-ye-kasheng-tican-rutamenodxnofang-xiang-xing-ver1-dot-1
¢£°ìÉôÆâÍÆ¤ÎÈ´¿è
¾®Çä¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ÏÂ¾»º¶È¤è¤ê¤â¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¦ÉÊ»ÅÆþ¤ì¸¶²Á¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼ý±×À³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËSPA²½¤ËÃå¼ê¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¡£
¸½¾ì¤Î¥Ð¥¤¥äー¤Ï·ã²½¤¹¤ë¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤¬Í¸ú¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¿ÊÅª¤Ê²¤ÊÆ¤Î¾®Çä¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾¦ÉÊ³«È¯¡×¤ä¡ÖÄ´Ã£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ç¤ÎDX¤â¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ¡¡½ÂÃ«¥½¥é¥¹¥¿3³¬
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¾åÂ¼ Í§°ì
ÀßÎ© ¡¡2021Ç¯2·î5Æü
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ç¥ê¥º¥Þー¥È ¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç
pr@delizmart.com