»ñÎÁºîÀ®¤«¤éÆ°²è¡¢Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤ÇÌòÎ©¤Ä¤¢¤é¤æ¤ëÁàºî¤ò²òÀâ¡Ø¤Ç¤¤ëCanva »Å»ö¤Ë³è¤«¤»¤ë¡ª¥Î¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤¿¤á¤ÎÆþÌç½ñ¡Ù¤ò1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤ÇIT´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶Î´»Ö¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¡ÖCanva¡×¤Î²òÀâ½ñ¡Ø¤Ç¤¤ëCanva »Å»ö¤Ë³è¤«¤»¤ë¡ª¥Î¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤¿¤á¤ÎÆþÌç½ñ¡Ù¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ðÁÃ¤«¤é¼ÂÌ³³èÍÑ¤Þ¤Ç¡¢1ºý¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë½¬ÆÀ
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Äー¥ë¡ÖCanva¡×¤Ï¡¢»ñÎÁºîÀ®¤«¤éÆ°²èÊÔ½¸¡¢Web¥µ¥¤¥È¸ø³«¤Þ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò1¤Ä¤Î¥Äー¥ë¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¡¢Canva¤òÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²òÀâ½ñ¤Ç¤¹¡£´ðËÜÁàºî¤Î½¬ÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤ÇÌòÎ©¤Ä¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¿·¤ÎAIµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨²½¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¼Á¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Â¿ºÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëCanva¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶Å½Ì
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Canva¤Î´ðËÜ¤ò¥Þ¥¹¥¿ー
¥Ûー¥à²èÌÌ¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢¿ô¤¢¤ë¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤ÎºÇÅ¬¤ÊÁª¤ÓÊý¡¢Ê¸»ú¤ä²èÁü¤ÎÊÔ½¸¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ëÀ°Íý¤Þ¤Ç¡¢´ðËÜÁàºî¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÅÁ¤ï¤ë¡×»ñÎÁºîÀ®½Ñ
Ê¸»ú¤Î½ñ¼°ÀßÄê¤äÇÛ¿§Ä´À°¡¢¿Þ²ò¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÀ°Íý¡¢É½¤ä¥°¥é¥Õ¤ÎÁÞÆþ¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»ñÎÁ¤ÎÀâÆÀÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¡¦Web¡¦°õºþÊª¤Îºî¤êÊý¤â¤ï¤«¤ë
Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤«¤é¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Î¹½ÃÛ¡¢¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤Î°õºþÊªºîÀ®»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Þ¤Ç¡¢ÇÞÂÎ¤´¤È¤Î³èÍÑË¡¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦AIµ¡Ç½¤È¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯ºîÊ¸¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëAIµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¥Áー¥à¤Ç¤Î¶¦Æ±ÊÔ½¸¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ÈÌ³»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤··àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
- »Å»ö¤ÇCanva¤ò»È¤¤¤¿¤¤½é¿´¼Ô¤ÎÊý
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¥ë¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢»ñÎÁ¤äÀ©ºîÊª¤Î¸«±É¤¨¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- Canva¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á³èÍÑ¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
- ºÇ¿·¤ÎCanva¤Îµ¡Ç½¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¢£»æÌÌ¥¤¥áー¥¸
É½¤ä¥°¥é¥Õ¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÁàºî¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ò»È¤Ã¤¿²èÁüÀ¸À®¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡£¥¤¥áー¥¸ÄÌ¤ê¤Î²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¥³¥Ä¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤Î¹½À®
Âè1¾Ï¡¡Canva¤Î´ðËÜÁàºî¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
Âè2¾Ï¡¡Ê¸»ú¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤òÀ°¤¨¤è¤¦
Âè3¾Ï¡¡²èÁü¤òÁÞÆþ¤·¤Æ¥¤¥áー¥¸¤òÅÁ¤¨¤è¤¦
Âè4¾Ï¡¡¿Þ·Á¤ò»È¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤è¤¦
Âè5¾Ï¡¡É½¤ä¥°¥é¥Õ¤ò»È¤Ã¤ÆÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë»ñÎÁ¤òºî¤í¤¦
Âè6¾Ï¡¡Æ°²è¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤í¤¦
Âè7¾Ï¡¡¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤òÁÇÁá¤¯ºîÀ®¡¦¼Â±é¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
Âè8¾Ï¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¤·¤Æºî¶È¤ò¸úÎ¨²½¤·¤è¤¦
Âè9¾Ï¡¡°õºþÊª¤òºî¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
Âè10¾Ï¡¡Web¥µ¥¤¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
Âè11¾Ï¡¡AIµ¡Ç½¤äÊØÍø¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¤Ç¤¤ëCanva »Å»ö¤Ë³è¤«¤»¤ë¡ª¥Î¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤¿¤á¤ÎÆþÌç½ñ
Ãø¼Ô¡§¥³¥Ä¤ó¡Ê»³ºê Íµµª»Ò¡Ë¡õ¤Ç¤¤ë¥·¥êー¥ºÊÔ½¸Éô
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Úー¥¸¿ô¡§272¥Úー¥¸
¥µ¥¤¥º¡§B5ÊÑ·Á
Äê²Á¡§2,200±ß¡ÊËÜÂÎ2,000±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
ÅÅ»ÒÈÇ²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊËÜÂÎ2,000±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë¢¨¥¤¥ó¥×¥ì¥¹Ä¾ÈÎ²Á³Ê
ISBN¡§978-4-295-02295-4
¡þAmazon¤Î½ñÀÒ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4295022950
¡þ¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¤Î½ñÀÒ¾ðÊó¥Úー¥¸¡§ https://book.impress.co.jp/books/1125101039
¡þ½ñ±Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¡§https://dekiru.net/press/502295.jpg
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥³¥Ä¤ó¡Ê»³ºê Íµµª»Ò¡Ë¡ã¤³¤Ä¤ó¡Ê¤ä¤Þ¤¶¤ ¤æ¤¤³¡Ë¡ä
¥áー¥«ー¤äÂ»ÊÝ¤Î»öÌ³¿¦¤ò·Ð¸³¸å¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¿¦¤Ø¡£WebÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë´Ö¤ËLP¤ä¥Ð¥Êー²èÁü¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¡£´ë¶È¸þ¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó´ðÁÃ¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£Âà¿¦¸å¤ÏCanva¸ø¼°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¡£SNSÅù¤ÇCanva¤Î»È¤¤Êý¤ä¥³¥Ä¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
°Ê¾å
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Û https://www.impress.co.jp/
¥·¥êー¥ºÎß·×8,000ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó²òÀâ½ñ¡Ö¤Ç¤¤ë¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×Åù¤ÎÄê´ü»¨»ï¡¢IT´ØÏ¢¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÁí¹ç¥Ë¥åー¥¹¥µー¥Ó¥¹¡ÖImpress Watch¥·¥êー¥º¡×Åù¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¡ÖIT Leaders¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±IT´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÅ¸³«¡¦±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£IT´ØÏ¢½ÐÈÇ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¡Û¡¡https://www.impressholdings.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍËÜÍ³µª¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡£¡ÖIT¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö»³³Ù¡¦¼«Á³¡×¡Ö¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö³Ø½Ñ¡¦Íý¹©³Ø¡×¤ò¼çÍ×¥Æー¥Þ¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢&¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£