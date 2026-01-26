ËÌÎ¦½é¡ª¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥ÉÆ³Æþ¡¡¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¥µ¥í¥ó¶âÂô¡¦Ìþ¼Ô¤Î¼ê¤¬¶âÂô»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤Ë¡¢ËÌÎ¦¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¤òÆ³Æþ¤·¤¿Åý¹ç·¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥µ¥í¥ó¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¥µ¥í¥ó¶âÂô¡¦Ìþ¼Ô¤Î¼ê¡×¡Ê±¿±Ä¡§¹çÆ±²ñ¼ÒÌþ¼ÔÇµ¼ê¡Ë¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¡ÖÀ¸¤È»à¤Î¸½¾ì¡×¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿ÂåÉ½¡¦³ÀËÜÍ¥²Â¤¬¡¢¿´¡¦ÂÎ¡¦º²¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾ì½ê¤òÃÏ°è¤ËÁÏ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿·¤¯¤ê¤Ë¤Ã¤¯¤Î¿·±¡Ä¹¤È¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¤ÎÈ¯ÌÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÆ£¶³°ý»á¡Ê¹âÆ£Áí¹ç²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥³¥é¥Ü¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¡£ºÇ¿·¤ÎºÙË¦ºÆÀ¸¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÃÏ°è°åÎÅ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢·ò¹¯¤È²óÉü¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
1. ¥µ¥í¥ó³µÍ×¤È¥³¥ó¥»¥×¥È
¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¥µ¥í¥ó¶âÂô¡¦Ìþ¼Ô¤Î¼ê¤Ï¡¢¡Ö¼£¤¹¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì½ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¤È¼«Á³ÎÅË¡¡¢ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í¤Î²¹¤â¤ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢Åý¹ç·¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÊªÍý³Ø¼Ô¤Î¹âÆ£¶³°ý»á¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¡×¡£
¹âµ¤°µ´Ä¶¡ÊÌó1.3～1.4µ¤°µ¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Äã²¹Âçµ¤°µ¥×¥é¥º¥Þ¡¢¹âÇ»ÅÙÍÏ²ò·¿»ÀÁÇ¡¢³èÀ¿åÁÇ¤òÆ±»þ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー»ºÀ¸¡ÊATP¡Ë¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò¡Ö²óÉü¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¡×¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
²£¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¾õÂÖ¤ËÆþ¤ê¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÀÅ¤«¤ËºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨ËÜµ¡´ï¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯µ¡´ï¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
2. ¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëÁí¹ç¥±¥¢¤Çº¹ÊÌ²½
µ¡³£¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÌþ¼Ô¤Î¼ê¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Á¥Í¥¤¥¶¥ó¡ÊÆâÂ¡ÎÅË¡¡Ë¤Ë¤è¤ë¿¼ÁØ¥¢¥×¥íー¥Á
ÇÈÆ°Â¬Äê¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤Î²Ä»ë²½
´Ô¸µÃã¡¦¿åÁÇ¡¦EM¡ÊÍÍÑÈùÀ¸Êª·²¡Ë¤Ê¤É¤Î¼«Á³ÎÅË¡
¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±ÉÍÜ¡¦½Û´Ä¡¦´¶¾ð¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤ÊÁêÃÌ¤È¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¸ÄÊÌ¤Î²þÁ±¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¦ËýÀÅª¤ÊÈèÏ«
¡¦¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÔÄ´
¡¦¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì
¡¦¼£ÎÅ¸å¤Î²óÉüÄäÂÚ
¡¦¡ÖÉÂ±¡¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÉÔ¶ñ¹ç
¡¦¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸ÇØ·Ê¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥ëー¥È¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
3. ÂåÉ½¡¦³ÀËÜÍ¥²Â¤ÎÁÛ¤¤
¡Ö´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢°åÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ø¿´¤Èº²¡Ù¤ÎÉôÊ¬¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¤È¤¤¤¦ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤È¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë²¹¤â¤ê¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¡ØÀ¸¤¤ëÎÏ¡Ù¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê³ÀËÜÍ¥²Â¡Ë
4. ÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§È¯ÌÀ¼Ô¡ßÃÏ°è¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯°å»Õ ½é¥³¥é¥Ü¹Ö±é²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü(Æü) 13:30～¡Ê13:00¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¾ì½ê¡§ÀÐÀî¸©ÃÏ¾ì»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー ¿·´Û1F ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë
ÆâÍÆ¡§¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È²ÄÇ½À¡¢Çò»³»Ô¡¦¿·¤¯¤ê¤Ë¤Ã¤¯¿·±¡Ä¹¤Ë¤è¤ëÃÏ°è·ò¹¯¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥Èー¥¯¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤É
¹Ö»Õ¡§¹âÆ£¶³°ý»á¡Ê¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥ÉÈ¯ÌÀ¼Ô¡¦¹âÆ£Áí¹ç²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¿·¹À°ì±¡Ä¹(ÀÐÀî¸©Çò»³»Ô¡¦¿·¤¯¤ê¤Ë¤Ã¤¯¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖPLASMA_MEDBED_KANAZAWA¡×¤ØDM¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥ó¡¢ÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÄê°÷¤¢¤ê¡¢ÀèÃå½ç¡Ë
¤³¤Î¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢ËÌÎ¦½éÆ³Æþ¤Îµ»½Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
5. ¥µ¥í¥ó³µÍ×
¥µ¥í¥óÌ¾¡§¥×¥é¥º¥Þ¥á¥Ã¥É¥Ù¥Ã¥É¥µ¥í¥ó¶âÂô¡¦Ìþ¼Ô¤Î¼ê
±¿±Ä¡§¹çÆ±²ñ¼ÒÌþ¼ÔÇµ¼ê
½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÌÄÏÂÄ®2ÃúÌÜ1－8
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü
Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Instagram¡ÖPLASMA_MEDBED_KANAZAWA¡×DM¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥ó¡¢ÅÅÏÃ¤«¤é
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 080-6475-0822
²ñ¼Ò³µÍ×
¹çÆ±²ñ¼ÒÌþ¼ÔÇµ¼ê
ÂåÉ½¼Ò°÷¡§³ÀËÜÍ¥²Â
ÀßÎ©¡§2025/9/11
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥µ¥í¥ó±¿±Ä¡¢¼«Á³ÎÅË¡¡¦ºÇÀèÃ¼·ò¹¯µ¡´ï¤ÎÄó¶¡