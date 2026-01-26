¡Ú¿·¾ï¼±¡§·ÐÍý¤ò ¥·¥§¥¢¤¹¤ë»þÂå¤Ø¡Û¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×ÆÃ²½·¿¡¦Äê³ÛÀ©¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡Ø¥¯¥é¥Ñ¥±(Clopake)¡Ù¥ê¥êー¥¹
H2R¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ ±ÑÌÀ)¤Ï¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×¥½¥Õ¥È¡Öfreee²ñ·×¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×¡×¤Î±¿ÍÑ¤Ë´°Á´ÆÃ²½¤·¤¿¡¢Äê³ÛÀ©¡¦·î¼¡·è»»Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¯¥é¥Ñ¥±(Clopake)¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Clopake¡Ã·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¿·¾ï¼±
¡Ú¸ø¼°URL¡Û https://h2r-consulting.com/clopake/
¢£¡Ø¥¯¥é¥Ñ¥±(Clopake)¡ÙÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¡§·ÐÍý¤Î¡ÖËýÀÅª¤Ê²ÝÂê¡×¤ò¹½Â¤¤«¤éÊÑ¤¨¤ë
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯·ÐÍý´Ä¶¤Ï¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿¼¹ï¤ÊºÎÍÑÆñ
·ÐÍý·Ð¸³¼Ô¤ÎºÎÍÑÇÜÎ¨¤Ï¹âÆ¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¡¦°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ
¡¦Â°¿Í²½¤Î¶²ÉÝ
Ã´Åö¼Ô¤ÎÂà¿¦¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ·×½èÍý¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤ä¶ÈÌ³¤ÎÄäÂÚ¤¬µ¯¤¤ë¥ê¥¹¥¯
¡¦DX¤Î·Á³¼²½
¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É»æ¤Î±¿ÍÑ¤¬»Ä¤ê¡¢µ¡Ç½¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÊõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¡×¾õÂÖ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢°ì¤Ä¤ÎÅú¤¨¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò¼«¼Ò¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡Ø¥·¥§¥¢¡Ù¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¯¥é¥Ñ¥±¤È¤Ï²¿¤«¡ª¡×―― ·ÐÍý¤ò¡Ö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¡×¤·¤Æ¥·¥§¥¢¤¹¤ë¿·È¯ÁÛ
¡Ø¥¯¥é¥Ñ¥±(Clopake)¡Ù¤Ï¡¢Cloud(¥¯¥é¥¦¥É)¡ßPackage(¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸)¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
1. ¡Ö¤ä¤êÊý¡×¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡§¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎÉ¸½à²½
³Æ¼Ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿·ÐÍý¥Õ¥íー¤ò¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¡ÖºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×±¿ÍÑ¥ëー¥ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÄ´À°»þ´Ö¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤½èÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¥×¥í¡×¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡§Á´¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆü¾¦Êíµ2µé°Ê¾å¤ÎÀìÌç¥Áー¥à
°ì¿Í¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¸Û¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢H2R¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¸Ø¤ëÀº±Ô¥Áー¥à¤ò¥·¥§¥¢¡£2007Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¾å¾ì´ë¶È¤«¤é³°»ñ·Ï¤Þ¤Ç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡§ºÇÂ®5±Ä¶ÈÆü¤ÎÊó¹ðÂÎÀ©
¡Ö·è»»¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ð±Ä¤Ë³è¤«¤¹¤â¤Î¡×¡£·î¼¡·è»»¤Î¿ôÃÍ¤ò¡¢ºÇÃ»5±Ä¶ÈÆü¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ç¤ª¼ê¸µ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥Ñ¥±¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡Ö4¤Ä¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤ß¡×
(1) ·î¼¡·è»»¤ò¡ÖÄê³ÛÎÁ¶â¡×¤Ç¸ÇÄê²½
¶ÈÌ³ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¡Ö½¾ÎÌ²Ý¶â¡×¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡£Äê³ÛÀ©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥³¥¹¥È´ÉÍý¤òÍÆ°×¤Ë¤·¡¢ºÎÍÑ¡¦¶µ°é¤Ë¤«¤«¤ëÇüÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤È¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
(2) ¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×2¶¯(freee¡¦¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É)¤Ø¤ÎÆÃ²½
ÈÆÍÑÅª¤ÊÂå¹Ô²ñ¼Ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ2¤Ä¤Î¥½¥Õ¥È¤ËÆÃ²½¡£APIÏ¢·È¤ä¼«Æ°²½ÀßÄê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Îºî¶È¤òºÇ¾®²½(¥ß¥Ë¥Þ¥à²½)¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(3) ·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡Ö´ü¸Â¤Î¸ÇÄê¡×
¡ÖÍâ·î20Æü°ÊÆâ¡×¡ÖÍâ·î5±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¡×¤Ê¤É¡¢Áª¤ó¤À¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢·è»»Êó¹ðÆü¤ò³ÎÌó¡£»ñ¶â·«¤ê¤ÎÇÄ°®¤äÍ½»»¤È¤ÎÁá´üÈæ³Ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¶¤á¤Î·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
(4) ÀÇÍý»Î»öÌ³½êÊ»Àß¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¡×
ÀÇÌ³¿½¹ð¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¡£·ÐÍý¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÈÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤È¤Î¡ÖÏ¢·ÈÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÆóÅÙ¼ê´Ö¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¿¿¤Î¸úÎ¨²½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡¦¥×¥é¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Èµá¤á¤ë¥¹¥Ôー¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢4¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥óÌ¾¡§¥¨¥³¥Î¥ßー¥×¥é¥ó
´°Î»´ü¸Â¡§Íâ·îËö¤Þ¤Ç
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡§¥³¥¹¥È¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤ÄÀµ³Î¤Ê·è»»¤ò¼Â¸½
¥×¥é¥óÌ¾¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó
´°Î»´ü¸Â¡§Íâ·î20Æü°ÊÆâ
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡§°ìÈÌÅª¤Ê·è»»¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò°ÂÄê¤·¤Æ±¿ÍÑ
¥×¥é¥óÌ¾¡§¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥×¥é¥ó
´°Î»´ü¸Â¡§Íâ·î8±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡§À®Ä¹´ü¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¡¢Áá´ü¤Î¿ô»úÇÄ°®¤¬É¬Í×¤Ê´ë¶È¤Ø
¥×¥é¥óÌ¾¡§¥È¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥É¥×¥é¥ó
´°Î»´ü¸Â¡§Íâ·î5±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡§¾å¾ì½àÈ÷¤ä¥¹¥Ôー¥É·Ð±Ä¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ø
¢£ÎÁ¶â¡§°Â²Á¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ÇÂç¤¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°Â²Á¤Ê²Á³ÊÀßÄê
·ÐÍý¶ÈÌ³¤ÎÄù¤á¥¹¥Ôー¥É¤äÂÎÀ©¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢4¼ïÎà¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÍÍ¤Î·î¼¡·è»»¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÇºÇ¤â¶á¤¤¥×¥é¥ó¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£H2R¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÀÓ¤È¿®Íê
¡¦ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2007Ç¯(18Ç¯°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ)
¡¦Æ³ÆþËþÂÅÙ¡§90.0¡ó(2025Ç¯ÅÙ»þÅÀ)
¡¦·ÀÌó·ÑÂ³Î¨¡§98.9¡ó(2025Ç¯ÅÙ»þÅÀ)
¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡§Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æü¾¦Êíµ2µé°Ê¾å¤ò¼èÆÀ
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Öºî¶È¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢³ô¼°¾å¾ì»Ù±ç¤äM&A¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ H2R¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÎÓ ±ÑÌÀ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©105-0004¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-1-1 ¿·¶¶»³¸ý¥Ó¥ë8F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2007Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ·ÐÍý¡¦ºâÌ³¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×Æ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÀÇÌ³»Ù±ç
URL¡¡¡¡ ¡§ https://h2r-consulting.com/