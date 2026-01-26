·ÚÎÌ¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ò¼é¤ë¡£SG¥Þー¥¯¼èÆÀºÑ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡ÖSK-HLMTKF¡×¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÖZioZone³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡×¤Ê¤É³ÆEC¤ÇÈÎÇä³«»Ï
À±¸÷¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐËÜ ¹À±Ñ)¤Ï¡¢1·îËö¤è¤ê»Ò¶¡ÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡ÖSK-HLMTKF¡×¥·¥êー¥º¤ò¼«¼ÒÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖZioZone¡×(³ÚÅ·»Ô¾ì¡¦Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦Amazon¡¦Shopify)Åù¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥º¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ö¥ëー
¥¥Ã¥º¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥ì¥Ã¥É
»Ò¤É¤âÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥·¥êー¥º¡ÖSK-HLMTKF¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë½é¤á¤Æ°ì¿Í¤Ç¾è¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¤è¤½3～8ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥º¡£¥«¥éー¤Ï¡Ö¥Ö¥ëー¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É¡×¡Ö¥°¥êー¥ó¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¥°¥ìー¡×¤Î5¿§Å¸³«¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ç¤â½÷¤Î»Ò¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥º¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥°¥êー¥ó / ¥Ô¥ó¥¯ / ¥°¥ìー
¡Ú¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Û
¢£ÌÜ°ÂÂÐ¾ÝÇ¯Îð3～8ºÐ¡£À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥ºÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤
Æ¬Éô¼þ°Ï¥µ¥¤¥º¤Ï52～56cm¤Ç¤¹¡£¸åÆ¬Éô¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¤¥ºÄ´À°¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤ò»È¤¤¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆ¬¤ÎÂç¤¤µ¤äÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸åÆ¬Éô¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤ò²ó¤·¤Æ¥µ¥¤¥º¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢£ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´´ð½à¹ç³Ê¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ëSG¥Þー¥¯Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ
SG¥Þー¥¯¤Ï°ÂÁ´´ð½à¡¦À½ÉÊÇ§¾Ú¡¦»ö¸ÎÇå½þ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤Ë¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÀ½ÉÊ°ÂÁ´¶¨²ñ¤¬Äê¤á¤ë¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿À½ÉÊ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡¢SG¥Þー¥¯¼èÆÀºÑ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
SG¥Þー¥¯Ç§¾Ú¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¤¹
¢£´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢ÄÌÉ÷¹¦¤Ç²÷Å¬¤Ë
²Æ¤ÏÆÃ¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¾ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢8¤Ä¤ÎÄÌÉ÷¹¦¤Ë¤è¤êÄÌµ¤À¤¬¹â¤¯¡¢¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·ÚÎÌ¤Ç¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¡¢Æ¬Éô¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹
·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ë¹Å¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆ¬¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¦¤Ï¾×·âµÛ¼ý¤ËÍ¥¤ì¤¿EPSÁÇºà¤Ç¤¹¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬½Å¤¯¤ÆÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È·ù¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤âÈï¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÆ¬Éô¤Ë¤Ï¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤òÈ¿¼Í¤¹¤ë¥·ー¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Í¼Êý¤Ê¤É°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»Ï©¤Ç¤â¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥Ôー¥ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤ä¥¹¥±¥Üー¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ¤Ç¤¹¤¬¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤Þ¤¹
¤ª»ÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¥Ã¥º¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È
Æ¬°Ï¥µ¥¤¥º¡¡¡§ 52～56cm(¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤Ë¤ÆÄ´À°²Ä¡¦¥ï¥ó¥µ¥¤¥º)
ÌÜ°ÂÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§ 3～8ºÐ
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡¡¡§ ÌóH140¡ßW205¡ßD270mm
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ìó210g
ËÜÂÎ¿§¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ö¥ëー¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥°¥êー¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ìー(Á´5¿§)
