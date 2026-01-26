ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¥¼¥í¤«¤é´ë²è¡¡ÃÏ°è³èÀ²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦¡×¤ò¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ±þ±ç
¡Ö·ò¤ä¤«¤ÊÄ²Æâ¥Õ¥íー¥é¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÆý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á¤Î¸¦µæ¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ìî»û ÍÎ»Ò)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¤Ëºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è³èÀ²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè2²ó ¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦ ～¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½êÇÕ～¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡ã¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥°(R)¤È¤Ï¡ä
¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥°(R)¤È¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¡Ö¤Þ¤Á½ä¤ê·¿¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Þ¤È¼Ì¿¿°ìÍ÷¤ò¤â¤È¤Ë¥Áー¥à¤´¤È¤ËºîÀï¤òÎ©¤Æ¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¤Þ¤Á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ä¶µ°é¤Î¾ì¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¤Ã¤Æ¤â¡¢Êâ¤¤¤Æ¤â¡¢´ó¤êÆ»¤·¤Æ¤â¤è¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß¤É¤³¤í¡ä
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÂ¸÷»ÔÎ©ÂèÆóÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌÍ»Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Á¤òÃ¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¥¼¥í¤«¤é¼ê¤¬¤±¤ëÃÏ°è»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Âè1²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é250Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°èÈ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÂ¸÷»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯·¡¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë±¿±Ä¤Î¹©É×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤ÊËÁ¸±¤ò ÏÂ¸÷»Ô¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Î¤â¤È¡¢¤Þ¤Á¤Î¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë°ìÆü¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥°inÏÂ¸÷
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè2²ó ¥Õ¥©¥È¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥° in ¤ï¤³¤¦ ～¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½êÇÕ～
³«ºÅÆü¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2026Ç¯2·î8Æü(Æü)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÏÂ¸÷»ÔÎ©ÂèÆóÃæ³Ø¹» ÂÎ°é´Û(ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¹Âô1-4)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¢¨½¸¹ç¡¦¥¹¥¿ー¥È¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å²ñ¾ì
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ºÇÂç300Ì¾
2.5»þ´Ö¥¯¥é¥¹¡§ 40¥Áー¥à¤Þ¤¿¤Ï100Ì¾
4»þ´Ö¥¯¥é¥¹¡¡¡§ 66¥Áー¥à¤Þ¤¿¤Ï200Ì¾
¿½¹þ´ü´Ö¡¡¡¡ ¡§ 2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)10:00～2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¡ã»²²Ã¿½¹þ¡¦¸ø¼°¾ðÊó¡ä
¿½¹þÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥È¥êー¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õÉÕ
¸ø¼°¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/102550
¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¡§ 2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç
³«ºÅ³µÍ×
¡ã¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÆý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á¤ÎÀ½Â¤»ö¶È³ÈÄ¥¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¤ÇË¡¿Í²½¡¢ËÜ¼Ò¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤·¤Æ2026Ç¯¤Ç32¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜ¶È¤Î´ë¶È³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÏ¸µÏÂ¸÷»Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ä»ö¶ÈÍÍÊý¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤äÃÏ°èÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤ä·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÏÂ¸÷»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿©°é¤äÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÏÂ¸÷»ÔÎ©ÂèÆóÃæ³Ø¹»¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÂ¸÷»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤ÈÄ©Àï¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÏÂ¸÷»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤È¼¡À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¸÷±Ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡Â¼ÅÄ ¸ø±Ñ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Ìî»û ÍÎ»Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©351-0115¡¡ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¿·ÁÒ5-1-25
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1969Ç¯ÁÏÎ©¡¿1994Ç¯Ë¡¿Í²½
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Æý»À¶ÝÀ¸»ºÊª¼Á¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢Æý»À¶Ý¤ÎÇÝÍÜ
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1,000Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.koei-science.com/