¥¸¥§¥Ù¥Ã¥¯¥¸¥ç¥ë¤¬2/4～10¤Ë¶äºÂ±üÌî¥Ó¥ë¤Ë¤Æ¿®ÅÄ ÍÛµÈ¤Î¥¥ë¥®¥¹¼Ì¿¿Å¸³«ºÅ
¥¥ë¥®¥¹¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¥¸¥§¥Ù¥Ã¥¯¥¸¥ç¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤Ö¤¿¼Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü(¿å)¤«¤é10Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¶äºÂ±üÌî¥Ó¥ë1³¬¡¡¶äºÂGallery G2¤Ë¤Æ¥¥ë¥®¥¹¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ë¥®¥¹¤Î¹â¸¶
¥¥ë¥®¥¹¤Î¼ã¼Ô
¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤òÎ¹¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥¥ë¥®¥¹¤ÎÇò¤¤À¸¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿²È¡¦¿®ÅÄ ÍÛµÈ¤¬¥¥ë¥®¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¤¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¥ë¥®¥¹¤òË¬¤ì¤ëÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢Ç¯´Ö2,000¿Í¤Û¤É¡£
¹ñÅÚ¤Î9³ä¤¬1,500m°Ê¾å¤ÎÅ·¶õ¤Î¹ñ¤Ç¡¢6,000mµé¤Î»³Ì®¤«¤é¤ÎÀã¤É¤±¿å¤Ç¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤ò¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î8³ä¤ò¼«µë¼«Â¤·¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥¬¥Ã¥¯¤Î¹ñ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¥ë¥®¥¹¤ÎÂç¼«Á³¤ÈÍÜËª²È¤ò»£¤êÊâ¤¤¤¿´õ¾¯¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ»º¤ÎÇò¤¤¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¤ªÌ£¸«¤â¤Ç¤¤ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¼Ì¿¿Å¸¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¶á½ê¤Î²°¾åÍÜËª¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ö¶äºÂ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤ÎÆÃÊÌÈÎÇä¡¢¥¥ë¥®¥¹¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ÈÌ±·ÝÉÊ¤ÎÅ¸¼¨ÈÎÇä¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥·¥§¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¥ë¥®¥¹¤ÎÇò¤¤À¸¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¡¢¡Ö¥¥ë¥®¥¹¤ÎÌ±·ÝÉÊ¡×¤È¡¢2006Ç¯¤«¤é¶äºÂ3ÃúÌÜ¤Î²°¾å¤Ç¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Î»ô°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔ»ÔÍÜËª¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢¶äºÂ¥ß¥Ä¥Ð¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡Ö¶äºÂ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤òÆÃÊÌÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¶äºÂ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¿¤Á¤¬¹Äµï¡¢ÉÍÎ¥µÜ¤Î²Ö¡¹¤Î·Ã¤ß¤ò½¸¤á¤¿°ïÉÊ¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ÎÃÛ93Ç¯¤Î±üÌî¥Ó¥ë¡£
¶äºÂÎ¢ÄÌ¤ê»¶ºö¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¥¥ë¥®¥¹¤ÎÉ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çò¤¤À¸¤Ï¤Á¤ß¤Ä
Çò¤¤¤Ï¤Á¤ß¤Ä»°»ÐËå
¡Ú¼Ì¿¿²È¡§¿®ÅÄ ÍÛµÈ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¼Ì¿¿³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¿·¼Ì¿¿ÇÉ¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¡£¹¹ð¶È³¦¤Ç¤Ï¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤ä¥¤ー¥¹¥¿ーÅç¡¢Æî¶Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ò½ä¤ë¡£¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤ÎÅ·¶õ¤Î¹ñ¡¦¥¥ë¥®¥¹¤ÎÂç¼«Á³¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀìÌçÅ¹¥¸¥§¥Ù¥Ã¥¯¥¸¥ç¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÃóÆü¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ë¥®¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³°Ì³¾Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥§¥¹¥¿¤ä¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëEXPO¤Ê¤É¤Ç¼Ì¿¿Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤¬¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ë¡£
¿®ÅÄ ÍÛµÈ
¡Ú¼Ì¿¿Å¸³µÍ×¡Û
´ë²è¡¦¼çºÅ¡§Atelier Olive ¶äºÂ¤Ò¤È¤Ä¤Ü¥®¥ã¥é¥êー/¥¸¥§¥Ù¥Ã¥¯¥¸¥ç¥ë
¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡§ÃóÆü¥¥ë¥®¥¹¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¶¨²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥é¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¶äºÂ¥ß¥Ä¥Ð¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JUCA¥¥ë¥®¥¹OVOP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯2·î4Æü(¿å)¤«¤é10Æü(²Ð)
³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡§11»þ¤«¤é19»þ
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¶äºÂ±üÌî¥Ó¥ë1³¬¡¡¶äºÂGallery G2 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-9-8
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ÃÏ²¼Å´Í³ÚÄ®Àþ¡¡¡Ö¶äºÂ1ÃúÌÜ¡×±Ø¡¡11ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÏ²¼Å´¶äºÂÀþ¡¡¡Ö¶äºÂ¡×±Ø¡¡A13ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
±üÌî¥Ó¥ë
±üÌî¥Ó¥ëÆâ´Ñ