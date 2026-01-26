¼ÖºÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÃ¼Ëö¤Ç¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë～ÀÐ³ÀÅç¡¦À¾É½Åç¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç±¿ÍÑ³«»Ï～
¥¸¥ç¥ë¥À¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ½ÓÏÂ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¡×)¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÆüËÜÈÇMaaS¿ä¿Ê¡¦»Ù±ç»ö¶È(´Ñ¸÷Â¥¿Ê·¿)¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ¬½Å»³´Ñ¸÷MaaS¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄ¸¶µ¡´ï(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÅÀî Ä¾¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¾®ÅÄ¸¶µ¡´ï¡×)¡¢QUADRAC³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÅÄ ¾»¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖQUADRAC¡×)¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È(°Ê²¼¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×)¤ò¡¢ÀÐ³ÀÅç¡¦À¾É½Åç¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¼ÖÎ¾¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÃ¼Ëö¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÆÉ¼è¥«¥á¥é¤òÍÑ¤¤¤¿Ç§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î26Æü¤«¤é¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÀÐ³À¡¦À¾É½¼þÍ·¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡×¤È¡ÖÀÐ³ÀÅç¥Ð¥¹¼þÍ·¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡×¤¬¡¢¥Ð¥¹¾è¹ß¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿·èºÑÃ¼Ëö¤ÎÆÉ¼è¥«¥á¥éÉôÊ¬¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È·ôÌÌ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ»ý¼Ô¤Î¾è¹ßÄäÎ±½ê¤ä¥Ð¥¹ÍøÍÑ²ó¿ô¤ÎµÏ¿ÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ä¿ÍÎ®¤ÎÊ¿½à²½¤òÂ¥¤¹»Üºö¤òÎ©°Æ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÆ°ÂÖ¾ðÊó¤ÎÀµ³Î¤ÊÇÄ°®¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ³À¡¦À¾É½¼þÍ·¥Õ¥êー¥Ñ¥¹·ôÌÌ
¼ÖºÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÃ¼Ëö
¢£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÃ¼Ëö¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹
¡¦Åì±¿Í¢(ÀÐ³ÀÅçÆâ¤ÎÁ´Àþ)
¡¦¥«¥êー´Ñ¸÷(ÀÐ³À¶õ¹Á～ÀÐ³À¹ÁÎ¥Åç¥¿ー¥ß¥Ê¥ë´Ö)
¡¦À¾É½Åç¸òÄÌ(À¾É½ÅçÆâ¤ÎÁ´Àþ)
¡¦ÃÝÉÙÅç¸òÄÌ(ÃÝÉÙÅçÆâ¤ÎÁ´Àþ)
¢£·èºÑÃ¼Ëö¤Ç¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÍøÍÑÊýË¡
1. ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÀÐ³À¡¦À¾É½¼þÍ·¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÀÐ³ÀÅç¥Ð¥¹¼þÍ·¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡×¤ò¹ØÆþ¡£
2. ¥Ð¥¹¾è¼ÖÄ¾Á°¤Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡×Æâ¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¾è¼ÖÍ½Äê¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³«¤¯¡£
3. ¥Á¥±¥Ã¥È·ôÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¡¢¥Ð¥¹¾è¹ß¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÃ¼Ëö¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÆÉ¼èÉôÊ¬¤Ë¤«¤¶¤¹¡£
4. ¹ß¼Ö»þ¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥È·ôÌÌ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òºÆÅÙÉ½¼¨¤·¡¢¥Ð¥¹¹ß¼Ö¸ý¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÃ¼Ëö¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÆÉ¼èÉôÊ¬¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ¹ß¼Ö¤¹¤ë¡£
¢¨¥«¥êー´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¹ß¼Ö»þ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥ÉÉ½¼¨¡¦Ç§¾Ú¤ÏÉÔÍ×¡£
¢£±¿ÍÑ³«»ÏÆü
2026Ç¯1·î26Æü°Ê¹ß¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤«¤éÍøÍÑ²ÄÇ½
¢£¥·¥¹¥Æ¥àÂÐ±þ¤ÎÇØ·Ê
È¬½Å»³·÷°è¤Ç¤Ï¡¢ÍèË¬¼ÔÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÃø¤·¤¤º®»¨¤ä¥¿¥¯¥·ー³ÎÊÝ¤Îº¤Æñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤È´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀÄã²¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐ³ÀÅç¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ëÎ¥Åç´Ñ¸÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÝÉÙÅç¤ÈÀ¾É½Åç¤Ø´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¥¨¥ê¥¢¤Îº®»¨¤äÎ¥Åç¹ÒÏ©¤ÎÎ¹µÒ¤ÎÀÑ¤ß»Ä¤·¤Ë¤è¤ê¡¢´Ñ¸÷ËþÂÅÙ¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·÷°èÆâ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ä¿ÍÎ®¤ÎÊ¿½à²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆ°ÂÖ¾ðÊó¤ÎÇÄ°®¤ÈÊ¬ÀÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¥Ð¥¹¼ÖÎ¾¤Ë´ûÀß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÃ¼Ëö¤ò³èÍÑ¤·¡¢±¿¹Ô»ö¶È¼Ô¤Î¼è°·¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·÷°èÆâ¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ»ý¼Ô¤Î¾è¹ßÄäÎ±½ê¡¦¾è¹ßÆü»þ¤ÎµÏ¿ÀºÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÏ¿¤·¤¿Æ°ÂÖ¾ðÊó¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ»ý¼Ô¤ÎÂ°À¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¬ÀÏ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥¹¥Æ¥à³µÍ×
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·ôÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ò¡¢¾®ÅÄ¸¶µ¡´ï¤Î¡ÖBOSS¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ÆÉ¼è¥«¥á¥é¤Ø¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¡¢QUADRAC¤Î¡ÖQ-move¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ¸úÀ¤Î¸¡¾Ú¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯·ôID¤ÈÉ³¤Å¤¯¾è¹ßÄäÎ±½ê¤ä¾è¹ßÆü»þ¤ÎµÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀÐ³À¡¦À¾É½¼þÍ·¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡×¡ÖÀÐ³ÀÅç¥Ð¥¹¼þÍ·¥Õ¥êー¥Ñ¥¹¡×¾ÜºÙ¥Úー¥¸
https://ticket.jorudan.co.jp/yaeyama-maas/ja/
¢£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡
¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¾è´¹°ÆÆâ¡×¥¢¥×¥ê¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Ï²¼µ¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iOSÈÇ¡¡¡¡¡§ https://apps.apple.com/jp/app/id299490481
AndroidÈÇ¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer
¢£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://ticket.jorudan.co.jp/ja/
¢£¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¤È¤Ï
1979Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¤Ï¡¢¡Ö¾è´¹°ÆÆâ¡×¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ä·ÈÂÓ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤ò¼´¤Ë¡¢Î¹¹Ô¶È¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ÜÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëNo.1 ICT¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ç¥ë¥À¥ó¤Î¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾è´¹°ÆÆâ¡×¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÏÎß·×5,400Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò±Û¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£