¡Ö¼ª¤Î·Á¤Ï100¿Í¤¤¤ì¤Ð100ÄÌ¤ê¡£¡×NUARL¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö¦ÍClip¡×¤Î30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü～ ¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò°Â¿´¤ËÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤»î¤ß ～
¥¨¥à¡¦¥Æ¥£¡¦¥¢¥¤³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è)¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNUARL(¥Ì¥¢ー¥ë)¡×¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥äー¥«¥Õ·¿¥¯¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö¦ÍClip(¥Ë¥åー¥¯¥ê¥Ã¥×)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþ¤«¤é30Æü´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»î¤»¤ë¡Ø30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤ò2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ª¤Î·Á¾õ¤Ë¤è¤ëÁõÃå´¶¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ª¤Ë¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¼ÂÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò»î¤»¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¦ÍClipÁõÃåÎã
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¡ü ¡Ö¼ª¤Î¸Ä¿Íº¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÉ¡§ Åö¼Ò¤¬note( https://note.com/nuarl_official/n/n6337fcd1a39b )¤Ç¸ø³«¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î¼ª¤Î·Á¾õ¤Ë¤Ï»ØÌæ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÃ»»þ´Ö¤Î»îÃå¤À¤±¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ»þ¤ÎÄË¤ß¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ª¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¡×¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü ¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¡§ ¦ÍClip¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥×·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÁõÃå´¶¤Ë¸Ä¿Íº¹¤Î½Ð°×¤¤·Á¾õ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¼ºÇÔ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¥áー¥«ー¤Ç°ú¤¼õ¤±¡¢¥æー¥¶ー¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤Ä°¼èÂÎ¸³¡×¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤ÎÁ´³ÛÊÖ¶â¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
»ä¤¿¤ÁNUARL¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Î¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¯¡ØÂÎ¸³¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ª¤Î·Á¤òÍýÍ³¤Ë¿·¤·¤¤¼«Í³(¤Ê¤¬¤éÄ°¤)¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¦ÍClip(¥Ë¥åー¥¯¥ê¥Ã¥×)¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¡ü Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¦ÍClip 30Æü´Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡ü ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)～ 2026Ç¯3·î27Æü(¶â)
¡ü ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·ÁõÃå´¶¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ØÆþ¤«¤é30Æü°ÊÆâ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤¢¤ì¤ÐÁ´³ÛÊÖ¶â(¢¨¾ò·ï¤¢¤ê)¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ NUARL ¦ÍClip(¥Ë¥åー¥¯¥ê¥Ã¥×)Open Wireless Earbuds
¡ü ÂÐ¾Ý¥¹¥È¥¢¡¡¡¡¡¡ ¡§ NUARL¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¡§ https://store.shopping.yahoo.co.jp/nuarl/nuarl-nvce01-nb-e2.html
³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://item.rakuten.co.jp/nuarl/nuarl-nvce01/
AmazonÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4VRC5CL
¡ü ÊÖÉÊ´ü¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¾¦ÉÊ½Ð²ÙÆü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ30Æü°ÊÆâ¤Ë¿½¹ð
¡ü ·èºÑÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Î¤ß
¡ü ÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤Î¼ê½ç ¡§
(1)½Ð²Ù¸å30Æü°ÊÆâ¤Ë¹ØÆþÅ¹¤ÎÃíÊ¸ÍúÎò(¥Þ¥¤¥Úー¥¸)¤Î¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤«¤éÊÖÉÊ¤ò¿½ÀÁ¡£
(2)¹ØÆþ¤·¤¿NUARL¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ë¾¦ÉÊ¤òÊÖÁ÷(¢¨ÊÖÉÊ»þ¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ï¡Ö¸µÊ§¤¤¡×)
(3)ÊÖÉÊ¾¦ÉÊ¤ÎÅþÃå¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ³ÎÇ§¸å¡¢ÊÖ¶â½èÍý¤ò¼Â»Ü¤·´°Î»¼¡Âè¥áー¥ë¤Ç°ÆÆâ¡£
¡ü ÊÖ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡ ¡§ ÊÖÉÊ¾¦ÉÊ¤ò³ÎÇ§¸å¡¢3±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Ë¤´ÃíÊ¸¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë½èÍý¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²Ã¼ê½ç¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÖ¶â¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÖÉÊ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÇËÂ»¤ä¸ÄÁõÈ¢¤ò´Þ¤àÆ±ºÊª¤ÎÉÔÂ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤¯ÊÖÉÊ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÊÖ¶â¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï³ºÅö´ü´ÖÆâ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¸Â¤êÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï´ü´ÖÃæ1²ó¤«¤Ä1Âæ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤ÎÊÖÉÊ»þÁ÷ÎÁ¤Ï¤´¹ØÆþ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¦ÍClip(¥Ë¥åー¥¯¥ê¥Ã¥×)¤ÎÆÃÄ¹
¡ü ÆÈ¼«¤Î¥ªー¥×¥ó¥¿¥¤¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¡§ °µÇ÷´¶¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ûー¥ë¥É´¶¤òÎ¾Î©¡£
¡ü NUARL¥µ¥¦¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¥ªー¥×¥ó·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢MEMS¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥¤¥ÐーºÎÍÑ¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤¹â²»¼Á¡£
¡ü ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÁõÃå»þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¡£
¡ü ¹â¤¤ÍøÊØÀ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ AI¥¢¥×¥êÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖËÝÌõ¤ä²ñµÄÍ×Ìó¡¦µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤¬²ÄÇ½¡£
¦ÍClip¥·¥êー¥º
¡ã NUARL(¥Ì¥¢ー¥ë)¤È¤Ï¡ä
NATURAL & NEUTRAL¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿´ÃÏ¡¢¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ÊÂ¸ºß¡£Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÁÇºà¡¢·Á¾õ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤«¤éÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½Èþ¤È²á¾ê¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤µ¤Ê¤¤ÀÅ¤«¤Ê¥«¥¿¥Á¡¢¶¦¤Ë¤¢¤ë»þ´Ö¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸À¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯ºß¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤¹¤ë°Ù¤ËÆüËÜ¤Ç»º¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£NUARL¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÆüËÜ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë³°Ãí¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¨¥à¡¦¥Æ¥£¡¦¥¢¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡ä
¥¨¥à¡¦¥Æ¥£¡¦¥¢¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÇÍ¢½ÐÆþ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦ËÇ°×¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ1998Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÇ°×¶È¤ò±Ä¤àÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò´ð¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ëÎÏ¤Î¤¢¤ëÃæ¹ñµÚ¤ÓÂæÏÑ¤ÎÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆüËÜ¤Î¥áー¥«ー¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2000Ç¯Âå¤«¤é¤Ï¹¹¤Ë¤½¤ÎÃÎ¼±¤ò´ð¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤ËÃå¼ê¤·°Ê¸å¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¹ñÆâ»Ô¾ì¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Â¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò³è¤«¤·¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤ËÀè¶î¤±¤¿À½ÉÊ´ë²è¤«¤é¡¢Àß·×³«È¯¡¢Í¢½ÐÆþËÇ°×¶ÈÌ³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó¤·¤¿OEM/ODM»ö¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å(Management¡§¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È)¡¢µ»½Ñ¸¦ïÔ(Technology¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー)¤ËÎå¤ß¡¢³×¿·°Õ¼±(Innovation¡§¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó)¤ò°Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤À½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡§ https://nuarl.com/30days_campaign.php