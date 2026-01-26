¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÁª¤Ö½¢³è¤Ø¡£278¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë°¦ÃÎ¸©¡ÖÀ¾»°²Ï½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤òÆ³Æþ
¡ÖÆ¯¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±°°æ °ìÊ¿¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¡¦19Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©¡ÖÀ¾»°²Ï½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖAI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡×¤¬»î¸³Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©À¾»°²ÏÃÏ¶è¤Î´ë¶È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢2026Ç¯¡¦2027Ç¯½Õ¤ÎÂ´¶ÈÍ½Äê¼ÔµÚ¤Ó´ûÂ´¼Ô¤ä°ìÈÌµá¿¦¼ÔÅù¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë»öÁ°¤Î²ÁÃÍ´Ñ¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µá¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤¬¾ò·ïÌÌ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÉÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢AI¤Ë¤è¤ë»öÁ°¤Î²ÁÃÍ´Ñ¿ÇÃÇ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ò·ï¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡ÖÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢µá¿¦¼Ô¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤Î¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
ºòº£¡¢µá¿¦¼Ô¤Î´ë¶ÈÁª¤Ó¤äºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ìÃ×¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¾ðÊóÎÌ¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µá¿¦¼Ô¤ÈÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤äÄÂ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç¼ê»Ö¸þ¤Î½¢³èÀ¸¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÖÇã¤¤¼ê»Ô¾ì¡×¡¢ÃÏÊý¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÄã¤¤´ë¶È¤Ëµá¿¦¼Ô¤¬Î©¤Á´ó¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¡¦½ÐÅ¸´ë¶È¡¦µá¿¦¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤ÎÆÃÄ§
¤½¤³¤ÇÀ¾»°²Ï½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¤Ï²¼µ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£①µá¿¦¼Ô¡¦´ë¶ÈÁÐÊý¤¬»öÁ°¤Ë´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¡¢AI¤¬¥Þ¥Ã¥ÁÅÙ¤Î¹â¤¤´ë¶È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¡×¤ò²Ä»ë²½②¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢µá¿¦¼Ô¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¥Öー¥¹Ë¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤Î¼Á¤È»²²ÃËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë③µá¿¦¼Ô¤¬´ë¶È¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤·¤¿¤é¡¢´ë¶ÈÂ¦¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤òÁ÷¿®²ÄÇ½④´ë¶È¥Öー¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¡¢µá¿¦¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§À¾»°²Ï½¢¿¦¥Õ¥§¥¢³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¡¦19Æü(ÌÚ)²ñ¾ì¡§´¢Ã«»Ô»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー¡ÊJR¡¦Ì¾Å´´¢Ã«±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡ËÈñÍÑ¡§Æþ¾ìÌµÎÁÆ³Æþ¥Äー¥ë¡§AI¥¿¥ì¥ó¥Æ¥£ー¡ÊÄó¶¡¡§½¢³è¥é¥¸¥ª¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ª
¡ÖÆ¯¤¯¤½¤ÎÀè¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£2022Ç¯1·î¤ËÉÙ»³¸©¤ÇÁÏ¶È¡£ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤È´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£ÃÏÊýÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¹ÔÀ¯¤Î¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë»ö¶È¤â¼Â»Ü¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯ÎÎ°è¤Ç¤ÎÃÏÊý²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°ìÊý¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÈ¼«»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì±´Ö¤À¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏÊý³ØÀ¸¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò½¢³è¥é¥¸¥ªÂåÉ½¡§±°°æ°ìÊ¿½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¾åÈÓÌî20-6ÀßÎ©¡§2022Ç¯1·î11Æü»ñËÜ¶â¡§3,500Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡ËHP¡§https://www.shukatsuradio.com/