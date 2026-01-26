日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「コジコジ」と、理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：望月敦）が販売する「ふりかけるザクザクわかめ」とのコラボレーションが決定致しました。2026年2月頃から期間限定で「ふりかけるザクザクわかめ」のコラボパッケージ商品を発売いたします。また、2月2日（月）から、抽選で合計300名様にコラボグッズやリケンの商品詰め合わせが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

▪️コラボパッケージ概要「ふりかけるザクザクわかめ® 韓国風ごま油風味」のパッケージに期間限定で人気キャラクター「コジコジ」と「次郎」が登場！

【商品名】ふりかけるザクザクわかめ 韓国風ごま油風味【内容量】50g【販売期間】2026年2月頃～期間限定【参考小売価格（税別）】330円【発売地区】全国

・キャンペーン概要

■キャンペーン期間：2026年2月2日（月） ～ 2026年3月31日（火）■賞品 A賞 オリジナルごはん茶碗 200名様 B賞 リケンの商品詰め合わせ 100名様

■応募方法 ①店頭・オンラインストアにてキャンペーン対象商品※を1点以上ご購入いただき、発行されたレシートの画像をご準備ください。 ※ふりかけるザクザクわかめシリーズ（韓国風ごま油風味、食べるラー油味、梅じそ）50g ②キャンペーン応募フォームにてレシート画像をアップロード、応募者情報・アンケートフォームに必要項目を入力してください。 ③確認画面に進み、フォーム下部の「この内容で送信する」ボタンをクリックし、応募を完了してください。■抽選・発表 抽選にて当選者を決定し、賞品の発送をもって発表に代えさえていただきます。■キャンペーン応募フォーム：https://www.smartcross.jp/zakuzaku-wakame-campaign■キャンペーンに関するお問い合わせ事務局：zakuzaku-wakame-campaign@precam.com

【参考資料】『コジコジ』についてさくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。Webサイト： https://www.cojicoji.site/X：@cojicoji_tweet（ https://x.com/cojicoji_tweet）Instagram： @cojicoji.official（https://www.instagram.com/cojicoji.official/）TikTok：@cojicoji.official（https://www.tiktok.com/@cojicoji.official）Facebook： https://www.facebook.com/cojicoji.official/YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

■「ふりかけるザクザクわかめ」について

ザクザクとした弾ける食感が楽しめる、くせになるおいしさのわかめふりかけです。ご飯のお供にはもちろん、サラダ、冷奴などいろいろなメニューと相性抜群です。【商品情報】https://www.rikenvitamin.jp/products/other/zakuzaku/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【「ふりかけるザクザクわかめ」に関するお問い合わせ先】理研ビタミン株式会社 広報IR部電話：03-5362-1315 E-mail：pr_ir@rikenvitamin.jp

【「コジコジ」に関するお問い合わせ先】日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方電話：03-3545-2202／E-mail：pr-NA@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。「 © さくらももこ」