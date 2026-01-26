パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、「iiyama PC」ブランドより、ミルキーホワイト色15型ノートブックのインテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデルを1月23日（金）から販売しております。

■ 第13世代インテル® Core™ プロセッサー搭載

ハイブリッド・アーキテクチャーを採用するモバイル向け第13世代インテル® Core™ プロセッサーは、シングルスレッド処理性能を重視したPerformance-core（P-core）と、マルチスレッド性能を重視し電力効率に優れたEfficient-core（E-core）を同じシリコンダイ上に実装しています。また、Hシリーズは高性能ノートパソコン向けに設計されており、インターネット閲覧や文章作成だけではなく、画像編集などクリエイティブな作業や軽量なゲームのプレイにも威力を発揮します。

■ Copilotキー搭載キーボードを採用

Copilotキーを押すだけで「Copilot」が起動できるようになります。Copilotは、インテリジェントなアシスタンスと関連性のある回答で、あなたの能力と創造力をパワーアップさせます。※Copilotを使用するには、Microsoftアカウントにサインインする必要があります。

◇ ミルキーホワイト色 Copilotキー搭載15型ノートブック 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/note_15inch_white_intel.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260126_1&utm_content=nonpay

■ モデルのご紹介

下記は、ミルキーホワイト色15型ノートブック インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載モデルの例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。【BTO標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：STYLE-15FH128-i5-UHEX販売価格：134,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1200959&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260126_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー / DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® UHD Graphics / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

製品名：SOLUTION-15FH128-i5-UHFX販売価格：144,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1202199&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260126_1&utm_content=nonpayWindows 11 Pro / インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー / DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1) / CPU統合チップセット / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® UHD Graphics / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房 ホームページhttps://www.pc-koubou.jp※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp