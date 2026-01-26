¤½¤ì¤Ç¤âÃË¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯ KICK OFF! HIROSHIMAÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø16Ç¯ÌÜ¤Î½ª¤ï¤ê ～Çð¹¥Ê¸¤ÎµÏ¿～¡Ù£±·î31Æü㈯¤ËÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢ KICK OFF! HIROSHIMAÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö16Ç¯ÌÜ¤Î½ª¤ï¤ê ～Çð¹¥Ê¸¤ÎµÏ¿～¡×¤ò2026Ç¯£±·î31Æü㈯¤ËÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¡×
2014Ç¯¤«¤é11Ç¯¤ËÏË¤ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ËºßÀÒ¤·¤¿Çð¹¥Ê¸Áª¼ê¡£¥êー¥°Í¥¾¡¤ä¥«¥Ã¥×Àï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃË¤ÏÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÇÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ìºòÇ¯¡¢·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤êÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇðÁª¼ê¤¬¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ ¡É¸ÅÁã¡É ¤Ç¤â¤¢¤êÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¡¢»³Íü¸©¤Ë¤¢¤ë¡ã¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¡ä¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎÆñÉÂÀë¹ð
¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¶»Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿µîÇ¯¡¢£±·î½é½Ü¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡Ö¸¶ÅÄÉÂ¡×¡²¡²ÌÈ±Ö·Ï¤¬¸í¤Ã¤Æ¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò¹¶·â¤·Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¼ºÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢100Ëü¿Í¤Ë¿ô¿Í¤·¤«È¯¾É¤·¤Ê¤¤ÉÂ¤Ë½±¤ï¤ìÂ¨Æþ±¡¡£Ìµ¶Ý¼¼¤Ç¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ò½Å¤Í¡¢ÂÎ½Å¤Ï°ìµ¤¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¡£Âà±¡¸å¤â¶ÚÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÎý½¬¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½£³¤«·î¤òÍ×¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¯
ÉÂ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¡¤½¤ÎÀè¤Ë¤É¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡²¡²¡²º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤äÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ç÷¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
KICK OFF! HIROSHIMAÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø16Ç¯ÌÜ¤Î½ª¤ï¤ê ～Çð¹¥Ê¸¤ÎµÏ¿～¡Ù
▷ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯£±·î31Æü㈯ ¸áÁ°10»þ15Ê¬～▷À©ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¡¡¡¡¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡¡§²¬ËÜ°¦°á¡ÊHOME¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¡§½¡À¯ÍÛ²ð¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÆÁ±Ê¿®»°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ØKICK OFF!HIROSHIMA¡ÙËè½µ㈪Í¼Êý£¶»þ45Ê¬～ÊüÁ÷¹Åç¸©¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡ª¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ä¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Êý¡¹¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢¹Åç¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷À¤Âå¤Î¥µ¥Ã¥«ー¾ðÊó¤«¤é¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Î¾ðÊó¤Þ¤Ç¡¢¹Åç¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤òÉý¹¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡