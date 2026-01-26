¹á¹ÁÈ¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖTSAR BOMBA(¥µー¥Ü¥ó¥Ð)¡× - À¾»²Æ»¡¦¥³¥ó¥È¥ïー¥Ì¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêPOP-UP³«ºÅ
»þ·×¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼´¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æÍº»Ö¡Ë¤¬ÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢¹á¹ÁÈ¯¤Îµ¡³£¼°¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTSAR BOMBA¡Ê¥µー¥Ü¥ó¥Ð¡Ë¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¾»²Æ»¤ËÐÊ¤à»þ·×Êõ¾þÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡Ö¥³¥ó¥È¥ïー¥Ì¡×¤Ë¤Æ¡¢POP-UPÈÎÇä ¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥È¥ïー¥Ì¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¡£
ËÜPOP-UP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µー¥Ü¥ó¥Ð¡×¤ÎÄêÈÖ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀè¿ÊÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÇ¿·ºî¤Þ¤Ç¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µー¥Ü¥ó¥Ð¡×¤Ï¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âÀÇ½¤Êµ¡³£¼°¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Âµ¡¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëËÜPOP-UP¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÄ¾ÀÜÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³×¿·Åª¤ÊÁÇºà»È¤¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥µー¥Ü¥ó¥Ð¡×¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¡¢¤¼¤ÒÆî»²Æ»¡¦¥³¥ó¥È¥ïー¥Ì¤Ë¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ ³«ºÅ³µÍ×¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¡§»þ·×Êõ¾þÀµµ¬ÂåÍýÅ¹ ¥³¥ó¥È¥ïー¥ÌÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ4ÃúÌÜ28-7 À¾»²Æ»¥Æ¥é¥¹E1¢§ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè»þ·×Êõ¾þÀµµ¬ÂåÍýÅ¹ ¥³¥ó¥È¥ïー¥ÌTEL¡§03-3299-8008E-Mail¡§info@contevanou.com