¡ÚÄ»±©¾¦Á¥¹âÀì¡ÛÅì³¤ÇÀÀ¯¶É¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡¢³ØÀ¸¤Î»öÎãÈ¯É½¡¢¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü
Åì³¤ÇÀÀ¯¶É¤Î¾¾²¼´ë²èÄ´À°¼¼Ä¹¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Ä»±©¾¦Á¥¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©Ä»±©»Ô¡¢¹»Ä¹¡§¸Å»³Íº°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÄ»±©¾¦Á¥¹âÀì¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î9Æü(¶â)¡¢Åì³¤ÇÀÀ¯¶É¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡¢³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë»öÎãÈ¯É½¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÆ±¹»¾ðÊóµ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²Ê¤ª¤è¤ÓÀì¹¶²ÊÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¹©³ØÀì¹¶¤Î³ØÀ¸¤È¶µ¿¦°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä»±©¾¦Á¥¹âÀì¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯9·î¤ËÅì³¤ÇÀÀ¯¶É»°½Å¸©µòÅÀ¤ÈÊñ³çÅªÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢´±³ØÏ¢·È¤Î¤â¤È¥¹¥Þー¥Èµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ì¼¡»º¶È¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹(»²¹Í£±.¡Ë¡£ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥Èµ»½Ñ¤ÎÇÀ¿å»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ä»öÎãÈ¯É½¡¢¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯Åù¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê»²¹Í£².¡Ë¡£
Åì³¤ÇÀÀ¯¶É»°½Å¸©µòÅÀ¤ÎÃæÀîÃÏÊý»²»ö´±¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÅöÆü¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢Åì³¤ÇÀÀ¯¶É¤Î¾¾²¼´ë²èÄ´À°¼¼Ä¹¤ª¤è¤ÓÃæÀîÃÏÊý»²»ö´±¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¤ò¤á¤°¤ë¾ðÀª¡×¤ä¡Ö2025Ç¯ÇÀÎÓ¶È¥»¥ó¥µ¥¹·ë²Ì¤«¤é¤ß¤¿ÇÀ¶È¤Î¸½¾õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖµÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð²½¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¡¢IoTÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶Èµ»½Ñ¤Î½ÅÍ×À¤ä¡¢¼ÂÁ©»öÎã¡¢»Ù±ç»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¬¤¢¤ê¡¢Åý·×¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤¬ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë»öÎãÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóµ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬PBL¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¿å»º¶È¤Î¸¦µæ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾²¼¼¼Ä¹¤«¤é¤Ï¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿µ»½Ñ³«È¯¤Î°ÕµÁ¤ä¡¢Á´¹ñÅ¸³«¡¦À½ÉÊ²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë»öÎãÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò£±.
³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë»öÎãÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò£².
³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë»öÎãÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò£³.
¡¡¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¡¢Åì³¤ÇÀÀ¯¶É»°½Å¸©µòÅÀ¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿¦°÷¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ÎÍÍ»Ò£±.
¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ÎÍÍ»Ò£².
¹ÖÉ¾¤ò¤Î¤Ù¤ë¸Å»³¹»Ä¹¡Ê±¦¤«¤é3¿ÍÌÜ¡Ë
¡¡¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯½ªÎ»¸å¡¢¸Å»³¹»Ä¹¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤ä²ÝÂê¤È¥¹¥Þー¥Èµ»½Ñ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ØÀ¸¤¬Íý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖËÜÆü¤Î³Ø¤Ó¤òº£¸å¤Î³Ø½¤¤ä¸¦µæ¡¢¾Íè¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¤È¹ÖÉ¾¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»±©¾¦Á¥¹âÀì¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤âÅì³¤ÇÀÀ¯¶É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÇÀ¿å»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í£±.
¡ÚÄ»±©¾¦Á¥¹âÀì¡Û¹âÀì½é¡ÃÅì³¤ÇÀÀ¯¶É»°½Å¸©µòÅÀ¤ÈÊñ³çÅªÏ¢·È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000404.000075419.html
»²¹Í£².
¡ÚÄ»±©¾¦Á¥¹âÀì¡ÛÅì³¤ÇÀÀ¯¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ò¼õ¹Ö
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000433.000075419.html
³µÍ×¡ÃÅì³¤ÇÀÀ¯¶É¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡¢³ØÀ¸¤Î»öÎãÈ¯É½¡¢¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤Î¼Â»Ü
¢¡Æü»þ
ÎáÏÂ8Ç¯1·î9Æü(¶â)¡¡13:15～16:00
¢¡¾ì½ê
Ä»±©¾¦Á¥¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¡¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¶µ°é¥»¥ó¥¿ー2³¬¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥é¥Ü
¡Ê»°½Å¸©Ä»±©»ÔÃÓ¾åÄ®1ÈÖ1¹æ¡Ë
¢¡ÆâÍÆ
- ÆÃÊÌ¹ÖµÁ£±.
¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¤ò¤á¤°¤ë¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
Åì³¤ÇÀÀ¯¶É´ë²èÄ´À°¼¼Ä¹¡¡¾¾²¼°«»á
- ÆÃÊÌ¹ÖµÁ£².
¡Ö2025Ç¯ÇÀÎÓ¶È¥»¥ó¥µ¥¹·ë²Ì¤«¤é¤ß¤¿ÇÀ¶È¤Î¸½¾õ¡×
Åì³¤ÇÀÀ¯¶É»°½Å¸©µòÅÀÃÏÊý»²»ö´±¡¡ÃæÀî¾»¼÷»á
- ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë»öÎãÈ¯É½
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤òÍÑ¤¤¤¿´°Á´¼«Æ°³²½ÃÂÐºö¥·¥¹¥Æ¥à¡×
¡Ö¤á¤¿¤Þ¤·ー¤É¡¡～¥Î¥êÍÜ¿£¤ò¿©³²¤«¤é¼é¤ë～¡×
¡Ö¤ß¤«¤¨¤ë¡¡～¤ß¤«¤óºÏÇÝ¤òÊÑ¤¨¤ë～¡×
- ¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿²ÝÂê
¡Ö¥Ò¥É¥ê¥¬¥â¤Ë¤è¤ëÇþ¤Î¿©³²ÂÐºö¡×
¡ÖÇÀ¶ÈÍÑÇÓ¿åÏ©ÁÝ½ü¤Î¸úÎ¨²½¡×
¡Ö½Ã³²Èï³²¤ÎËÉ»ßÂÐºö¡×
¡ÖÏ¡Âæ»û³Á¤ÎÃ¦½Â³ÎÇ§ºî¶È¤Î¼«Æ°²½¡×
¢¡»²²Ã¼Ô
Åì³¤ÇÀÀ¯¶É
Åì³¤ÇÀÀ¯¶É»°½Å¸©µòÅÀ
¾ðÊóµ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²Ê¤ª¤è¤ÓÀì¹¶²ÊÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¹©³ØÀì¹¶¤Î³ØÀ¸¤È¶µ°÷
Ä»±©¾¦Á¥¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ä»±©¾¦Á¥¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤ÏÌÀ¼£8Ç¯¡Ê1875Ç¯¡Ë¤Ë¼Ç¿·Á¬ºÂÆóÈÖÃÏ¤Ë¹Ò³¤Â¬ÎÌ½¬Îý½ê¤È¤·¤ÆÁÏ´ð¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¹»¤È¤·¤ÆÌÀ¼£14Ç¯¡Ê1881Ç¯¡Ë8·î20Æü¤Ë»°½Å¸©Ä»±©Ä®¤ËÄ»±©¾¦Á¥óÔ¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë5¾¦Á¥¹âÀì¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÎò»Ë¤Î¸Å¤¤¾¦Á¥·Ï¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¹¡£Á¥°÷¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¾¦Á¥³Ø²Ê¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÍÜÀ®¤¹¤ë¾ðÊóµ¡³£¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²Ê¤Î2³Ø²Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢²Ê³ØÅª»×¹Í¤È¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤«¤éÀ¤³¦¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¼Ì¿¿¡ÃÄ»±©¾¦Á¥¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Î³°´Ñ(±üÂ¦)¡¦Îý½¬Á¥¤¬ÄäÇñ¤¹¤ë»·¶¶(¼êÁ°Â¦)¡¢±¦¼Ì¿¿¡ÃÎáÏÂ7Ç¯3·î½×¹©¤ÎÎý½¬Á¥Ä»±©´Ý»ÍÂåÌÜ
¡Ú³Ø¹»³µÍ×¡Û
³Ø¹»Ì¾¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½¡¡Ä»±©¾¦Á¥¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
½êºßÃÏ¡§»°½Å¸©Ä»±©»ÔÃÓ¾åÄ®1ÈÖ1¹æ
¹»Ä¹¡§¸Å»³¡¡Íº°ì
ÀßÎ©¡§1881Ç¯
³Ø¹»¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.toba-cmt.ac.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø