ÅÅ»Ò·ÀÌó¥µー¥Ó¥¹¡ÖOpenSign¡×¤¬Ç§Äê¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ËÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥Ò¤ÏËÜÆü¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖOpenSign¡×¡Êhttps://opensign.jp/¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥¤¥³ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÁíÌ³Âç¿ÃÇ§Äê¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÅÅ»Ò½ðÌ¾¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌó¥Çー¥¿¤¬ÆÃÄê¤Î»þ¹ï¤Ë½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤È½ðÌ¾¸å¤Ë²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂè»°¼Ô¾ÚÌÀ¤Ç¤¡¢ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤Ë±è¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³¡¦´ÆººÂÐ±þ»þ¤Î³ÎÇ§¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¤Î¿®ÍêÀ¤È¾ÚµòÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¿·µ¡Ç½
- Ç§Äê¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¼«Æ°ÉÕÍ¿¡§·ÀÌóÄù·ë»þ¤Ë¼«Æ°Å¬ÍÑ¤·¡¢Â¸ºß¾ÚÌÀ¡¦Èó²þ¤¶¤óÀ¤òÃ´ÊÝ
- ´ÊÃ±¸¡¾Ú¡§¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÍ¸úÀ¤ò²èÌÌ¾å¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë³ÎÇ§²ÄÇ½
- Ë¡Îá½àµò¡§ÅÅ»ÒÄ¢ÊíÊÝÂ¸Ë¡¤ÎÍ×·ï¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È
- ÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ê¤·¡§Á´¥×¥é¥ó¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡ÊÄÉ²ÃÎÁ¶âÉÔÍ×¡Ë
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÂÐ±þµ¡Ç½
OpenSign¤Ï¡¢Ç§Äê¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë²Ã¤¨¤ÆAATL¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SSO(https://opensign.jp/docs/sso)¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥¢¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¤ä¡¢WebhookÏ¢·È(https://opensign.jp/docs/webhooks)¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Æ³Æþ¸å¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL
https://opensign.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£¥Ò
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅ»Ò·ÀÌó¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖOpenSign¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
- URL¡§https://www.tychy.jp/