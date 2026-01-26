¡Ú5ËüÉôÆÍÇË¡ª¡Û°ÂºØÍ¦¼ù¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡Ù¨¡¨¡·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¸½¾ì¤Þ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¡È¿·»þÂå¤ÎÁÈ¿¥ÏÀ¡É
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡§¥ß¥Ê¥Ù¥È¥â¥ß¡¢°ÂºØÍ¦¼ù¡Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO °ÂºØÍ¦¼ù¤ÎÃø½ñ¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿ ¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÈ´¤±½Ð¤¹£µ¤Ä¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¤¬È¯Çä¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢È¯¹ÔÉô¿ô5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í»ö¤äÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤ë¸½¾ì¥êー¥Àー¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¶ñÂÎºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëºòº£¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©ÃÎ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Î°ì¤Ä¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥ÏÀ¡×¤«¤é¡Ö»È¤ï¤ì¤ëÁÈ¿¥ÏÀ¡×¤Ë
¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡Ù¤Ï¡¢À®²Ì¡¦´ÉÍý¡¦ÅýÀ©¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿½¾Íè¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´Ñ¡á¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤ä¼çÂÎÀ¤ò³è¤«¤¹ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¡á¡ÖËÁ¸±ÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¿·»þÂå¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¸å¡¢´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦°åÎÅµ¡´ØÅù¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÉ½ñ²ñ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦½¤¤Î¾ì¤Ç¤Î»²¹Í½ñÀÒ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÍÑË¡¤¬¶¦Í¡¦µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ë¡É»È¤ï¤ì¤ë¡ÉÁÈ¿¥ÏÀ¡×¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯¹ÔÉô¿ô5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÜ½ñ¤Î»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1¡¥ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡È¶¦ÄÌ¸À¸ì¡É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¹½À®
448¥Úー¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢Âè°ìÉô¡¦ÍýÏÀÊÔ¤ÈÂèÆóÉô¡¦¼ÂÁ©ÊÔ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÍýÏÀ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¡¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡¦¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¹½À®¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Í»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¥êー¥Àー¤ä¼ã¼êÁØ¤Ë¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¸ì¤ê¸ý¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ÎÂÐÏÃ¤òÀ¸¤à¶¦ÄÌ¥Õ¥ìー¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾å»Ê¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤óÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤ËÜ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂåÇØ·Ê¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ
¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ø¤ÎÃíÌÜ¡¢À¸À®AI¤Î¿ÊÅ¸¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤Î²ÃÂ®¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¡¢¡ÖÀµ²ò¤Î¤Ê¤¤»þÂå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ÉÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Î§¤È³Ø½¬¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÁÈ¿¥Áü¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ½¾Íè¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤Ø¤Î¶¦´¶¤È¡¢¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤Î³éË¾
´ÉÍý¡¦ÅýÀ©¤Ë¤è¤ëÌÜÉ¸Ã£À®¤ä¡¢¼«¸Êµ¾À·¤òÁ°Äó¤Ë¥êー¥Àー¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë½¾Íè¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¨¡¨¡¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Á°Äó¤ò¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤Ë³Æ¿Í¤¬¼«¤é¤Î²ÁÃÍ¤òÃµµæ¤¹¤ë¡ÖËÁ¸±ÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾õ¶·¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¼ÒÆâÊÙ¶¯²ñ¤ä¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¤Î¾ì¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÁÈ¿¥¡¦ÎÎ°è¤Ç¤Î»²¾È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
ËÜ½ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âç´ë¶È¤ä¥á¥¬¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î·Ð±Ä¡¦¿Í»ö¡¦¥ß¥É¥ëÁØ¤òÃæ¿´¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ë¶ÈÎÎ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°åÎÅ¶È³¦¤ä¶µ°é¶È³¦¤Ê¤É°Û¤Ê¤ëÊ¸Ì®¤ò»ý¤ÄÁÈ¿¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â»²¾È¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥»¥¯¥¿ー¤ÎÁÈ¿¥¤äÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤âËÜ½ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢MIMIGURI¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤ò±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤éÃÎ¸«¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÈÉáµÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤ÎÂç¤¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤¬¼«¤éÌä¤¤¡¢³Ø¤Ó¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
ËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡§¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÈ´¤±½Ð¤¹£µ¤Ä¤Î»×¹ÍË¡
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦Ãø¼Ô¡§°ÂºØ Í¦¼ù¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡Ë
¡¦»ÅÍÍ¡§A5È½¡¦ÊÂÀ½¡¦ËÜÊ¸1¿§ºþ¡¦448¥Úー¥¸
¡¦Äê²Á¡§ËÜÂÎ2,400±ß¡ÜÀÇ
¡¦ISBN¡§978-4-7993-3117-0
¡¦È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ª¥ê¥¢
¡¦È¯Çä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó
¡¦½ñÀÒÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é https://www.cultibase.jp/books/bouken
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
°ÂºØÍ¦¼ù¡Ê¤¢¤ó¤¶¤¤¡¦¤æ¤¦¤¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI ÂåÉ½¼èÄùÌòCo-CEO¡¿ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¾ðÊó³Ø´Ä µÒ°÷¸¦µæ°÷
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³ØºÝ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¡¦¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡§¡Ö·³»öÅªÀ¤³¦´Ñ¡×¤òÈ´¤±½Ð¤¹£µ¤Ä¤Î»×¹ÍË¡(https://www.amazon.co.jp/dp/4799331175/)¡Ù¡ØÌä¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó(https://www.amazon.co.jp/dp/4761527439)¡Ù¡Ø¿· Ìä¤¤¤«¤±¤ÎºîË¡(https://amzn.asia/d/0V3qyOK)¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£Voicy¡Ø°ÂºØÍ¦¼ù¤ÎËÁ¸±¤Î¥Ò¥ó¥È(https://voicy.jp/channel/4331)¡ÙÊüÁ÷Ãæ¡£
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MIMIGURI¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÇ§Äê¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÁÏÂ¤À¤òÉê³è¤¹¤ëºÇ¿·ÍýÏÀ¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤òÂ¥¤¹·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌç²È¤¬Ï¢·È¤·¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¡¢À©ÅÙÀß·×¡¢»ö¶È³«È¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤òÍµ¡Åª¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÁí¹çÃÎ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÃµµæ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCULTIBASE¡×¤Î±¿±Ä¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/31576/table/61_1_ac54ca3606ff7ab8e52dce04d6985ad8.jpg?v=202601261021 ]
CULTIBASE ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖCULTIBASE¡×¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÇ§Äê¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥àMIMIGURI¤¬¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°é¤à¤¿¤á¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äºÇ¿·¤Î¸¦µæÃÎ¸«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÃµµæ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤Î²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖCULTIBASE Lab¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ä¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×³«È¯¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ÎÊýË¡ÏÀ¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤ä¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Îµ»Ë¡¡¢ºÇ¿·¤ÎÁÈ¿¥¿´Íý³Ø¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½Ò¤Ù900ËÜ°Ê¾å¤Îµ»ö¡¦Æ°²è¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÌòÎ©¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ÊÃ±¤Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.cultibase.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒMIMIGURI ¹ÊóÃ´Åö¡§ÆóµÜ
https://mimiguri.co.jp/contact/