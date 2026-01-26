¡Ö¥¬¥ê¥Ðー¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëIDOM¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤òºÎÍÑ
³ô¼°²ñ¼ÒIDOM¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±©Ä» Í³±§²ð¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§¾Ú·ô¥³ー¥É 7599¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÓ À¿¹¸¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3691¡Ë¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡×¤ò³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£²ó¤Î¤ª¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IDOMÅ¬»þ³«¼¨¡§https://ssl4.eir-parts.net/doc/7599/tdnet/2743275/00.pdf
ÊÌÉ½¡§IDOM³ô¼çÍ¥ÂÔ¾ÜºÙ
¢¨£´¡§¡Ö·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö¤¬£±Ç¯°Ê¾å¡×¤È¤Ï¡¢³ô¼çÌ¾Êí´ð½àÆü¡Ê£²·îËö¤Þ¤¿¤Ï£¸·îËö¡Ë¤Î
³ô¼çÌ¾Êí¤Ë 100 ³ô°Ê¾å¤ÎÊÝÍµÏ¿¤¬Æ±°ì³ô¼çÈÖ¹æ¤Ç£³²ó°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹
¢¨£µ¡§½é²ó´ð½àÆü¡Ê2026Ç¯£²·îËöÆü¤ª¤è¤Ó 2026Ç¯£¸·îËöÆü¡Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö¤ÎÀ©¸Â¤òÀß¤±¤º¡¢Åö¼Ò³ô¼°¤ò100³ô°Ê¾åÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼¡Ç¯ÅÙ¤Î´ð½àÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ´ü´Ö 1 Ç¯°Ê¾å¤Î³ô¼çÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¥®¥Õ¥È¡§https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡§https://digital-wallet.jp/
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡§https://digital-gift.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/288_1_a4ac619df008c9f0f38b7d7e806a79c1.jpg?v=202601261021 ]
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/288_2_e960ceaf79c7c34839f539d2fa4ad3bb.jpg?v=202601261021 ]
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡¡Ã´Åö ÀÐÅÏ
TEL:03-5465-0695¡¡Email:info@digital-plus.co.jp
¡ÚÅö¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡¡PRÃ´Åö ½ôÀ±
TEL:03-5465-0690¡¡Email:pr@digital-plus.co.jp