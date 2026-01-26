¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û½é·îÌµÎÁ¡ª¡¡¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ç¥Ó¥åー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë ¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥á¥é¡Ë¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥éÃ¼Ëö¤ò¡¢³Æ¼ï¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤ÆÇ¼ÉÊ·î¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤¬º£É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê
¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä¸½¾ì´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅªÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë
¡¦¿Í¼êÉÔÂ¤äµ»½Ñ·Ñ¾µ¤Î²ÝÂê¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ìºî¶È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞµÏ¿¡¦¶¦Í¤·¤¿¤¤¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦Â¿µòÅÀ²½¡¦¥ê¥âー¥È²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡¦°ÂÁ´´ÉÍý¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Î¾ÚÀ×¤ò»Ä¤¹½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¶µ°é¡¦¸¦½¤¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤Ë¤è¤ê¡¢OJT¤ËÍê¤é¤ºÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿¶µ°é¼êË¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¦¾®·¿²½¡¦¹âÀÇ½²½¤¬¿Ê¤ß¼è¤ê°·¤¤¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë
¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤ÏÃ±¤Ê¤ë»£±Æµ¡´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸½¾ì¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÂÌ³¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢Æ³Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÂç¤¤¯²¼¤²¡¢¸¡Æ¤¤«¤éÆ³Æþ¤Þ¤Ç¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥ì¥ó¥¿¥ëÄó¶¡¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
´ü´ÖÃæ¤Î¤´·ÀÌó¤ÇÇ¼ÉÊ·î¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ò¥µー¥Ó¥¹Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ´ü´Ö¡§¸ÂÄê¿ô½ªÎ»¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¡§¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¡¡M530-V1
ÂÐ¾Ý¿½¹þ¡§¿·µ¬¤ª¿½¹þ¤ß»þ¡Ê´ûÂ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÄÉ²Ã·ÀÌó¤ª¿½¹þ»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§Ç¼ÉÊ·î¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤ò¥µー¥Ó¥¹Ã×¤·¤Þ¤¹
ÂÐ¾Ý·ÀÌó´ü´Ö¡§12¥õ·î°Ê¾å¤Î¤´·ÀÌó¤ËÅ¬ÍÑ¡Ê²òÌó¥Õ¥êー¤ò½ü¤¯¡Ë
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡§ https://www.valtecrental.jp/campaign/wearablecamera/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.valtecrental.jp/contact/
¢£¡ÖMOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¡×¤È¤Ï¡©
MOT/Phone¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡ª
¡üIPÅÅÏÃ¥áー¥«ー¤¬³«È¯¤·¤¿ÄÌÏÃ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÅëºÜ
ÄÌÏÃ¡¦ÆâÀþµ¡Ç½¤ËÄêÉ¾¤¢¤ëÆ±¼Ò¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¼«¼Ò³«È¯¡£¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤ËÉ¬¿Ü¤Î²»À¼µ¡Ç½¤ò¹âÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
MOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¤Ï¡¢´éÇ§¾Ú¤ä±ÇÁü¡¢²»À¼¤ÎÊ£¿ôÌ¾¶¦Í¡¢ÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤µ¤»¤ÆÆâÀþ¡¦³°ÀþÄÌÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±ÇÁü¤È²»À¼¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¿·¿Í¤Î¶µ°é¤ä´í¸±²Õ½ê¤ÎÈ¯¸«¡¢½¤Íý¡¢±ó³ÖÎ×¾ì¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Îµ»½Ñ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¡×¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÖMOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¡×¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.valtecrental.jp/relation/body_camera/
¢£¡ÖMOT¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥«¥á¥é¡×¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/830_1_44f72d572282bb53c0348146b49c157f.jpg?v=202601261021 ]
¢£¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉÅÅÏÃ¡Ö¥â¥Ã¥Æ¥ë¡× ¤È¤Ï¡©
¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤ÇÅÅÏÃµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤ÎÅÅÏÃ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç²ñ¼ÒÈÖ¹æ¤ò»È¤Ã¤¿È¯Ãå¿®¤¬¤Ç¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°Ê³°¤Ç¤âÅÅÏÃ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤äµòÅÀ´Ö¤ÎÆâÀþÄÌÏÃ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¼Á¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÂÏÇÅÅÏÃÂÐºö¤«¤é¼Ò°÷¤ÎÅÅÏÃ±þÂÐ´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÄÌÏÃÏ¿²»¡¦¥Æ¥¥¹¥È²½¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï
¡ÖMOT/TEL¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï
https://www.mot-net.com/mottel
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.mot-net.com/contact_mottelsiryo/
