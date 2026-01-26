¡ÖÁ÷µÒ¤µ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¡×¤ÎEC½¸µÒ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©HALDATA¡¢GEOÂÐºö¡ßUCP¤ò¸«¿ø¤¨¥ì¥Ó¥åー/FAQ¤ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Çー¥¿²½
¥ì¥Ó¥åー¥Çー¥¿¤ògoogle¤ØÏ¢·È¤¹¤ëÊýË¡
HALDATA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§HAL hatanaka¡¢°Ê²¼HALDATA¡Ë¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ó¥åー¤äFAQ¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¥¹¥È»ñ»º¤ò¡¢À¸À®AI¤¬»²¾È¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÁ°½èÍý¡¦¹½Â¤²½¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Çー¥¿²½¡Ë¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¾Íè¤Î¡È²ñÏÃ·¿¹ØÇã¡É¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿´ðÈ×À°È÷¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Google¤¬¸ø³«¤¹¤ë¡ÖUniversal Commerce Protocol¡ÊUCP¡Ë¡×¤Ï¡¢¸¡º÷¤äGemini¤È¤¤¤Ã¤¿Google¤ÎAI¥µー¥Õ¥§¥¹¾å¤Ç¼è°ú¡Ê¹ØÆþ¼êÂ³¤Åù¡Ë¤òÄ¾ÀÜÍ¸ú²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅý¹ç¥¬¥¤¥É¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Merchant Center¤Î½àÈ÷¡¢¾¦ÉÊ¥Õ¥£ー¥É¡¢ÇÛÁ÷¡¦ÊÖÉÊÀßÄê¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÅý¹ç¤Î¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HALDATA¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¸þ¤ä¡¢Search¾å¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¼¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç±þÅú¤¹¤ë¡ÖBusiness Agent¡×¤Ê¤É¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢EC»ö¶È¼Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë°ì¼¡¾ðÊó¡Ê¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¡¦¥ì¥Ó¥åー¡¦FAQ¡Ë¤ò¡È»²¾È¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¡É¤ÇÀ°È÷¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§SEO¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï½¦¤¨¤Ê¤¤¡È²ñÏÃ·¿¤Î¹ØÇãÆ°Àþ¡É¤¬¼çÀï¾ì¤Ë
¸¡º÷·ë²Ì¤«¤é¤ÎÁ÷µÒ¤Ï¡¢AIÍ×Ìó¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¹½Â¤¤ØÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AIÍ×Ìó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ó¥¯¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×EC¥âー¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¸À®AI¡¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¹ØÇãÆ³Àþ¤ò¡ÈÂè4¤ÎÆþ¸ý¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤È¥ì¥Ó¥åー¤ò¡Ö»²¾È¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¡×¤ÇÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¡§¥ì¥Ó¥åーÅù¤Î¥Æ¥¥¹¥È»ñ»º¤ò¡È»²¾È²ÄÇ½¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡É¤ËÊÑ´¹
HALDATA¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åー¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¢¤½¤·¤ÆTV Chat¡ÊEC¥µ¥¤¥È¸þ¤±¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë²ñÏÃ¥í¥°Í³Íè¤ÎFAQ¤ò¡¢²¼µ¤ÎÍ×ÎÎ¤ÇÁ°½èÍý¡¦¹½Â¤²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Çー¥¿²½¡ÊÎã¡Ë¡Û
¥ì¥Ó¥åー¤Î´ÑÅÀÊ¬²ò¡ÊÎã¡§ÉÊ¼Á¡¿»È¤¤¾¡¼ê¡¿¥µ¥¤¥º´¶¡¿ÇÛÁ÷¡¿²Á³ÊÇ¼ÆÀ´¶ ¤Ê¤É¡Ë
¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥ÈÊ¬Îà¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡Ë
¹ØÇãÆ°µ¡¡¦ÉÔ°ÂÍ×°ø¤ÎÃê½Ð¡Ê¡Ö¤Ê¤¼Çã¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤«¡×¡Ë
Ìµ´Ø·¸¥ì¥Ó¥åー¡¦¥Î¥¤¥º¡ÊÄê·¿Ê¸¡¢Ê¸Ì®ÉÔ°ìÃ×¡Ë¤Î½üµî
²óÅú¤Ë»È¤¨¤ëÍ×Ìó¡¦º¬µò¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ°È÷¡Ê±¿ÍÑÀß·×¤ò´Þ¤à¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Ï¡È¿Í¤¬ÆÉ¤àÁ°Äó¡É¤À¤Ã¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ò¡¢À¸À®AI¤¬²óÅúÀ¸À®¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿º¬µò¥Çー¥¿¡×¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÛÄê¥æー¥¹¥±ー¥¹¡§UCP¡¿Merchant CenterÅù¤Î¸ø³«»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÈÈ÷¤¨¡É
Google¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢UCP¤ÇAI¥µー¥Õ¥§¥¹¾å¤Î¼è°ú¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Merchant Center¤Î½àÈ÷¡¢ÇÛÁ÷¡¦ÊÖÉÊ¡¦¾¦ÉÊ¥Õ¥£ー¥ÉÀßÄê¡¢½çÈÖÂÔ¤Á¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¡¢Åý¹ç¤Î¾µÇ§¤Ê¤É¤ÎÎ®¤ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HALDATA¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤Î°ì¼¡¾ðÊó¡Ê¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¡¦¥ì¥Ó¥åー¡¦FAQ¡Ë¤ò¡¢¾Íè¤Î»ÅÍÍ¡¦¿³ººÍ×·ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ°È÷¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÂ·¤¨¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡ÊÊý¿Ë¡Ë¡Û
¡¦¥ì¥Ó¥åー¡¿FAQ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤ò¡¢¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤Ë¤Ò¤â¤Å¤¯·Á¤ÇÀ°Íý
¡¦GoogleÂ¦¤Î¸ø³«»ÅÍÍ¡¦Äó¶¡ÈÏ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÏ¢·ÈÊý¼°¡ÊGMC/MCP/A2A/APIÅù¡Ë¤ò³ÈÄ¥
¡¦UCP¤ò´Þ¤à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÏ¢·È¤ÎÉ¸½àÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼ÂÁõ²ÄÇ½À¤ÈÍ×·ï¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸¡Æ¤
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡Ö¥Çー¥¿´ðÈ×À°È÷»Ù±ç¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Google¤È¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤ä¡¢ÆÃÄêµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡²ÄÈÝ¡¦¿³ººÄÌ²á¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÄó¶¡ÃÏ°è¡¦Í×·ï¡¦¿³ººÅù¤ÏGoogle¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Ë½àµò¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì
¡¦¥ì¥Ó¥åー¤äFAQ¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¹½Â¤²½¤·¡¢
¡¡Google¥Þー¥Á¥ã¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¤ä³Æ¼ïAPIÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¡¡Google¤¬¾¦ÉÊÍý²ò¡¦Èæ³Ó¡Ö¤Ç¤¤ëÂ¦¡×¤Ë²ó¤ë
¡¦º£¸å³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢
¡¡Google¤ÎAI¤¬¥æー¥¶ー¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ¤òÃµ¤·¡¢Áª¤Ó¡¢È½ÃÇ¤¹¤ëÂÎ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡¡¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬¡È²óÅú¤ÎºàÎÁ¡É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¡¦½¾Íè¤Î¡Ö¸¡º÷¤·¤Æ¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥Úー¥¸¤ò²óÍ·¤¹¤ë¡×½¸µÒ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¡AI¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÈæ³Ó¡¦Í×Ìó¤·¡¢¿äÁ¦¤¹¤ë¹ØÇãÆ³Àþ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤àÅÚÂæ¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë
¡¦¹¹ð¤ä²Á³Ê¶¥Áè¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢
¡¡¡Ö¥ì¥Ó¥åー¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡×¡Ö¤è¤¯¤¢¤ëÉÔ°Â¤Ø¤Î²óÅú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿
¡¡Ç¼ÆÀºàÎÁ¤½¤Î¤â¤Î¤¬AI·ÐÍ³¤ÇÅÁ¤ï¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë
¡¦¾ÍèÅª¤ÊA2A¡ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ÖÏ¢·È¡Ë¤ä¡¢
¡¡É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¹ØÇã¥Çー¥¿Ï¢·È¡ÊMCPÅù¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¡¢
¡¡AI¤Ë¡È°úÍÑ¤µ¤ì¤ëÁ°Äó¡É¤Ç¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò»ý¤Ä´ë¶È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁá´ü¤Ë³ÎÎ©¤Ç¤¤ë
TrendViewer¡ÊTV¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ë
TrendViewer¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥åーÊ¬ÀÏSaaS¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ó¥åー¤Î´ÑÅÀÊ¬Îà¡¦¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥ÈÊ¬Îà¡¢¶¥¹çÈæ³Ó¡¢»þ·ÏÎóÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¦ÉÊ²þÁ±¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£HALDATA¤Ç¤Ï´û¤ËËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥Ó¥åーÊ¬ÀÏ¡¦¹½Â¤²½¤ÎÃÎ¸«¤ò¡ÈGEO»þÂå¤ÎVOC¥Çー¥¿´ðÈ×À°È÷¡É¤Ø³ÈÄ¥¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡§PR TIMES·ÇºÜ¡Ö¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥åーÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ØTrend Viewer(¥È¥ì¥ó¥É ¥Ó¥åー¥¢ー)¡ÙÄó¶¡³«»Ï¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000119439.html)¡Ë
TV Chat¤ÎFAQ¼«Æ°À¸À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê´ûÂ¸µ¡Ç½¡Ë
HALDATA¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢TrendViewer¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëECÀÜµÒAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡ÊTV Chat¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñÏÃ¥í¥°¤«¤éFAQ¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¡¢¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¸ø³«¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢¸¡º÷¤ª¤è¤ÓÀ¸À®AI¤Ë»²¾È¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤FAQÀ°È÷¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡§PR TIMES·ÇºÜ¡ÖHALDATA¡¢ECÀÜµÒAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¾¦ÉÊFAQ¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000119439.html)¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§HALDATA³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÏ²²ÖÄ®56 2F KIP
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò HAL hatanaka
ÀßÎ©¡§2018Ç¯9·î21Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web¥µー¥Ó¥¹³«È¯±¿±Ä¡¢TrendViewer³«È¯±¿±Ä
¥×¥í¥À¥¯¥È¥µ¥¤¥È : https://haldata.net
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¥áー¥ë¡Ûsupport_trendviewer@haldata.net
¢¨Google¡¢Gemini¡¢Google Merchant CenterÅù¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£