¥¢¥ë¥¥éーNEX¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¡Öe-¥Æ¥ì¥Þ¡×¤¬Ï¢·È³«»Ï¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È±¿Å¾¾ðÊó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë
¥¢¥ë¥¥éーNEX¡ße-¥Æ¥ì¥Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¡¦¥¢ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§°ÂÅÄ ÕòÍ¤¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ñ¥¤¡¦¥¢ー¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢Ã¯¤¬¸¡ÃÎ¤·¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÆ£ ¿Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄÌ¿®¡¦GPSµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÖºÜµ¡¤Ë¤è¤ê¼ÖÎ¾¤Î±¿¹Ô¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦´Ä¶¡¦°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Î²þÁ±¡¦²ò·è¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¤Î¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¡Öe-¥Æ¥ì¥Þ¡×¤È¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Öe-¥Æ¥ì¥Þ¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿±¿Å¾¾ðÊó¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×¤Ø¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯·ë²Ì¤È±¿Å¾¾ðÊó¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö±¿Å¾ÆüÊó¡×¤È¤·¤Æ°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¡¦½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯µÁÌ³²½¤È±¿¹Ô´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¥Ëー¥º
¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎµÁÌ³²½¤ä¡¢°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö±¿Å¾ÆüÊó¡×¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯µÏ¿¡×¡Ö³Æ¼ï±¿¹Ô¥Çー¥¿¡×¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬Ê£¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ä»æÄ¢É¼¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤ä¸«Íî¤È¤·¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÂ¿Âç¤Ê´ÉÍý¹©¿ô¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¤¡¦¥¢ー¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç¡¦¤À¤ì¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÇò¥Ê¥ó¥Ðー»ö¶È¼Ô¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¤Î¡Öe-¥Æ¥ì¥Þ¡×¤Ï¡¢ÄÌ¿®¡¦GPSµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÖºÜµ¡¤Ë¤è¤ê¡¢±¿¹Ô¥Çー¥¿¤òÍÆ°×¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦´Ä¶¡¦°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Î¾¥µー¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¾ðÊó¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¾õ¶·¤ò¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î²èÌÌ¡×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë±¿¹Ô´ÉÍý´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¤Î³µÍ×- ±¿Å¾¾ðÊó¤Î¼«Æ°Ï¢·È
¡Öe-¥Æ¥ì¥Þ¡×¤Ç¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿±¿Å¾¾ðÊó¤¬¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×¤Ø¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢NEX¾å¤Î¶ÈÌ³¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ³ÊÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È±¿Å¾¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý
±¿Å¾¾ðÊó¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¾õ¶·¤òÆ±°ì²èÌÌ¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¥Çー¥¿¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¼Ô¤´¤È¡¦¼ÖÎ¾¤´¤È¤Î±¿Å¾ÍúÎò¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯·ë²Ì¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦À§Àµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÆüÊó¡¦·îÊó¤Î¼«Æ°½¸·×¤È½ÐÎÏ
Ï¢·È¤µ¤ì¤¿±¿Å¾¾ðÊó¤Ï¡¢¼ÖÎ¾ÊÌ¡¦¼Ò°÷ÊÌ¤Ë¼«Æ°½¸·×¤µ¤ì¡¢±¿Å¾ÆüÊó¡¦·îÊó¤È¤·¤Æ²èÌÌ³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓCSV½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÊóºîÀ®¤ä´ÉÍý»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì- ¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯·ë²Ì¤È±¿Å¾¾ðÊó¤ÎÆÍ¹ç¤»ºî¶È¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¹©¿ôºï¸º¤ò¼Â¸½
- ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯±¿¹Ô´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¤ÈÁá´üÈ¯¸«¤¬²ÄÇ½
- ÆüÊó¡¦·îÊó¤Î¼«Æ°½¸·×¡¦½ÐÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢µÏ¿¤ÎÈ´¤±Ï³¤ìËÉ»ß¤È´ÆººÂÐ±þ¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥
¥Ñ¥¤¡¦¥¢ー¥ë¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È±¿¹Ô¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤È°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥¥éーNEX¡ße-¥Æ¥ì¥ÞÏ¢·È¥¤¥áー¥¸
¢£¥¯¥é¥¦¥É·¿¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥«ー¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×
¡Ö¥¢¥ë¥¥éーNEX¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç¡¦Ã¯¤¬¡×¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤«¤òÅÀ¸ÆµÏ¿¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¥Çー¥¿°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÂæÄ¢´ÉÍý¤ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯Ï³¤ì¤Î³ÎÇ§¡¢ÍÈ¿±þ¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¡¢´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÎËÉ»ß¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê´ÉÍý¼Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¼Ò¿ô5,200¼Ò¡Ê¢¨2¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢Çò¥Ê¥ó¥Ðー¸þ¤±¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Áö¹Ô´ÉÍýµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾ÆüÊó¤ä¼ÖÎ¾¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤ò¼«Æ°¤ÇµÏ¿¡¦²Ä»ë²½¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÈÁö¹Ô´ÉÍý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢°ÂÁ´±¿Å¾ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤È´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¤ÎÈ¯¹Ô¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¶È¼ïÊÌITÅê»ñ/¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì2024Ç¯ÈÇ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÀ¸Æ/¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì Çò¥Ê¥ó¥Ðー¸þ¤±¡§¶â³Û 2023Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡×
¢¨2 2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥¥éー¥·¥êー¥ºÆ³Æþ¼Ò¿ô¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://pai-r.com/product/alkillernex/
▪️²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¡¦¥¢ー¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÅÄ¡¡ÕòÍ¤
ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÁ°1-7-31 OMM¥Ó¥ë18F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯
´ë¶ÈHP¡§https://pai-r.com/
▪️¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¡Öe-¥Æ¥ì¥Þ¡×
¡Öe-¥Æ¥ì¥Þ¡×¤Ï¡¢ÄÌ¿®¡¦GPSµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÖºÜµ¡¤Ë¤è¤ê¼ÖÎ¾¤Î±¿¹Ô¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦´Ä¶¡¦°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Î²þÁ±¡¦²ò·è¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¤Î¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
±¿¹Ô¾õ¶·¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Ë²Ã¤¨¡¢²èÁü¡¦±ÇÁü¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î°ÂÁ´±¿Å¾´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.orix.co.jp/auto/service/operation/
▪️²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÆ£¡¡¿Ê
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç3ÃúÌÜ22ÈÖ8¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Æ°¼Ö¥êー¥¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¡¢¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä¡¦ÇäµÑ¥µ¥Ýー¥È
´ë¶ÈHP¡§https://www.orix.co.jp/auto/