ÍÇÏ¥«¥ó¥Ä¥êー¶æ³ÚÉô¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÀÁµá¡¦²ó¼ý¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖPayn¡Ê¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡×¤òÆ³Æþ
Payn³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³²¼¶³Ê¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÀÁµá¡¦²ó¼ý¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖPayn¡×¤¬¡¢¿·ÍÇÏ³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©»°ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã« ¸÷¹â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÀÁµá¡¦²ó¼ý¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖPayn¡×
Åö¼Ò¤Ï½ÉÇñ¡¦°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·ー¤òµ¬Äê¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÀÁµá¡¦²ó¼ý¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëÀÁµá¥Äー¥ë¡ÖPayn¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPayn¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://payn.io
½ÉÇñ¡¦°û¿©Å¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í½Ìó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤Ê¤¤ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ê¥Îー¥·¥çー¡ËÌäÂê¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÀÁµá¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´ÌäÂê¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Ì¤Ê§¤¤ÌäÂê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤¬»ö¶È¼Ô¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2022Ç¯3·î¤ËPayn³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ÎÀÁµá¡¦²ó¼ý¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖPayn¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¼Ô¤Ë¸½ºß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÍÇÏ¥«¥ó¥Ä¥êー¶æ³ÚÉô¡ÙÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã«¸÷¹â ÍÍ ¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ã« ¸÷¹â ÍÍ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡¢Éû»ÙÇÛ¿Í Ã«ËÜ ÂçÊå ÍÍ¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÀÁµá¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Í½Ìó¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë
Ê¼¸Ë¸©»°ÅÄ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÍÇÏ¥«¥ó¥Ä¥êー¶æ³ÚÉô¤Ï¡¢1960Ç¯¤Î³«¾ì¤«¤é60Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤¹¡£¡Ö¿´¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¾ï¤Ë¥×¥ìー¥äー»ëÅÀ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦¿À¸Í¡¦µþÅÔ¤Î¼çÍ×»°ÅÔ»Ô¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö·÷Æâ¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¿À¸Í»°ÅÄIC¤«¤é¤ÏÌó10Ê¬¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤¿¤á¡ÖÅÔ¿´·¿¥´¥ë¥Õ¾ì¡×¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤ÇÌó1Ç¯¤Û¤ÉPayn¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¼ÒÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡×¤ÎÊý¤Ø¥¥ã¥ó¥»¥ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤ËPayn¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÊýË¡¤ÇÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¯¼êÃÊ¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Payn¤ÎÊý¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎSMS¤ä¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢½»½ê¤¬¤¢¤ì¤ÐÍ¹Á÷¤Ç¤âÀÁµá½ñ¤òÁ÷¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ê¤ãÀ®¤êÎ©¤Ä»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ê¡×¤È¹çÅÀ¤¬¤¤¤¡¢¡Ö¤¹¤°¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸åÉ¬¤º¤³¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁÌäÂê¡×¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¥á¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·ー¤È¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬Àµ¤Ê±¿ÍÑ¤ò¤¹¤ëÂÎÀ©¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µÕ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¿Ê²½¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿Ê²½¤¬ÃÙ¤ì¡¢Â¾¤Î¶È³¦¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤Ï¡Ö¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î1ÏÈ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¥À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò·Þ¤¨¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥×¥ìー¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡¢¥³ー¥¹À°È÷¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÇÛÃÖÂ¾¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤½¤ì¤Ë¤«¤±¤¿¤ª¶â¤ä»þ´Ö¡¢¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÅöÆü¥¥ã¥ó¥»¥ë¤äÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²¿¤â¤»¤º¤Ë½ª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Payn¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÁµá¤¹¤Ù¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤ËÀÁµá¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¿ô»ú¤Ç²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
ÏÈ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤ÈÌóÂ«¡£¡Ö¤â¤·»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¤ËÏÈ¤òÊÖµÑ¤¤¤¿¤À¤Â¾¤ÎÊý¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Âç¸µ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·ー¤ä¤½¤Î±¿ÍÑ¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤éº£¤ÏºÇÁ±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
ÍÇÏ¥«¥ó¥Ä¥êー¶æ³ÚÉô Æ³Æþ»öÎã¡Êhttps://payn.io/customers/arimacc¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Payn³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »³²¼ ¶³Ê¿
²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¥ä¥Õー¤ä¼«¿È¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡Ö½ÉÇñÍ½Ìó¤ÎÇäÇã¥µー¥Ó¥¹ Cansell¡×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯3·î¤ËPayn³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£Cansell¤Ç¤Ï¡¢¿ô²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤äÅìÍÎ·ÐºÑ¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤â¡¢2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ö¶È¾õ¶·¤¬°²½¤·¡¢2022Ç¯3·î¤Ë²ñ¼Ò¤¬ÇË»º¡£¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËPayn³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¤·¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©ÀïÃæ¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ¶È¤Ï2¼ÒÌÜ¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡ ¡§Payn³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡¡ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³õÄ®5-1
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »³²¼ ¶³Ê¿
ÀßÎ©¡¡ ¡§2022Ç¯3·î
²ñ¼ÒHP¡§https://payn.io/about