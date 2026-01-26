³ô¼°²ñ¼ÒCaTe¡¢NEDO¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç´ð¶â¡¿¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡ÊDTSU¡ËPCA¥Õ¥§ー¥º¤ËºÎÂò
³ô¼°²ñ¼ÒCaTe¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ûÅè °ìÍµ¡¢°Ê²¼¡ÖCaTe¡×¡Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡ÖNEDO¡×¡Ë¤Î¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç´ð¶â¡¿¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡ÖDTSU»ö¶È¡×¡Ë PCA¥Õ¥§ー¥º¡Ê¼ÂÍÑ²½¸¦µæ³«È¯¡Ê¸å´ü¡Ë¡Ë¤ÎÂè8²ó¸øÊç¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒCaTe »ö¶È³µÍ×
CaTe¤Ï¡¢¿´¼À´µ´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë±¿Æ°ÎÅË¡¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼«Âð¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¼À´µ¤Î»àË´¼Ô¿ô¤Ï¹ñÆâ2°Ì¡¦À¤³¦1°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Âà±¡¸å1Ç¯´Ö¤ÎºÆÆþ±¡Î¨¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í¡¢»àË´Î¨¤Ï7¿Í¤Ë1¿Í¤È¡¢½Å¾É²½Î¨¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¡£¿´¼À´µ´µ¼Ô¤ÎºÆÆþ±¡¡¦»àË´Î¨¸º¾¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³°Íè¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø¤Î»²²ÃÎ¨¤ÏÌó7¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿´¼À´µ´µ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬ºÆÆþ±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢°åÎÅÈñÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë±ó³Ö¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁá´ü¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯ÅÙNEDO DTSU»ö¶È¤ÎSTS¥Õ¥§ー¥º¡Ê1.9²¯±ß¡Ë¤ò´°Î»¤·¡¢ËÜPCA¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤è¤ëÊä½õ¶â9.6²¯±ß(ºÇÂç)¤È¡¢¥·¥êー¥ºB¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£17.3²¯±ß¤ò´Þ¤á¤¿Îß·×35²¯±ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥×¥í¥°¥é¥à°åÎÅµ¡´ï¤Î¸¡¾ÚÅª¼£¸³¤ÈÀ¤³¦Å¸³«¤Î¿ä¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ±ó³Ö¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
NEDO DTSU »ö¶È¤Î³µÍ×
DTSU»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤ä»ö¶È²½¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ËÄ¹´ü¤Î¸¦µæ³«È¯¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ñ¶â¤òÍ×¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¹ñ¤äÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÇÂÐ½è¤¹¤Ù¤·ÐºÑ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â»ñ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤ËÂÐ¤·¡¢STS¡Ê¼ÂÍÑ²½¸¦µæ³«È¯¡ÊÁ°´ü¡Ë¡Ë¡¢PCA¡Ê¼ÂÍÑ²½¸¦µæ³«È¯¡Ê¸å´ü¡Ë¡Ë¡¢DMP¡ÊÎÌ»º²½¼Â¾Ú¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤ä»ö¶È²½¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEDO DTSU»ö¶È ³µÍ×¡§https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100250.html
Åö¼ÒºÎÂò¥ê¥êー¥¹¡§https://www.nedo.go.jp/koubo/CA3_100497.html
³ô¼°²ñ¼ÒCaTe CEO »ûÅè°ìÍµ¡¢CFO µÜºêÍ§µ³¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢NEDO DTSU»ö¶È¤ÎPCA¥Õ¥§ー¥º¤ËºÎÂò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÍ¸úÀ¤¬¹â¤¤¼£ÎÅ¤ò¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ¤¤À½½Ê¬¤ËÄó¶¡½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤°åÎÅÊ¬Ìî¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
NEDO PCA¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤ÎÊä½õ¶â¤È¡¢¥·¥êー¥ºB¤Ë¤Æ¤´½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ñ¶â¤òÎ¾ÎØ¤È¤·¤Æ¡¢¸¡¾ÚÅª¼£¸³¤ÎÃå¼Â¤Ê¿ë¹Ô¤È¡¢À¤³¦Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë´µ¼ÔÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÍ¸ú¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÅê»ñ²È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒCaTe¡ÊCaTe Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »ûÅè °ìÍµ
½êºßÃÏ¡§¡ÚÅìµþËÜ¼Ò¡Û¢©113-0033 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿5-25-13 ¥¹¥«¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ó¥ë5³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÌ¾¸Å²°ËÜ¼Ò¡Û¢©466-0064 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1ÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ STATION Ai Æâ
Àß¡¡Î©¡§2020Ç¯3·î18Æü
¼èÆÀµöÇ§²Ä¡§ÂèÆó¼ï°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶È¡Ê13B2X10514¡Ë
URL¡§https://cate.co.jp/