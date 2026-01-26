¡Ú¿·¾¦ÉÊÈ¯É½¡Û¥Ù¥¸²È ¡ß ÆÒ¥¸¥íー ¡ß FJP ÌîºÚßÖ¤áÀìÌçÅ¹¤¬ËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥¸¤Þ¤¼¤½¤Ð～µæ¶Ë¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð～¡×´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä³«»Ï
°û¿©¡¦¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë ³ô¼°²ñ¼Òsommet farm¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍÎ¶Ç·²ð¡Ë ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌîºÚßÖ¤áÀìÌçÅ¹¥Ù¥¸²È¤Ë¤Æ¡¢¾®»³»Ô¤Î¿Íµ¤¥éー¥á¥óÅ¹¡ÖÆÒ¥¸¥íー¡×¡¢ÆÊÌÚ»ÔÆ£²¬Ä®¤ÇÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦¡ÖFJP¡×¤È¤Î»°¼Ò¶¦Æ±´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ù¥¸¤Þ¤¼¤½¤Ð ～µæ¶Ë¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð～¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚßÖ¤áÀìÌçÅ¹¤¬¡¢¤Þ¤¼¤½¤Ð¤òºî¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡× ¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¸¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Ê¾ßÌýÌ£¡¦¿É¤ß¤½Ì£¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§
1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌÍ¤ÎÎÌ¡§¡ÊÌÍ¤ÎÎÌ¤Ïè§¤ÇÁ°¤Ç¤¹¡Ë
ÉáÄÌ220g¡Ê¡Ü0±ß¡Ë
¥Þ¥·330g(+100±ß)
¥Þ¥·¥Þ¥·440g(+200±ß)
ÌîºÚ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥¢¥Ö¥é¤ÎÎÌ¡§
ÄÌ¾ïÌîºÚßÖ¤á¤ÈÆ±ÍÍ
ÈÎÇä»þ´Ö¡§
¸á¸å¤ÎÉô¸ÂÄêÈÎÇä
¢£ ¿·¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Ã¡ÈßÖ¤á¤¿ÌîºÚ¤¬¼çÌò¡É¤Î¤Þ¤¼¤½¤Ð
¡Ö¥Ù¥¸¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Î¡È¶ñºà¤È¤·¤Æ¤ÎÌîºÚ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ßÖ¤á¹©Äø¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤Î³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡¦¹â²ÐÎÏÃæ²ÚÆé¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤È´Å¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ÌîºÚßÖ¤á
¡¦ÆÒ¥¸¥íー´Æ½¤¤Î¡¢¥³¥¯¤È¥¥ì¤òÎ¾Î©¤·¤¿Ç»¸ü¤Þ¤¼¤½¤Ð¥À¥ì
¡¦¥¿¥ì¤ÈßÖ¤áÌý¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÆÃÀ½ÌÍ
¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¦ÇØ»é¤È¤ÎÁêÀ¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿G·Ï¹½À®
°ì¸ýÌÜ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ëßÖ¤á¹á¡¢³ú¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ëÌîºÚ¤Î´Å¤ß¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊËþÂ´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¸¤½¤Ð¡Ê¾ßÌýÌ£¡Ë\1,300.-
¥Ù¥¸¤½¤Ð¡Ê¿É¤ß¤½Ì£¡Ë\1,300.-
¢£ »ÈÍÑÌîºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊFJP¡¦ÆÊÌÚ»ÔÆ£²¬Ä®¡Ë
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÌîºÚ¤Ï¡¢ÆÊÌÚ»ÔÆ£²¬Ä®¤ÇÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦FJP¤ÎÌîºÚ¡£¤È¡¢ÃÏ¸µÆÊÌÚ¸©»º¤ÎÌîºÚ¡£
²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤ß¤È»ÝÌ£¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¤ëÉÊ¼ï¡¦¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢
¡ÖßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¤òÁ°Äó¤ËÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶¦Æ±³«È¯¥³¥á¥ó¥È
¥Ù¥¸²È ÂåÉ½ ÂçÄÍ
³ô¼°²ñ¼Òsommet farm ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÄÍ Î¶Ç·²ð
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡È¿·¤·¤¤¼ç¿©¡É¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¸²È¤ÎÌîºÚßÖ¤á¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¡¢ÌÍ¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£
À¸»º¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¿·¤·¤¤°û¿©Å¹¤Îºß¤êÊý¤ò¡£
¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤òÃ¯¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤òÄÉµá¤·¤¿ºÇ½ª·ÁÂÖ¤Ç¤¹¡£¡×
ÆÒ¥¸¥íー ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¶â»Ò¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼ÒALL BLACK ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¶â»Ò æÆËà
¡ÖÌÍ¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ßÖ¤á¤¿¹á¤ê¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÌîºÚ¥éー¥á¥ó¤È¤Þ¤¼¤½¤Ð¡ß¥Ù¥¸²È¤µ¤ó¤ÎÌîºÚßÖ¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÀß·×¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
FJP ÂåÉ½ ¾å²¬¤µ¤ó
¹çÆ±²ñ¼ÒFJP ÂåÉ½ ¾å²¬ ÎÉ·ò
¡ÖßÖ¤á¤Æ¤³¤½³è¤¤ëÌîºÚ¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FJP¤ÎÈª¤Ç°é¤Æ¤¿ÌîºÚ¤¬¡¢¥Ù¥¸²È¡ßÆÒ¥¸¥íー¤Î¥³¥é¥Ü¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¤¬¸«¤¨¤ë°û¿©Å¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¢£ ÈÎÇä³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ù¥¸¤Þ¤¼¤½¤Ð¡Ê¾ßÌýÌ£¡¦¿É¤ß¤½Ì£¡Ë
¡¦ÈÎÇä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î31Æü～¡Ê½ªÎ»»þ´üÌ¤Äê¡Ë
¡¦ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥¸²È ²£ÅÄ¿·Ä®Å¹¡¢½ÏÀ®Ì£Á¹ÆÒ¥¸¥íー
¡¦²Á³Ê¡§¥Ù¥¸²È 1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÆÒ¥¸¥íー¤È¤ÏÎÌ¤äÆâÍÆ¡¢¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§´ü´Ö¡¿¸á¸å¤ÎÉô¸ÂÄê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¦»ÈÍÑÌîºÚ¡§FJPÀ¸»º¤ÎÌîºÚ¤äÃÏ¸µÌîºÚ¤Ê¤É¡Ê¼ý³Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¢¤ê¡Ë
¢£ ÌîºÚßÖ¤áÀìÌçÅ¹¥Ù¥¸²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§ ÌîºÚßÖ¤áÀìÌçÅ¹¥Ù¥¸²È ²£ÅÄ¿·Ä®Å¹
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11:00~14:30(L.O.14:00)¡¿17:30~21:30(L.O.21:00)ÂèÆó¿åÍËÄêµÙ
Å¹ÊÞ½»½ê¡§ ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»Ô²£ÅÄ¿·Ä®4-7
Ãó¼Ö¾ì ¡§ 16Âæ¡ÊÉßÃÏÆâ¡Ë
ÃóÎØ¾ì¡¡¡§ 10Âæ¡ÊÉßÃÏÆâ¡Ë
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§ ²Ä¡¡¢¨¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
