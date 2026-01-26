¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥©¥¶¥¤¥ó¡ÛÃµµæ¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ÎÉ¾²Á¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÅÐÃÅ¡Ô2/23¡Õ
¶µ°é¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿EdTechÊ¬Ìî¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥¶¥¤¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÃµµæ¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ÎÉ¾²Á¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸³èÍÑ¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³µÍ×
¡¡¼¡´ü³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ãµµæ¤¹¤ë³Ø¤Ó¤¬Áí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¡¿Ãµµæ¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³Æ¶µ²Ê¤Ç¤â¤¤¤Ã¤½¤¦½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ÎÃµµæ¤Î²áÄø¤ò¤É¤¦¸«¤È¤ë¤Î¤«¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø½¬À®²Ì¤ò¤É¤¦Ç§¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÃµµæ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Î¼ÌÁü¡Ê¡á¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ãµµæ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤É¾²Á¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤è¤ë³Ø½¬Ç§Äê¤È£³¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©Êó¹ð¡¢¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡¢ÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤Î²òÀâ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£4·î¤«¤é³§¤µ¤ó¤Î³Ø¹»¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãµµæ¤Î³Ø¤Ó¤ÎÉ¾²Á¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãµµæ¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ÎÉ¾²Á¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë10:00～16:00
²ñ¾ì¡§ÆâÅÄÍÎ¹Ô¡¡¥æ¥Ó¥¥¿¥¹¶¦ÁÏ¹¾ì CANVAS¡¡Åìµþ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî2-4-7¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø¹»～¹â¹»¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Î¶µ°÷¡¦¶µ°é¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¦¶µ°é°Ñ°÷²ñ
Äê°÷¡§35Ì¾
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§ÅìËÌ³Ø±¡Âç³Ø °ð³À¸¦µæ¼¼
¡ÖSIP¥Ý¥¹¥È¥³¥í¥Ê»þÂå¤Î³Ø¤ÓÊý¡¦Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ(https://www.jst.go.jp/sip/pos/)¡×¡Ê¿ä¿ÊË¡¿Í¡§¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡Ë¤Î¸¦µæ³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¥Úー¥¸¡§https://eds.let.media.kyoto-u.ac.jp/sip3/project/inagaki/
¡¡°ð³À¸¦µæ¼¼¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.ina-lab.net/
¾ÜºÙURL¡§https://260223sip-tankyu-eva.peatix.com/
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¾åµ¤Î¾ÜºÙURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¥×¥í¥°¥é¥à
10:00～10:30
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¡¡ÖÃµµæ¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×& »²²Ã¼Ô¼«¸Ê¾Ò²ð
°ð³À Ãé »á¡¡¡ÊÅìËÌ³Ø±¡Âç³Ø¡¡Ê¸³ØÉô¡¡¶µ¼ø¡Ë
10:30～11:45
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×£±¡§RefNavi¤ò»È¤Ã¤¿¾ðÊó¼ý½¸¤Î²Ä»ë²½¤È¸«¼è¤ê
²£°æ Ëã°á»Ò »á ¡ÊÀÄæÆ³«ÃÒÃæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡¡»Ê½ñ¡¦¹Êó¡Ë
¥Þー¥¹ ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー »á¡ÊÅìËÌ³Ø±¡Âç³Ø¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡Ë
ÂçÏÂÅÄ ·¼ÂÀ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡Ë
Äí°æ »Ë³¨ »á¡¡¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡¡¶µ°é¿Í´Ö²Ê³ØÉô¡¡½Ú¶µ¼ø¡Ë
ÅÐËÜ ÍÎ»Ò »á¡¡¡ÊÅìµþ³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡¡¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¡¡½Ú¶µ¼ø¡Ë
11:45～12:45
¥é¥ó¥Á¸òÎ®²ñ
¡¡¡Ê¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡¡
12:45～14:00
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×£²¡§¡Ö¾®³Ø¹»¤Î¸ÄÊÌÃµµæ¤È¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤«¤é¸«¤¨¤ë¤³¤È¡×
ËÜ¶¿ ¿¿ºÈ »á¡ÊÍøÉÜÄ®Î©ÀÄ»³¾®³Ø¹»¡¡¸¦µæ¼çÇ¤¡Ë
ÄáÅÄ ¹À°ì »á¡ÊYui Connection³ô¼°²ñ¼Ò )
¹â¶¶ Íº²ð »á¡ÊµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¡¡½Ú¶µ¼ø¡Ë
º´Æ£ Ì÷ÂÙ »á¡ÊL&ConEdu¡Ë
14:00～14:10 µÙ·Æ
14:10～15:25
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×£³¡§¡ÖÃµµæ¤ÎÀ®²Ì¤ò³Ø¹»¡¦ÃÏ°è¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×
Æ£»³ ÆÆ »á ¡Êµ¤Àç¾Â»ÔÎ©ÄÅÃ«Ãæ³Ø¹»¡¡¹»Ä¹¡Ë
²ÃÆ£ ÂóÇÏ »á ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡Ë
¹ÓÌÚ µ®Ç· »á ¡ÊÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¡¿¼Ò²ñ¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø¡¡¶µ¼ø¡Ë
ËÙ±Û Àô »á ¡¡¡ÊÆâÅÄÍÎ¹Ô¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë
¿åÌî Íµ»Ò ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥¶¥¤¥ó¡Ë
15:25～16:00
¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸È¯¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¤Î¹ñºÝÅª¤Êµ»½ÑÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸ 2.0¤Ë½àµò¤·¤¿¡Ö¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×¤òºîÀ®¡¦È¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¸øÅª¤Ê»ñ³Ê»î¸³¤Î¹ç³Ê¾Ú¤«¤é¡¢¹ÖºÂ¤Î½¤Î»¾Ú¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¾Ú¡¢¥¹¥¥ë¾ÚÌÀ¤ä¡¢¥²ー¥à´¶³Ð¤Î³Ú¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¸½¸¤á¤Þ¤Ç¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢NGO¤ä´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
½¤Î»¾Ú¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤Î³Ø½¬³èÆ°¤Ë¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥¯¥ì¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÆ³Æþ¤ä¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬À®²Ì¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤«¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î³µÍ×¤ä¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡¦¥×¥é¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.infosign.co.jp/obf)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥Õ¥©¥¶¥¤¥ó¤Ï2001Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2023Ç¯12·î¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë12Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¼Ò¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¡Ö¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤ÎCBT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTAO¡×¤ÎSaaSÈÇ¡ÖTAO¥¯¥é¥¦¥ÉJP¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤È¥ªー¥×¥ó¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥¶¥¤¥ó
e-mail¡§obf@infosign.co.jp
¸ø¼°HP¡§ https://www.infosign.co.jp/
¢©110-0008 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÃÓÇ·Ã¼1ÃúÌÜ2-18 NDKÃÓÇ·Ã¼¥Ó¥ë4F