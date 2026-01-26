¡ÚÉÊÀî¶è¸ÂÄê¡Û¡ÈºßÂð¶ÐÌ³¤¢¤È¤Î»Ä³¼¡É²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê2·î¤Ï1,000±ß³ä°ú¡Ë¡ÃÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ
2·î¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¦°ÛÆ°¡¦¿Êµé½àÈ÷¤Ê¤É¤Ç¡ÖÊë¤é¤·¤ÎºÆÊÔ¡×¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤àµ¨Àá¡£
ÉÊÀî¶è¤Ç¤â¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤¬¡È´°Á´¥ê¥âー¥È¡É¤«¤é¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡É¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢ºî¶È¾ì½ê¤ò¥³¥ïー¥¥ó¥°¤Ë°Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë »È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Å»öÆ»¶ñ ¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¥ê¥âー¥ÈÍÑ¤ËÂ·¤¨¤¿¾®¤µ¤Ê´ù¡¢¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¡¢²õ¤ì¤«¤±¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¡¢¥µ¥Ö¥â¥Ë¥¿ー¡¢ÇÛÀþ¤ÎÂ«¡¢»È¤ï¤Ê¤¤Web²ñµÄÍÑ¥é¥¤¥È¡Ä¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤«¤â¡×¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï Éô²°¤ÎÆ°Àþ¤È¼ýÇ¼¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï°µÇ÷ ¤·¤Æ¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò½Å¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î ¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡Ê±¿±Ä¡§SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë ¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤ÎÃ±¿È¡¦¶¦Æ¯¤¡¦ºßÂð¥ïー¥«ー¤Î¡ÖÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2·î¸ÂÄê¤Ç ¡ÈºßÂð¶ÐÌ³¤¢¤È¤Î»Ä³¼¡É²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
°Ø»Ò¡¦¥Ç¥¹¥¯¡¦¾®·¿¥â¥Ë¥¿ー¡¦ÇÛÀþÎà¤Ê¤É¡¢ºßÂð¥ïー¥¯Í³Íè¤ÎÉÔÍÑÉÊ¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¡¢2·î¤Ï¹ç·×¶â³Û¤«¤é1,000±ß³ä°ú¡£
¡ÖÊ¬ÊÌ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÆÂç¤´¤ß¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈÂ½Ð¤¬ÂçÊÑ¡×--¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½¡¢¼Ì¿¿¤Ç»öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê¢ªÅöÆü¤Þ¤È¤á¤Æ²ó¼ý¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÉÊÀî¶è¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤È½»ÂðÃÏ¤¬º®ºß¤·¡¢Å¾µï¤ä½»¤ßÂØ¤¨¡¢À¸³èÆ³Àþ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËºßÂð¥ïー¥¯ÍÑÉÊ¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡È¤«¤µ¤Ð¤ë¡¦Íí¤Þ¤ë¡¦½èÊ¬¤¬ÌÌÅÝ¡É¤¬Â·¤¤¡¢ÊÒÉÕ¤±¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤¬¤Á¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Ç¯ÅÙÀÚÂØÁ°¤Î2·î¤Ë ¡Öº£¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¤À¤±»Ä¤¹¡× ¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¡¢Éô²°¤ÎÍ¾Çò¤È»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§ ¡ÚÉÊÀî¶è¸ÂÄê¡Û¡ÈºßÂð¶ÐÌ³¤¢¤È¤Î»Ä³¼¡É²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê2·î¤Ï1,000±ß³ä°ú¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü～2026Ç¯2·î28Æü
³ä°úÆâÍÆ¡§ ºßÂð¥ïー¥¯ÍÑÉÊ¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯¼þÊÕµ¡´ï¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¡¢¹ç·×¶â³Û¤«¤é1,000±ß³ä°ú
È÷¹Í¡Ê¹ç¸ÀÍÕ¡Ë¡§ »öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê»þ¤Ë ¡ÖÉÊÀî¶è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºßÂð¥ïー¥¯ÍÑÉÊ¤¬Â¾¤ÎÉÔÍÑÉÊ¡ÊÀ¸³è»¨²ß¡¦²È¶ñ¤Ê¤É¡Ë¤Èº®ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âOK¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://collect.conne.jp/shinagawaku/
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡ÊÉÊÀî¶èÁ´°è¡Ë
ÂÐ±þÃÏ°èÎã¡§ËÌÉÊÀî¡¢ÆîÉÊÀî¡¢ÅìÉÊÀî¡¢À¾ÉÊÀî¡¢Âçºê¡¢¾åÂçºê¡¢Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢À¾¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢Âç°æ¡¢ÅìÂç°æ¡¢ÆîÂç°æ¡¢À¾Âç°æ¡¢¸Í±Û¡¢Ê¿ÄÍ¡¢±Á¸¶¡¢Ãæ±ä¡¢ÅìÃæ±ä¡¢À¾Ãæ±ä¡¢´ú¤ÎÂæ¡¢¾®»³¡¢¾®»³Âæ¡¢ËÄ®¡¢ÆóÍÕ¡¢¹Ä®¡¢¾¡Åç¡¢È¬Ä¬ ¤Ê¤É
¢¨¾åµ°Ê³°¤âÉÊÀî¶èÁ´°è¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Êº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¡ËÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß
°Ø»Ò¤È´ù¤¬¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÖ¤¡É¤ÇÀ¸³èÆ³Àþ¤¬¶¹¤¤
»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¼þÊÕµ¡´ï¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¼þ¤ê¤¬¥«¥ª¥¹
¥±ー¥Ö¥ë¤ä¥¢¥À¥×¥¿¤¬Íí¤Þ¤ê¡¢Ê¬ÊÌ¤¬ÌÌÅÝ¤Ç»ß¤Þ¤ë
ÁÆÂç¤´¤ß¤Î¼êÇÛ¡¦ÈÂ½Ð¤ÎÃÊ¼è¤ê¤¬½Å¤¯¡¢·ë¶ÉÊüÃÖ
°ú¤Ã±Û¤·¡¦ÌÏÍÍÂØ¤¨Á°¤Ë °ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤¬»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤
¤è¤¯½Ð¤ëÉÔÍÑÉÊÎã
¥Ç¥¹¥¯¡¦´ù¤Þ¤ï¤ê
°Ø»Ò¡¦¥ïー¥¯¥Á¥§¥¢
¥â¥Ë¥¿ー¡¦¼þÊÕµ¡´ï
ÇÛÀþ¡¦ÅÅ¸»¤Þ¤ï¤ê
¼ýÇ¼¡¦¾®Êª¡ÊºßÂð¥°¥Ã¥º¡Ë
²ó¼ýÉÊÌÜ¤Î¾ÜºÙÎã
1) ¥Ç¥¹¥¯¡¦´ù¤Þ¤ï¤ê¡§ ¥ê¥âー¥ÈÍÑ¤Î¾®¤µ¤¤´ù¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ç¥¹¥¯¡¢¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¥´¥ó¡¢´ù¾å¥é¥Ã¥¯¡¢¥â¥Ë¥¿ーÂæ
2) °Ø»Ò¡¦¥ïー¥¯¥Á¥§¥¢¡§ ²õ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¡¢¥¬¥¿¤Ä¤¯°Ø»Ò¡¢ºÂÌÌ¤¬ÇË¤ì¤¿¥Á¥§¥¢¡¢¥¥ã¥¹¥¿ーÉÔÎÉ¤Î°Ø»Ò¡¢ºÂ°Ø»Ò
3) ¥â¥Ë¥¿ー¡¦¼þÊÕµ¡´ï¡§ »È¤ï¤Ê¤¤¾®·¿¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¡¢Web¥«¥á¥é¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥Õ¥©¥ó¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¼þÊÕ
4) ÇÛÀþ¡¦ÅÅ¸»¤Þ¤ï¤ê¡§ ¥±ー¥Ö¥ëÎà¡ÊHDMI/USB/LAN¡Ë¡¢±äÄ¹¥³ー¥É¡¢ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¢ÊÑ´¹¥³¥Í¥¯¥¿¡¢ÉÔÍ×¤Ê½¼ÅÅ´ï
5) ¼ýÇ¼¡¦¾®Êª¡ÊºßÂð¥°¥Ã¥º¡Ë¡§ ½ñÎà¥±ー¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥Îー¥È¡¦Ê¸¶ñ¡¢¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É
ÎÁ¶âÎã¡ÊÄê³Û¥Ñ¥Ã¥¯¤Î°ìÎã¡Ë
ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡§3,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï5,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡§8,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï15,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
1.5t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡§15,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï35,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
¤¹¤Ù¤Æ½ÐÄ¥Èñ¡¦¼ÖÎ¾Èñ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈñ¹þ¤Î°Â¿´ÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÉÊÀî¶è¤Ç ºßÂð¥ïー¥¯´Ä¶¤ò½Ì¾®¡¦Å±µî¤·¤¿¤¤ Êý
°ú¤Ã±Û¤·¡¦ÌÏÍÍÂØ¤¨Á°¤Ë ¡È´ù¤È°Ø»ÒÌäÂê¡É¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤ Êý
ÇÛÀþ¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¬ÊÌ¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ Êý
Ë»¤·¤¯¤ÆÁÆÂç¤´¤ß¤ÎÃÊ¼è¤ê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤ Êý
LINE¤Ç´ÊÃ±¸«ÀÑ¤â¤ê¡ª
LINE¤Ê¤é¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£¥¹¥àー¥º¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡£
Éô²°Á´ÂÎ¤Î¼Ì¿¿¡Ê´ù¡¦°Ø»Ò¡¦¼þÊÕµ¡´ï¤ÎÎÌ¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ë
¥â¥Ë¥¿ー¤äÇÛÀþ¤Ê¤É¡È¼ïÎà¤¬Â¿¤¤Êª¡É¤Î´ó¤ê¼Ì¿¿
¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë ¡ÖÉÊÀî¶è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´õË¾¡× ¤Î°ì¸À
¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ä¤¹¡¿¤³¤ì¤Ï½èÊ¬¡×¤â°ì½ï¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬¤µ¤é¤ËÁá¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ
ÅÅÏÃ¡§0120-600-065¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë
📍 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://collect.conne.jp/shinagawaku/
📰 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤ÎÂÐ±þµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/shinagawaku/
¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¡ª´ÊÃ±LINE¸«ÀÑ¤â¤ê
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡Ë
https://collect.conne.jp/
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÅÊª¾¦µö²Ä¾Ú¡§Âè301032218074¹æ
½êºßÃÏ¡§¢©101-0025 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®£´－£´¡¡ÅìµþÈþÊõ²ñ´Û£±³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://sy-str.co.jp/home.html)