¡ÚÉÊÀî¶è¸ÂÄê¡Û¡ÈºßÂð¶ÐÌ³¤¢¤È¤Î»Ä³¼¡É²ó¼ý¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê2·î¤Ï1,000±ß³ä°ú¡Ë¡ÃÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ

SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò


2·î¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¦°ÛÆ°¡¦¿Êµé½àÈ÷¤Ê¤É¤Ç¡ÖÊë¤é¤·¤ÎºÆÊÔ¡×¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤àµ¨Àá¡£


ÉÊÀî¶è¤Ç¤â¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤¬¡È´°Á´¥ê¥âー¥È¡É¤«¤é¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡É¤ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢ºî¶È¾ì½ê¤ò¥³¥ïー¥­¥ó¥°¤Ë°Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë »È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Å»öÆ»¶ñ ¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£



¥ê¥âー¥ÈÍÑ¤ËÂ·¤¨¤¿¾®¤µ¤Ê´ù¡¢¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¡¢²õ¤ì¤«¤±¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¡¢¥µ¥Ö¥â¥Ë¥¿ー¡¢ÇÛÀþ¤ÎÂ«¡¢»È¤ï¤Ê¤¤Web²ñµÄÍÑ¥é¥¤¥È¡Ä¡£


¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤«¤â¡×¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï Éô²°¤ÎÆ°Àþ¤È¼ýÇ¼¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï°µÇ÷ ¤·¤Æ¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò½Å¤¯¤·¤Þ¤¹¡£



ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î ¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡Ê±¿±Ä¡§SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë ¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤ÎÃ±¿È¡¦¶¦Æ¯¤­¡¦ºßÂð¥ïー¥«ー¤Î¡ÖÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2·î¸ÂÄê¤Ç ¡ÈºßÂð¶ÐÌ³¤¢¤È¤Î»Ä³¼¡É²ó¼ý¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£



°Ø»Ò¡¦¥Ç¥¹¥¯¡¦¾®·¿¥â¥Ë¥¿ー¡¦ÇÛÀþÎà¤Ê¤É¡¢ºßÂð¥ïー¥¯Í³Íè¤ÎÉÔÍÑÉÊ¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¡¢2·î¤Ï¹ç·×¶â³Û¤«¤é1,000±ß³ä°ú¡£



¡ÖÊ¬ÊÌ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÆÂç¤´¤ß¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈÂ½Ð¤¬ÂçÊÑ¡×--¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½¡¢¼Ì¿¿¤Ç»öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê¢ªÅöÆü¤Þ¤È¤á¤Æ²ó¼ý¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¡£


ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª

ÉÊÀî¶è¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤È½»ÂðÃÏ¤¬º®ºß¤·¡¢Å¾µï¤ä½»¤ßÂØ¤¨¡¢À¸³èÆ³Àþ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µ¯¤­¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£


ÆÃ¤ËºßÂð¥ïー¥¯ÍÑÉÊ¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤Û¤ÉÂç¤­¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡È¤«¤µ¤Ð¤ë¡¦Íí¤Þ¤ë¡¦½èÊ¬¤¬ÌÌÅÝ¡É¤¬Â·¤¤¡¢ÊÒÉÕ¤±¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤¬¤Á¡£



ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Ç¯ÅÙÀÚÂØÁ°¤Î2·î¤Ë ¡Öº£¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¤À¤±»Ä¤¹¡× ¤­¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¡¢Éô²°¤ÎÍ¾Çò¤È»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×

¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§ ¡ÚÉÊÀî¶è¸ÂÄê¡Û¡ÈºßÂð¶ÐÌ³¤¢¤È¤Î»Ä³¼¡É²ó¼ý¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê2·î¤Ï1,000±ß³ä°ú¡Ë



¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü～2026Ç¯2·î28Æü



³ä°úÆâÍÆ¡§ ºßÂð¥ïー¥¯ÍÑÉÊ¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯¼þÊÕµ¡´ï¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç¡¢¹ç·×¶â³Û¤«¤é1,000±ß³ä°ú



È÷¹Í¡Ê¹ç¸ÀÍÕ¡Ë¡§ »öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê»þ¤Ë ¡ÖÉÊÀî¶è¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºßÂð¥ïー¥¯ÍÑÉÊ¤¬Â¾¤ÎÉÔÍÑÉÊ¡ÊÀ¸³è»¨²ß¡¦²È¶ñ¤Ê¤É¡Ë¤Èº®ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âOK¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¾ÜºÙ¡§https://collect.conne.jp/shinagawaku/


¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡ÊÉÊÀî¶èÁ´°è¡Ë

ÂÐ±þÃÏ°èÎã¡§ËÌÉÊÀî¡¢ÆîÉÊÀî¡¢ÅìÉÊÀî¡¢À¾ÉÊÀî¡¢Âçºê¡¢¾åÂçºê¡¢Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢À¾¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢Âç°æ¡¢ÅìÂç°æ¡¢ÆîÂç°æ¡¢À¾Âç°æ¡¢¸Í±Û¡¢Ê¿ÄÍ¡¢±Á¸¶¡¢Ãæ±ä¡¢ÅìÃæ±ä¡¢À¾Ãæ±ä¡¢´ú¤ÎÂæ¡¢¾®»³¡¢¾®»³Âæ¡¢Ë­Ä®¡¢ÆóÍÕ¡¢¹­Ä®¡¢¾¡Åç¡¢È¬Ä¬ ¤Ê¤É
¢¨¾åµ­°Ê³°¤âÉÊÀî¶èÁ´°è¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£


¡Êº£²ó¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¡ËÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß

°Ø»Ò¤È´ù¤¬¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÖ¤­¡É¤ÇÀ¸³èÆ³Àþ¤¬¶¹¤¤



»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¼þÊÕµ¡´ï¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¼þ¤ê¤¬¥«¥ª¥¹



¥±ー¥Ö¥ë¤ä¥¢¥À¥×¥¿¤¬Íí¤Þ¤ê¡¢Ê¬ÊÌ¤¬ÌÌÅÝ¤Ç»ß¤Þ¤ë



ÁÆÂç¤´¤ß¤Î¼êÇÛ¡¦ÈÂ½Ð¤ÎÃÊ¼è¤ê¤¬½Å¤¯¡¢·ë¶ÉÊüÃÖ



°ú¤Ã±Û¤·¡¦ÌÏÍÍÂØ¤¨Á°¤Ë °ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤¬»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤




¤è¤¯½Ð¤ëÉÔÍÑÉÊÎã


¥Ç¥¹¥¯¡¦´ù¤Þ¤ï¤ê



°Ø»Ò¡¦¥ïー¥¯¥Á¥§¥¢



¥â¥Ë¥¿ー¡¦¼þÊÕµ¡´ï



ÇÛÀþ¡¦ÅÅ¸»¤Þ¤ï¤ê



¼ýÇ¼¡¦¾®Êª¡ÊºßÂð¥°¥Ã¥º¡Ë






²ó¼ýÉÊÌÜ¤Î¾ÜºÙÎã
1) ¥Ç¥¹¥¯¡¦´ù¤Þ¤ï¤ê¡§ ¥ê¥âー¥ÈÍÑ¤Î¾®¤µ¤¤´ù¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ç¥¹¥¯¡¢¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¥´¥ó¡¢´ù¾å¥é¥Ã¥¯¡¢¥â¥Ë¥¿ーÂæ



2) °Ø»Ò¡¦¥ïー¥¯¥Á¥§¥¢¡§ ²õ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¡¢¥¬¥¿¤Ä¤¯°Ø»Ò¡¢ºÂÌÌ¤¬ÇË¤ì¤¿¥Á¥§¥¢¡¢¥­¥ã¥¹¥¿ーÉÔÎÉ¤Î°Ø»Ò¡¢ºÂ°Ø»Ò



3) ¥â¥Ë¥¿ー¡¦¼þÊÕµ¡´ï¡§ »È¤ï¤Ê¤¤¾®·¿¥â¥Ë¥¿ー¡¢¥â¥Ë¥¿ー¥¢ー¥à¡¢Web¥«¥á¥é¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¥Õ¥©¥ó¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¼þÊÕ



4) ÇÛÀþ¡¦ÅÅ¸»¤Þ¤ï¤ê¡§ ¥±ー¥Ö¥ëÎà¡ÊHDMI/USB/LAN¡Ë¡¢±äÄ¹¥³ー¥É¡¢ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¢ÊÑ´¹¥³¥Í¥¯¥¿¡¢ÉÔÍ×¤Ê½¼ÅÅ´ï



5) ¼ýÇ¼¡¦¾®Êª¡ÊºßÂð¥°¥Ã¥º¡Ë¡§ ½ñÎà¥±ー¥¹¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥Îー¥È¡¦Ê¸¶ñ¡¢¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É


ÎÁ¶âÎã¡ÊÄê³Û¥Ñ¥Ã¥¯¤Î°ìÎã¡Ë

ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡§3,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï5,000±ß～ ¢ª ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª



·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡§8,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï15,000±ß～ ¢ª ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª



1.5t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡§15,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï35,000±ß～ ¢ª ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª



¤¹¤Ù¤Æ½ÐÄ¥Èñ¡¦¼ÖÎ¾Èñ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈñ¹þ¤Î°Â¿´ÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£


¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

ÉÊÀî¶è¤Ç ºßÂð¥ïー¥¯´Ä¶­¤ò½Ì¾®¡¦Å±µî¤·¤¿¤¤ Êý



°ú¤Ã±Û¤·¡¦ÌÏÍÍÂØ¤¨Á°¤Ë ¡È´ù¤È°Ø»ÒÌäÂê¡É¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤ Êý



ÇÛÀþ¤ä¼þÊÕµ¡´ï¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¬ÊÌ¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ Êý



Ë»¤·¤¯¤ÆÁÆÂç¤´¤ß¤ÎÃÊ¼è¤ê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤ Êý


LINE¤Ê¤é¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤ÇOK¡£¥¹¥àー¥º¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡£



Éô²°Á´ÂÎ¤Î¼Ì¿¿¡Ê´ù¡¦°Ø»Ò¡¦¼þÊÕµ¡´ï¤ÎÎÌ¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ë


¥â¥Ë¥¿ー¤äÇÛÀþ¤Ê¤É¡È¼ïÎà¤¬Â¿¤¤Êª¡É¤Î´ó¤ê¼Ì¿¿



¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë ¡ÖÉÊÀî¶è¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´õË¾¡× ¤Î°ì¸À
¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ä¤¹¡¿¤³¤ì¤Ï½èÊ¬¡×¤â°ì½ï¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬¤µ¤é¤ËÁá¤¤¤Ç¤¹¡£


