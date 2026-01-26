¡Úºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÃË½÷¤òÉÁ¤¯¡Ö¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¡×¤È¥ì¥È¥í²èÌÌ¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê½÷À¤òÉÁ¤¯¡Ö¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ß¡×¡£Æó¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¿·´©½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇµÇ°Å¸¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ÖRENDEZ-VOUS ¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¡ß¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ß¡×¸¼¸÷¼Ò A4ÊÑ 128P 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ 8³¬ ART GALLERY¡ÖRENDEZ-VOUS¡¡¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¡ß¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ß½ÐÈÇµÇ°Å¸OSAKA¡×
¢£2026Ç¯1·î28Æü(¿å) ¢ª2·î10Æü(²Ð) ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç
¢£¡ÖÈþ½Ñ»¶Êâ¡×¸ø¼°URL¡§https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)
¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë³¨²è¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢¥¢ー¥È»¨²ß¤Ê¤É¤ò¥¤¥Ù¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Î¡Ö¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡×¡£
º£²ó¤Ï¡ÖRENDEZ-VOUS ¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¡ß¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ß ½ÐÈÇµÇ°Å¸OSAKA¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê²èÉ÷¤ÇÙ³¾ð´¶¡Ê¤¸¤ç¤¸¤ç¤¦¤«¤ó¡Ë¤Î¤¢¤ë¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¡£¥ì¥È¥í¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤Ë¥â¥À¥ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿½÷ÀÁü¤òÉÁ¤¯¡¢¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ß¡£²èÉ÷¤äÉ½¸½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¶¦ÌÄ¤·¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦Æó¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¿·´©½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇµÇ°Å¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¤¬¥Íー¥à¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ß¤¬¼«¿È¤Î²ò¼á¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æºî²è¤·¤¿¡¢¶¦ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¿·´©½êºÜºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«ºî²È¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¡ÖRENDEZ-VOUS ¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¡ß¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ß¡×½ÐÈÇµÇ°Å¸OSAKA¡Ù¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿·´©½ñÀÒ¤Ë³ÆÀèÀ¸¤¬¥µ¥¤¥óÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ß¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ
²ñ´ü¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§£±.¸á¸å1»þ～1»þ50Ê¬¡¡£².¸á¸å2»þ30Ê¬～3»þ20Ê¬¡¡£³.¸á¸å4»þ～4»þ50Ê¬
²ñ¾ì¡§8³¬ ART GALLERY
²Á³Ê¡§3,300±ß¡Ê½ñÀÒÂå¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
Äê°÷¡§³Æ²ó30Ì¾¡ß3²ó¡ÊWEBÍ½ÌóÍ×¡Ë
¡ã»²²Ã¿½¹þ¤ßWEB¥µ¥¤¥È¡ä
https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1766365976476(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1766365976476)
¢¡¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ
²ñ´ü¡§2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§£±.¸á¸å1»þ～1»þ50Ê¬¡¡£².¸á¸å2»þ30Ê¬～3»þ20Ê¬¡¡£³.¸á¸å4»þ～4»þ50Ê¬
²ñ¾ì¡§8³¬ ART GALLERY
²Á³Ê¡§3,300±ß¡Ê½ñÀÒÂå¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
Äê°÷¡§³Æ²ó30Ì¾¡ß3²ó¡ÊWEBÍ½ÌóÍ×¡Ë
¡ã»²²Ã¿½¹þ¤ßWEB¥µ¥¤¥È¡ä
https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1766367450805(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1766367450805)
¢¡»²²Ã¿½¹þ¤ß¤ÈÅöÆü¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦WEB¿½¹þ¤ß¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊÊ£¿ô¿½¹þ¤ß¤ÏÌµ¸ú¡Ë¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¡¢8³¬ ART GALLERY¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý½ñÀÒ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Æ»þ´ÖÏÈÆâ¤ËÀèÃå½ç¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥¤¥ó¤Ï1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«»Ï»þ´Ö¤Ï¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤Î»²²Ã¡¢ÌµÃÇ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢¤Þ¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤ÎÌµÃÇ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Å·¸õ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÀèÀ¸¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥ó²ñ¤òµÞî±Ãæ»ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¿¶ÂØ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌäÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬¤ººå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ART GALLERY¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤ËÄ¾ÀÜDM¡¢SNS¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï²¼µWEB¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ tomineko illust¡§ X@tomineko_illust
£².ILLUST GALLERY TOLALA ¡§X@tolala_illust
¡þºî²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦
1945Ç¯ Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ¶å½£¾®ÁÒ°é¤Á¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥µ¥é¥êー¥Þ¥óÀ¸³è¤ÎËµ¤éÌ¡²èÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤ë¡£1974Ç¯ ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤Î¡ØÂè13²ó¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¡ÙÆþ¾Þ¤òµ¡¤Ë¥×¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
1983Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥Ïー¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ù¤¬Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ë¡£Âç¿Í¤ÎÎø°¦¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²èºîÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢²»³Ú¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä´ë¶È¹¹ð¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¡¦Çò¶âÂæ¡¢Ê¼¸Ë¡¦Éð¸ËÇ·Áñ¡¢Ê¡²¬¡¦Ìç»Ê¹Á¤Ë¾ïÀß¥®¥ã¥é¥êー¤ò³«Àß¡£²è¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤¿½ÐÈÇ¤äÅ¸Í÷²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.apple-farm.co.jp/index.html(https://www.apple-farm.co.jp/index.html)
¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ß
1980Ç¯ Åçº¬¸©¾¾¹¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿À¸Í»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢2010Ç¯¤è¤ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2013Ç¯ ³èÆ°µòÅÀ¤ò²¬»³¸©¤Ë°Ü¤¹¡£ÌÀ¼£～ÂçÀµ～¾¼ÏÂ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÏÂÁõ¤äÍÎÁõ¤Î½÷À¤òÉÁ¤¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê½ÐÈÇÊª¤Ï¡¢²è½¸¡Ö¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ßºîÉÊ½¸ Ëü²Ú¶À¤ÎÄí¡×¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥« ¥Þ¥Ä¥ª¥Ò¥í¥ßºîÉÊ½¸ ILLUSTRATION MAKING & VISUAL BOOK ¡×¡ÊæÆ±Ë¼Ò¡Ë¡¢Ã±¹ÔËÜ¡ÖÉ´²ßÅ¹¥ï¥ë¥Ä¡×¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥í¥ó¥É¡×¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.matsuohiromi.com/(https://www.matsuohiromi.com/)
¢£²¼µ¥Ï¥íー¥«¥ë¥Á¥ãー¥³¥é¥à¥Ö¥í¥°¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12683177_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12683177_3429.html)
