¥¸¥à¥ËーÀìÌç¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É BEYOND JAPAN¡¢¿·¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖCODE29¡×¤òÈ¯É½¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¹¥¿ー¤Ï¡¢BeyondJAPAN¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Ç¥â¥«ー¡ÖCODE29¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://beyond-jpn.com/jp/code29/
CODE29¤ÎÆÃÄ§
¹âÂ®Áö¹Ô¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂçÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¤½¤·¤Æ½ãÀµ¤Ç¥ªー¥Ðー¥Õ¥§¥ó¥Àー¤òÈ÷¤¨¤¿¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¡£
¥¸¥à¥Ëー¥·¥¨¥é¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¾å¤ÎÍ¥±Û´¶¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
º£²ó¥Ó¥è¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥¸¥à¥Ëー¥·¥¨¥é¤Î»ý¤Ä¥ï¥¤¥É¥Õ¥©¥ë¥à¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç·Ú²÷¡¢¤µ¤é¤Ë¤É¤³¤«¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£
ÎÏ¶¯¤µ¤È²û¤«¤·¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥¨¥é¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥à¥Ëー¥«¥¹¥¿¥à¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ñ¥¤¥×·Á¾õ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñー¤òÁõÃå¡£
¥ª¥Õ¥íー¥É¿§¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Ó¥è¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬³«È¯¤·¤¿ÀìÍÑ¥¹¥Æー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢JA11½ãÀµ¥¦¥¤¥ó¥«ー¤ÎÁõÃå¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê·Ú¤Ë¡È¿·µìÍ»¹ç¡É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¼¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ðー¤¹¤ë¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ìー¥È¤âÉÕÂ°¡£
½ãÀµ¥Ð¥ó¥Ñー¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬´°À®¤¹¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢JA11¤Î1·¿¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¡Ö¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
¥°¥ê¥ë¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥àー¥É¤¬¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Á¡¢¥·¥¨¥é¤Î¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¶þ¶¯¤Ê¥Ñ¥¤¥×·Á¾õ¤Î¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñー¤òºÎÍÑ¡£
¥»¥Ã¥È¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤ÎÅý°ì´¶¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
½ãÀµ¥Æー¥ë¥é¥ó¥×¤ò°ÜÀß²ÄÇ½¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Â³¦¤Þ¤Ç¥·¥çー¥È²½¤µ¤ì¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìµ¹ü¤µ¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¡£
¤³¤Î¥Ç¥â¥«ー¤Ï¡¢¥¸¥à¥Ëー¥·¥¨¥é¤À¤«¤é¤³¤½À®Î©¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¥°¥ê¥ë
¥ìー¥ô ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñー ¡¡¥¦¥¤¥ó¥«ー¥¹¥ÆーÉÕ¤
¡ÚÅ¸¼¨¡¦¸ø³«¾ðÊó¡Û CODE29¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢BeyondJAPAN¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥·¥çー¥ëー¥à¤Ç¸ø³«Ãæ¡£¾ÜºÙ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¾ðÊó¤ä´ØÏ¢¥Ñー¥Ä¤Î¹ØÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
