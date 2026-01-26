¿ù±ºÆü¸þ»Ò¡Ø²Ö¤Î¤ª¹¾¸Í¤Î¼ãÃ¶Æá ¿·ÈÇ¡Ù1·î26ÆüÈ¯Çä¡ª¡¡¡ÖÉ´Æü¹È～Miss HOKUSAI～¡×¡Ö¹çÁò¡×¡Ö¤ªー¤¤¡¢±þ°Ù¡×±Ç²è²½Â¿¿ô¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌ¡²è²È¡¦¹¾¸ÍÉ÷Â¯¸¦µæ²È¤Ë¤è¤ëÍ£°ì¤Î¥ªー¥ë¥«¥éーÌ¡²èÁ´È¬ÊÓ¡£
³ô¼°²ñ¼Ò²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ìî»ûÍ¥¡Ë¤Ï¡¢¿ù±ºÆü¸þ»ÒÃø¡Ø²Ö¤Î¤ª¹¾¸Í¤Î¼ãÃ¶Æá¡¡¿·ÈÇ¡Ù¡ÊÀÇ¹þÄê²Á2,200±ß¡Ë¤ò2026Ç¯1·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1980Ç¯Âå¤Î¹¾¸Í¥Öー¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡¢Ì¡²è²È¤Ç¤¢¤ê¹¾¸ÍÉ÷Â¯¸¦µæ²È¡¢Ê¸É®²È¤Î¿ù±ºÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿Í£°ì¤Î¥ªー¥ë¥«¥éーÌ¡²è¤¬¡¢¿·ÈÇ¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØÉ´Æü¹È¡Ù¡Ø¹çÁò¡Ù¡Ø¤ªー¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤È±Ç²è²½ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢Ë×¸å¤âÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿ù±ººîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜºî¡Ø²Ö¤Î¤ª¹¾¸Í¤Î¼ãÃ¶Æá¡Ù¤Ï¡¢Þ¯Ã¦¤Ç¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¾¸Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡¢¡È¿è¡É¤Ê¼ãÃ¶Æá¡¦Ê¡ÂÀÏº¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¯¡¢¡ÖºÌ¿§¹¾¸ÍÌ¡²è¡×¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ìô¼ï¾¦¡Ö»ÖËà²°¡×»°ÂåÌÜ¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤ÎÊ¡ÂÀÏº¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¹¾¸Í¤ÎÉ÷·Ê¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿·Á¯¤Ë¶Á¤¯¥»¥ê¥Õ¡¢åÌÌ©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿³¹¤ÎÉ÷Â¯¡¢¤½¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤â±ð¤Î¤¢¤ë¿§ºÌ¤Ï¡¢¿ù±ºÆü¸þ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤À¤³¦¡£
¶áÇ¯¤â¹¾¸Í¥Öー¥à¤¬ºÆÇ³¤·¡¢2025Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤ªー¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¡¢³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±é·à¤äÈþ½ÑÅ¸¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹¾¸Í¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î³Ú¤·¤¤ÆþÌç½ñ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ù±ºÆü¸þ»ÒºîÉÊ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤àÊý¤Ë¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìºý¡Ø²Ö¤Î¤ª¹¾¸Í¤Î¼ãÃ¶Æá¡¡¿·ÈÇ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¡Ø²Ö¤Î¤ª¹¾¸Í¤Î¼ãÃ¶Æá¡¡¿·ÈÇ¡Ù¼ýÏ¿ºîÉÊ¡ÊÁ´È¬ÏÃ¡Ë
Íî²ÖÏµé´¡¡¡Ê½é½Ð1983.1.14¡Ë
»°Ì£ÀþËí¡¡¡Ê½é½Ð1983.4.29¡Ë
³¤Àé»³Àé¡¡¡Ê½é½Ð1983.7.29¡Ë
¿·½Éåºëý¡¡¡Ê½é½Ð1983.10.14¡Ë
ÆÁ¼ã¤Ë¸æËüºÐ¡¡¡Ê½é½Ð1984.1.20¡Ë
É´Êª¸ì¡¡¡Ê½é½Ð1984.8.3¡Ë
Çß±«¤Î¤Ï¤Æ¡¡¡Ê½é½Ð1985.5.31¡Ë
½©¿§¤È¤ê¤É¤ê¡¡¡Ê½é½Ð1987.10.16¡Ë
¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥°¥é¥Õ¡×¤ËÈ¯É½
¡üÃø¼Ô¡¡¡¡¿ù±º¡¡Æü¸þ»Ò¡¡Hinako Sugiura
1958Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Ì¡²è²È¡¦¹¾¸ÍÉ÷Â¯¸¦µæ²È¡¦Ê¸É®²È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£
1984Ç¯¡Ö¹çÁò¡×¤ÇÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢1988Ç¯¡ÖÉ÷Î®¹¾¸Í¿ý¡×¤ÇÊ¸éº½Õ½©Ì¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢1980Ç¯Âå¤Î¹¾¸Í¥Öー¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖÉ´Æü¹È¡×¡ÖÉ´Êª¸ì¡×¡Ö°ìÆü¹¾¸Í¿Í¡×¡Ö¹¾¸Í¥¢¥ë¥Ä¡¡×¡ÖYASUJIÅìµþ¡×¤Ê¤É¡£Ì¡²è¡¦Ãø½ñÂ¿¿ô¡£2005Ç¯¡¢ÀÂµî¡£
2015Ç¯5·î¡¢ÂåÉ½ºî¤Î¡ÖÉ´Æü¹È¡×¤¬¸¶·Ã°ì´ÆÆÄ¡ÊÀ©ºîProduction I.G¡Ë¤Ë¤è¤ê¡ÖÉ´Æü¹È～Miss HOKUSAI～¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯½©¤Ë¤Ï¡Ö¹çÁò¡×¤â¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯½©¡¢¡ÖÉ´Æü¹È¡×¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¡Ö¤ªー¤¤¡¢±þ°Ù¡×¡Ê´ÆÆÄ¡¦Âç¿¹Î©»Ì¡Ë¸ø³«¡£
¡ü¿·´©¾ðÊó
½ñÌ¾¡§²Ö¤Î¤ª¹¾¸Í¤Î¼ãÃ¶Æá¡¡¿·ÈÇ
Ãø¼Ô¡§¿ù±ºÆü¸þ»Ò
»ÅÍÍ¡§A5ÊÑ·¿¡¿ÊÂÀ½¡¿¥ªー¥ë¥«¥éー¡¿92¥Úー¥¸
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü
ÀÇ¹þÄê²Á¡§2,200±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê2,000±ß¡Ë
ISBN¡§978-4-309-25819-5
URL¡§https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309258195/
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤âÆ±Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£