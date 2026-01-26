ÉÔÆ°»ºÅê»ñ·¿¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡ÚDARWIN funding¡Û³«È¯·¿37¹æ¡¦38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë9»þ¤è¤êÆ±»þÊç½¸³«»Ï¡ª¡ª¡ã38¹æ¤Ïµì22¹æ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ä
2009Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä»ñ»º±¿ÍÑÍÑ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥Àー¥¦¥£¥ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃË¾¾Í´¼¡¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢1Ëü±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖDARWIN funding¡×¤Î³«È¯·¿37¹æ¡¦38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É½Ð»ñ¼ÔÊç½¸¤ò2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë9»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³«È¯·¿38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë°ìÅÙ½ªÎ»¤·¤¿¡Ö³«È¯·¿22¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¿·¤¿¤ËºÆ»ÏÆ°¤¹¤ëºÆÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£³«È¯·¿37¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É°Æ·ï¾ðÊó¡§https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj37)3(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj37)7(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj37)
¢£³«È¯·¿38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É°Æ·ï¾ðÊó¡§https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj38)3(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj38)8(https://darwinfunding.com/projects/kaihatsu-pj38)
¢¨ËÜ²èÁü¤Ï´°À®Í½ÁÛ¿Þ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÅÍÍ¡¦³°´Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
DARWIN funding¤¬¤´°ÆÆâ¤¹¤ëÂè40ÃÆ¤Î°Æ·ï¡Ú37¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Û¤Ï¡¢JRÄá¸«Àþ¡ÖÄá¸«¾®Ìî¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ4Ê¬¡¢µþÉÍµÞ¹ÔËÜÀþ¡Ö²Ö·îÁí»ý»û¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ18Ê¬¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È½»´Ä¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿½»¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö²£ÉÍ¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¿·ÃÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ò·úÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯·¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè41ÃÆ¤Î°Æ·ï¡Ú38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Û¤Ï¡¢JRÆîÉðÀþ¡ÖÉÍÀîºê¡×±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ13Ê¬¡¢¼çÍ×±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥¹ー¥Ñー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤¢¤êÀ¸³èÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¡ÖÀîºê¡×¥¨¥ê¥¢¤Î¿·ÃÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ò·úÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯·¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«È¯·¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ï¡©
³«È¯·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯ÍÑ¤Î»ö¶ÈÍÑÃÏ¤È·úÃÛÈñÍÑ¤òÅê»ñ²ÈÍÍ¤è¤ê¤´½Ð»ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½×¹©¤Î»þ´ü¤Ë´°À®¤·¤¿ÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇäµÑ±×¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤¿ÇÛÅö¤È½þ´Ô¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î³«È¯·¿37¹æ¡¦38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢·úÃÛÈñÍÑ¤ÎÄ´Ã£¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³«È¯·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥ÉºÆÊç½¸¤Î¤´°ÆÆâ¡Êµì¡Ö³«È¯·¿22¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤«¤é¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢µì¡Ö³«È¯·¿22¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·úÃÛÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ö¶È·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¡¦ºÆÀß·×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö³«È¯·¿38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÊç½¸¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µì22¹æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·×²èÁ´ÂÎ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áÅö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò°ìÃ¶½ªÎ»¤·¡¢½Ð»ñ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Ï½êÄê¤Î¾ò·ï¤Ë¤Æ½þ´Ô¤ò´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼ý»Ù·×²è¤ª¤è¤Ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òºÆÀ°Íý¤·¡¢¼Â¸½À¤ò¹â¤á¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢±¿ÍÑ´ü´Ö8¥ö·î¡¦ÁÛÄêÇ¯Íø6.8¡ó¤Î¾ò·ï¤Ë¤ÆÊç½¸¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¿ÍÑ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢½Ð»ñ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤òÅ¬µ¹¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️2¥Õ¥¡¥ó¥ÉÆ±»þÊç½¸¡ª
¡Ú³«È¯·¿37¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Û
²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¾®ÌîÄ®¥¨¥ê¥¢¤Î¿·ÃÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹
¡¦Êç½¸¶â³Û¡§103,500,000±ß
¡¦ÁÛÄêÍø²ó¤ê(Ç¯Íø)¡§6.5¡ó
¡¦ÁÛÄê±¿ÍÑ´ü´Ö¡§10¥ö·î
¡¦ºÇÂçÅê»ñ¶â³Û¡§10,000Ëü±ß
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§2026/2/1(Æü)09:00～2026/2/20(¶â)17:00
¡¦½Ð»ñ¼Ô³ÎÄêÆü¡§2026/2/20(¶â)18:00
¡¦»ÙÊ§´üÆü¡§2026/2/24(²Ð)
¡¦±¿ÍÑ´ü´Ö¡§2026/3/1～2026/12/31
¡¦Ê¬ÇÛ¶â»ÙÊ§Æü¡§2027/1/25
¡Ú³«È¯·¿38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Êµì22¹æ¡Ë¡Û
Àîºê»ÔÀîºê¶è¹Ý´ÉÄÌ¥¨¥ê¥¢¤Î¿·ÃÛ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹
¡¦Êç½¸¶â³Û¡§460,800,000±ß
¡¦ÁÛÄêÍø²ó¤ê(Ç¯Íø)¡§6.8¡ó
¡¦ÁÛÄê±¿ÍÑ´ü´Ö¡§8¥ö·î
¡¦ºÇÂçÅê»ñ¶â³Û¡§10,000Ëü±ß
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§2026/2/1(Æü)09:00～2026/2/20(¶â)17:00
¡¦½Ð»ñ¼Ô³ÎÄêÆü¡§2026/2/20(¶â)18:00
¡¦»ÙÊ§´üÆü¡§2026/2/24(²Ð)
¡¦±¿ÍÑ´ü´Ö¡§2026/3/1～2026/10/31
¡¦Ê¬ÇÛ¶â»ÙÊ§Æü¡§2026/11/25
◼️½Ð»ñ¼ÔÆÃÅµ
¡ÚHAPPY(¥Ïー¥È)¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
30¸ý°Ê¾å¤´½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È💝
½Ð»ñ¸ý¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤Î¶â³Û¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
◼️ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¡¡
³«È¯·¿37¹æ¤Þ¤¿¤Ï38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë30¸ý°Ê¾å½Ð»ñ¤µ¤ì¤¿Êý
◼️ÆÃÅµÆâÍÆ¡¡
½Ð»ñ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
30¸ý°Ê¾å¡§½Ð»ñ³Û¤Î 1.0% Ê¬
100¸ý°Ê¾å¡§½Ð»ñ³Û¤Î 2.0% Ê¬
300¸ý°Ê¾å¡§½Ð»ñ³Û¤Î 3.0% Ê¬
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡×¤Ï¡¢¥áー¥ë¤ÇÆÏ¤¯URL¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://digital-gift.jp/(https://digital-gift.jp/)
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡×¤Ï¡¢¥áー¥ë¤ÇÆÏ¤¯URL¤«¤éPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤ë¥®¥Õ¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼õ¤±¼è¤ë¥®¥Õ¥È¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¡ª
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥®¥Õ¥È¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ä²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤äÅÐÏ¿¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£
ÆÏ¤¤¤¿URL¤ò³«¤¯¤À¤±¤Ç¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
◼️¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡¡
2026Ç¯2·î1Æü(Æü)～2·î20Æü(¶â)
¢¨ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡ÖDARWIN funding ³«È¯·¿37¹æ¡¦38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ø¤Î³ÎÄê¤µ¤ì¤¿½Ð»ñ¸ý¿ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÅöÁª¸å¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Þ¤¿¤ÏÌ¤Æþ¶â¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ÆÃÅµ¤ÎÉÕÍ¿´üÆü¤ÏÅö³º¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¸å1¥ö·î°ÊÆâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ã»½Ì¡¦Ãæ»ß¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢DARWIN funding¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️Êç½¸¥Úー¥¸
37¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É
38¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Àー¥¦¥£¥ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³1-1-1 ¿·ÀÄ»³¥Ó¥ëÅì´Û3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃË¾¾Í´¼¡
ÁÏ¶È¡§2009Ç¯9·î18Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Åê»ñÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢Ãç²ð¡¢ÄÂÂßµÚ¤Ó´ÉÍý¡¢¿·ÃÛ¥¢¥Ñー¥È¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È
HP¡§https://www.darwin-ap.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Àー¥¦¥£¥ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±¿±Ä»öÌ³¶É
Mail¡§info-fund@darwin-ap.co.jp