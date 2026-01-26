ÊæÀÑÏÂÉ×»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³« ¡Ú¥Ñー¥êー¥²¥¤¥Ä¡Û2026Ç¯½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¡ÖTAKE PG¡×¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒTSI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼ÃÏ µ£¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPEARLY GATES¡Ê¥Ñー¥êー¥²¥¤¥Ä¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡ÖTAKE PG¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥¢¥¤¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ÊæÀÑÏÂÉ×»á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PEARLY GATES¤Î2026Ç¯½Õ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖTAKE PG¡×¡£
¥¢¥¤¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉ½¸½¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥É¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿PEARLY GATES¤é¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥É¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥¢ー¥¬¥¤¥ëÊÁ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ë·Ú²÷¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤»¤ëÌÊÌ©¤Ç¾å¼Á¤Êºî¤ê¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Ú¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÁÉ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¥·ー¥ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀß·×¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤éÇ¯¡¹²ÃÂ®¤¹¤ëµ¤¸õÊÑÆ°¤ò¸«¿ø¤¨
UVµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¦¥§¥¢¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢´¨ÃÈº¹¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¼¼Â¡£
½ÕÀè¤«¤é¤ÎÁá¤á¤ÎÂÐºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÀ©ºî¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬
PEARLY GATES¤Î¥¦¥§¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢2026SS EXIHIBITION¤òºÌ¤ë¤È¤È¤â¤Ë
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊæÀÑ»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤é37Ç¯´Ö¡¢¥È¥é¥Ã¥É¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿PEARLY GATES¤Ï
¤³¤Î½Õ¡¢ÊæÀÑÏÂÉ×»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥¤¥Óー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
PEARLY GATES
2026 SPRING CATALOG¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.pearlygates.net/catalogue/2026sp/)¡¡
¢£ÊæÀÑÏÂÉ×»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼Ö¡¢·úÃÛ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤ò¡¢»þÂå¤ä¥Æー¥Þ¤Ë±þ¤¸¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø³¨ËÜ¥¢¥¤¥Óー¿Þ´ÕThe Illustrated Book of IVY¡Ù¡ÊËüÍè¼Ë¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
PEARLY GATES¤È¤Ï
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¥¹¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥ó¥¨ー¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤é1989Ç¯½Õ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¥á¥ó¥º»ö¶ÈÉô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ãå¤¿¤¤¤È»×¤¦¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÁ´¤Æ¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¤È¥´¥ë¥ÕËÜÍè¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢¥Ñー¥êー¥²¥¤¥Ä¤ÏÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
