¡Ú¥Æ¥¯¥Î¥¢¡ÛÃæ¾®À½Â¤¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖTECHS-BK¥æー¥¶ーÍÍ¸«³Ø²ñ¡×³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«

³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºê ¹Ì¼£¡Ë¤Ï¡¢¡ØTECHS-BK¥æー¥¶ーÍÍ¸«³Ø²ñ¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤ò¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ýー¥ÈÍÍ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÎDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¹©¾ì¸«³Ø¤ÎÍÍ»Ò¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸«³Ø²ñ³µÍ×
¸«³Ø²ñ¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥¢À½ÉÊ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÂÖ¡¦¶È¼ï¤Î¶á¤¤´ë¶ÈÍÍ¤Î»öÎã¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¸ú²Ì¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤¿µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¬ÌäÀè´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ýー¥ÈÍÍ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ýー¥ÈÍÍ¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÀºÌ©µ¡³£²Ã¹©¡¦ÁÇºàÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£Ê¬¼Ò²½¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒREVOXÍÍ¤Ç¤Ï¡¢AI¸«ÀÑ¤ê¡¦Îà»÷¿ÞÌÌAI¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ØSellBOT¡Ê¥»¥ë¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤ò³°ÈÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTECHSŽ°BK¥æー¥¶ーÍÍ¸«³Ø²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ìÆâ¤ä»öÌ³½ê¤Î¸«³Ø¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ØTECHS-BK¡Ù¤Î³èÍÑ»öÎã¤ÈÆ³Æþ¸ú²Ì¡¢¡ØSellBOT¡Ù³«È¯¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
DX¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡ÖÁê¸«ÀÑ¤ê¤Ð¤«¤ê¤Ç²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´Ù¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î²ÁÃÍ¤¬Àµ¤·¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´íµ¡´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡× ¤òµ¯ÅÀ¤ËDX¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ÉôÉÊ¤ò°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Â¾¼Ò¤è¤ê¤âÁá¤¯±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØTECHS-BK¡Ù¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦²þÁ±¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÃ»Ç¼´ü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¤Î¸½¾ì²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢AI¸«ÀÑ¤ê¡¦Îà»÷¿ÞÌÌAI¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ØSellBOT¡Ê¥»¥ë¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤ò³«È¯¤·¡¢¡Ö²áµî¿ÞÌÌ¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö¸«ÀÑ¶ÈÌ³¤¬Â°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Û
ÅöÆü¤Ï¡¢¡ÖTECHS¤Ë¤è¤ëDX²½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡ÖSellBOT¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑÍ°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Î²þÁ±»öÎã¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTECHS¸«³Ø²ñ¡×³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤ò¸«¤ë :
https://www.techs-s.com/media/show/363
¢£¥æー¥¶ーÍÍ¾ðÊó
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ýー¥È
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÈ¾º¸±ÒÌç¿·ÅÄ135-1
ÀßÎ©¡§1990Ç¯11·î
½¾¶È°÷¿ô¡§90Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÀºÌ©µ¡³£²Ã¹©¡¦ÁÇºàÈÎÇä
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.plaport.co.jp/
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒREVOX
´ØÏ¢²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.sellbot.jp/about/
Æ³ÆþÀ½ÉÊ¡§Â¿ÉÊ¼ï¾¯ÎÌ·¿ ÉôÉÊ²Ã¹©¶ÈÍÍ¸þ¤±À¸»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ØTECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)¡Ù
´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡§AI¸«ÀÑ¤ê¡¦Îà»÷¿ÞÌÌAI¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ØSellBOT¡Ê¥»¥ë¥Ü¥Ã¥È¡Ë(https://www.techs-s.com/product/collaboration/sellbot)¡Ù
º£¸å¤â³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¸»º´ÉÍý¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÌòÎ©¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¾ðÊó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ºê ¹Ì¼£
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©´ôÉì»ÔËÜÁñÃæ¥ÎÄ®8-8-1
ÀßÎ©¡§1985Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡§7,280Ëü±ß
¼Ò°÷¿ô¡§357Ì¾ (2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß)
URL¡§https://www.technoa.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ¾®À½Â¤¶ÈÍÍ¸þ¤±¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´ØÍÍ¸þ¤±¡¢¥«¥¹¥¿¥àEC¥µ¥¤¥ÈÍÍ¸þ¤±¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤òÄó¶¡¡£IT·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äÈ¼Áö»Ù±ç·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¡£
´ë¶ÈÍýÇ°¡§±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÌ´¡§±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤Ø´¶Æ°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÀ¼¡Ù¤¬ÆÏ¤¯IT´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
Âè54²ó(2020)¥°¥Ã¥É¥«¥ó¥Ñ¥ËーÂç¾Þ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
Âè11²ó¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¼õ¾ÞÎò
https://www.technoa.co.jp/company/awards/
