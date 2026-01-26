¥È¥¥¨¥¢¡¢2026Ç¯²Æ¥À¥¤¥ä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¿·³ãµòÅÀ¤ÎÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥È¥¥¨¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÏÂÅÄÄ¾´õ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§Ä¹Ã«ÀîÀ¯¼ù¡¡°Ê²¼¥È¥¥¨¥¢¡Ë¤Ï2026Ç¯²Æ¥À¥¤¥ä¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê·èÄê¤·¡¢¹Ò¶õ·ô¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªº£²ó¤Ï2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë～2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤´Åë¾èÊ¬¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
6·î°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë～5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú±¿¹ÒÍËÆü¡§·î¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡Û
ÈËË»´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢²¼µÆüÄø¤Ï¡Ú·î¡¦¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡Û¤ÈÆ±¤¸¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Æ±¿¹Ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¢5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë～5·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ú±¿¹ÒÍËÆü¡§²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡Û
¢¨¾ÜºÙ¤Ï±¿¹Ò¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Êhttps://tokiair.com/schedules/¡Ë
¢¨È¯Ãå»þ¹ï¤ÏÍ½¹ðÌµ¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£±¿ÄÂ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï±¿ÄÂ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Êhttps://tokiair.com/fare/¡Ë
¢¨¾åµ±¿ÄÂ¤È¤ÏÊÌ¤ËÎ¹µÒ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¡ÊPSFC(https://tokiair.com/fare/psfc/)¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£Í½ÌóÊýË¡
£±.¥È¥¥¨¥¢WEB ¥µ¥¤¥È https://tokiair.com/
£².TOKI ¥µ¥Ýー¥È¡Ê¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ë 0570-023-237 ¡Ì±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00-20:00 (Ç¯ÃæÌµµÙ)¡Í
£³.¶õ¹Á¥«¥¦¥ó¥¿ー ¡ÊÅöÆüÅë¾èÊ¬¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë
¢¨£².¡¦£³.¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁ3,000 ±ß¡Ê1¿Í1 ¶è´Ö¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú±¿ÄÂ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹çÍ½Ìó¼ê¿ôÎÁ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó
¥È¥¥¨¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§¥È¥¥¨¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¡Ê±ÑÊ¸Ì¾ TOKI AIR Co., Ltd.¡Ë
ÀßÎ©¡§2020Ç¯7·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÏÂÅÄ Ä¾´õ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§Ä¹Ã«Àî À¯¼ù
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÅì¶è¾¾ÉÍÄ®3710ÈÖÃÏ ¿·³ã¶õ¹Á¥¿ー¥ß¥Ê¥ë1F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹Ò¶õ±¿Á÷»ö¶È
URL¡§https://tokiair.com/ (https://tokiair.com/)
¥È¥¥¨¥¢¤Ï¡Ö³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è»º¶È¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹ ¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2020Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¿·³ãµòÅÀ¤ÎÃÏ°è¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Ã¦ÃºÁÇ¡¦±¿¹Ò¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ëATR 72-600/ATR42-600¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö¿·³ã¡á»¥ËÚ¡ÊµÖ¼î¡Ë¡×¡Ö¿·³ã¡áÌ¾¸Å²°¡ÊÃæÉô¡Ë¡×¡Ö¿·³ã¡á¿À¸Í¡×¡ÖÌ¾¸Å²°¡ÊÃæÉô¡Ë¡á»¥ËÚ¡ÊµÖ¼î¡Ë¡×Àþ¤ò±¿¹Ò¡¢¿Í¤ä¥â¥Î¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦´Ñ¸÷¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
