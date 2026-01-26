LegalOn Technologies¡¢¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤È¥êー¥¬¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÆÏ¤±¤ëÃÎ¸«¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLegal AI Insight¡×¤ò³«Àß
³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CEO¡§³ÑÅÄË¾¡¢°Ê²¼LegalOn Technologies¡Ë¤Ï¡¢¥êー¥¬¥ëAI¤È¥êー¥¬¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÆÏ¤±¤ëÃÎ¸«¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLegal AI Insight¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Ì³Ã´Åö¼Ô¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥êー¥¬¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¡ÖAI¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·Ð±Äµ¡Ç½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëË¡Ì³¤Ø¤ÎAI¼ÂÁõ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLegal AI Insight¡×¤Ï¡¢Ë¡Ì³¶ÈÌ³¤Î¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÂÌ³²È¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤È¥êー¥¬¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÆÏ¤±¤ëÃÎ¸«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÍ½þÆ³Æþ¼Ò¿ô7500¼Ò°Ê¾å¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢ARR100²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄLegalOn Technologies¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¸µ¤Ë¡¢Ë¡Ì³¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦Åù¤ò¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤È»ëÅÀ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¥êー¥¬¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¥Î¥¦¥Ï¥¦
- Ë¡Ì³¤Ë¤ª¤±¤ëAI¡¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³èÍÑ¤ÎºÇ¿·¥È¥Ô¥Ã¥¯
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥¬¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÆ°¸þ¡¦»öÎã
¡ÖLegal AI Insight¡×²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¢£AI³èÍÑ¤¬¿Ê¤à³¤³°¤È¡¢¾ðÊóÉÔÂ¤ËÇº¤àÆüËÜ¤ÎË¡Ì³¸½¾ì
ÁíÌ³¾Ê¤¬2025Ç¯¤ËÃæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥É¥¤¥Ä¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº*¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò²¿¤é¤«¤Î¶ÈÌ³¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬Â¾3¤«¹ñ¤Ç¤Ï90%°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï55.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢³¤³°¤ËÈæ¤Ù¤ÆAI¤Î¼ÂÌ³³èÍÑ¤¬ÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¡Ì³ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¼ç¤Ë±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢AI¤òË¡Ì³¶ÈÌ³¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤òË¸¤²¤ë°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·LegalOn Technologies¤Ï¡¢AI¤È¥êー¥¬¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡Ì³DX¤ÈAI¼ÂÁõ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLegal AI Insight¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¿·ÃÎ¸«¤Î½¬ÆÀ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ë¡Ì³¶ÈÌ³¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È°Õ»×·èÄê¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
*½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ê2025¡Ë¡Ö¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Î¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯µÚ¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/pdf/00zentai.pdf)¡×
¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÈó¸úÎ¨¤ÊË¡Ì³¶ÈÌ³¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎË¡Ì³¥Áー¥à¤¬»×¹Í¤È·èÃÇ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢Á´¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£LegalOn Technologies¤ÎË¡Ì³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈAI¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Ë¡Ì³¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿×Â®¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLegalOn¡×¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Ì³ÁêÃÌ¤ä¥êー¥¬¥ë¥ê¥µー¥Á¡¢ÏÀÅÀÀ°Íý¡¢·ÀÌó½ñ¥ì¥Ó¥åー¡¢·ÀÌó½ñºîÀ®¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤«¤ÄÊ£»¨¤ÊË¡Ì³¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖLegalOn Agents¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢³ÆË¡Ì³¶ÈÌ³¤òÊÛ¸î»Î´Æ½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä³°Éô¾ðÊó¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¼«Î§Åª¤Ë½èÍý¤·¡¢Ë¡Ì³¥Áー¥à¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖLegalOn¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖLegalOn¡×¾å¤Ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬¼«Á³¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤Ë¼«Á³¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLegalOn¡×¤ÏË¡Ì³¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦¿å½à¤ÎË¡Ì³AI¡×¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎË¡Ì³¥Áー¥à¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¤Ï¡¢AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÈË¡Î§¡¦·ÀÌó¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥¬¥ëAI¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤ÎÀßÎ©Åö½é¤«¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥êー¥¬¥ëAI¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÍ½þÆ³Æþ¼Ò¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç7,500¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤«¤é»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢AI¥«¥¦¥ó¥»¥ë¡ÖCorporateOn¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤òÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
