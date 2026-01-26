¡ØSAP S/4HANA°Ü¹Ô¡¦¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤¬¸«¤¨¤º°Ü¹Ô·×²è¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£ Ä¹Ç¯¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÇÁ´ÍÆ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤SAP´Ä¶¤Î¸½¼Â
SAP S/4HANA¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¦¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢¤½¤·¤Æ2025ÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼«¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç²¿¤¬¤É¤ì¤À¤±±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸¡Æ¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¢¥É¥ª¥ó¤ä¸ÄÊÌ²þ½¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Á´ÂÎ¹½Â¤¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ëÃ´Åö¼Ô¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ°¿Í²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°Ü¹Ô·×²è¤ÎºöÄê¤ä¼ÒÆâÀâÌÀ¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤º¡¢»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
S/4HANA°Ü¹Ô¤ä¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¥¢¥É¥ª¥ó¤¬½¤ÀµÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤òÄêÎÌÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö½¤ÀµÎÌ¤ä¥Æ¥¹¥ÈÈÏ°Ï¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤Ë¡¢·×²è¤â¹©¿ô¤â¶ñÂÎ²½¤Ç¤¤º¡¢¸¡Æ¤¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÄã¤Ç¤â3¤«·î¡¢ÄÌ¾ï6¤«·î°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¹¥È¹©¿ô¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä¡¢¥¯¥êー¥ó¥³¥¢ÂÐ±þ¤ò¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢°Ü¹Ô¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ AI±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò48»þ´Ö¤Ç²Ä»ë²½¤·¡¢°Ü¹ÔÈ½ÃÇ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Panaya¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î2¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢SAP S/4HANA 2025ÂÐ±þ¤ä¡¢º£¸å2～3Ç¯¤ÇËÜ³Ê²½¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¼ûÍ×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ¡×¤Î¿Ê¤áÊý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢48»þ´Ö¤Ç¼«¼ÒECC¡¿S/4´Ä¶¤Î½¤ÀµÎÌ¡¦¥Æ¥¹¥ÈÈÏ°Ï¡¦¥¯¥êー¥ó¥³¥¢ÂÐ±þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤È¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Æ¤´´õË¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«¼Ò´Ä¶¤Î±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤òÀ°Íý¤¹¤ëÌµ½þ¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡Ê±Æ¶ÁÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¡Ë¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿S/4HANA°Ü¹Ô¡¦¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
