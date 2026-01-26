¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶ÈÌ³²þÁ±¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¡¢Â°¿ÍÅªÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/doepion-20260217/M1D
¢£¤É¤³¤ò¤É¤¦²þÁ±¤¹¤ë¤«¡¢ÀìÌç²È¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È²þÁ±°Æ¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤
²Ä»ë²½¡¦É¸½à²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¼¡¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤ò²þÁ±¤¹¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤¬ÂÅÅö¤«¡×¤òÀ°Íý¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç ²þÁ±°Æ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¹©Äø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹©Äø¤Ï¡¢ ¶ÈÌ³Ê¬ÀÏ¤ä²þÁ±Àß·×¤Î·Ð¸³¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·Ð¸³¼Ô¤äÀìÌç²È¤ËÈ½ÃÇ¤¬ÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ãå¼ê¤Þ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ä¼êÌá¤ê¤¬È¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£²Ä»ë²½¤Î¾ðÊó¤ò³è¤«¤·¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢²Ä»ë²½¸å¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦²þÁ±°Æ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¤¤«¤ËºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç ¶ÈÌ³¥Õ¥íー¡ÊBPMN¡Ë¤ò¼«Æ°ºîÀ®¤Ç¤¤ë¡ÖBPM¡Ü¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ÎBPMN¤ò ¿·¥µー¥Ó¥¹¤ÎAI¤¬²òÀÏ¤·¤Æ ²þÁ±¤¹¤Ù¤²Õ½ê¤È²þÁ±°Æ¤òÄó¼¨ ¤¹¤ëÎ®¤ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÏÀìÌç²È¤Î·Ð¸³¤Ë´ó¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿ ¡Ö²þÁ±°Æ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¡¢¥Äー¥ë¾å¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¡Æ¤¤ÎÃ¡¤Âæ¤òÁá¤¯ÍÑ°Õ¤·¡¢µÄÏÀ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¥Ç¥â¤òÂ¿¤á¤Ë¡¢BPMNºîÀ®¤«¤éAI²òÀÏ¡¢²þÁ±°Æ¤Î³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤ò°ìÏ¢¤Ç¤ª¸«¤»¤·¡¢É¸½à²½¤«¤é²þÁ±¸¡Æ¤¤Ø¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¼ÂÌ³¥¤¥áー¥¸¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¸úÎ¨²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±ÄÁØ¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ
- Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Î²Ä»ë²½¤ä°ú¤·Ñ¤®¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÌ³¼Ô
- ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î²þÁ±¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¡¦ITÉôÌç
- AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëDXÃ´Åö¼Ô¡¡¡¡¤Ê¤É
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¥¥¨¥Ô¥ª¥ó
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¢£¶ÈÌ³²þÁ±¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤Î¡Ö²Ä»ë²½¡×¤È¡ÖÉ¸½à²½¡×
¶ÈÌ³²þÁ±¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¶ÈÌ³¤Î¼ÂÂÖ¤òÆ±¤¸Î³ÅÙ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤¹ ¡Ö²Ä»ë²½¡×¤È¡¢¼ê½ç¤äÈ½ÃÇ´ð½à¤ò¤½¤í¤¨¤ë ¡ÖÉ¸½à²½¡×¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ä»ë²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¸½¾õÇÄ°®¤äÏÀÅÀÀ°Íý¤¬Ã´Åö¼Ô¤Îµ²±¤ä²ò¼á¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢²þÁ±¤ÎµÄÏÀ¤¬³ú¤ß¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿É¸½à²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÉôÌç¡¦µòÅÀ¡¦Ã´Åö¼Ô¤´¤È¤Ë¤ä¤êÊý¤¬¤Ð¤é¤Ä¤¡¢²þÁ±¤ÎÀ®²Ì¤¬ÄêÃå¤»¤º¡¢Â°¿Í²½¤ä¼êÌá¤ê¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
