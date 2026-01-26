¡Ú»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ª2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¡Û¼«¼£ÂÎÄÌ¿®¼çºÅ¥»¥ß¥Êー¡ÖÃÏ°èÌ¤ÍèÀïÎ¬¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éDX～¸ø¶¦»ÜÀß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®～¡×
¥¤¥·¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Ãæ Âç»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§143A¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸øÌ±¶¦ÁÏ¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¼«¼£ÂÎÄÌ¿®¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¤Ë¼«¼£ÂÎÄÌ¿®¼çºÅ¥»¥ß¥Êー¡ÖÃÏ°èÌ¤ÍèÀïÎ¬¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¤¥ó¥Õ¥éDX～¸ø¶¦»ÜÀß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202602-02?utm_source=20260126&utm_medium=PRTimes&utm_content=press
¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤ÏÆ±»þ´ü¤ËÂ¿¤¯¤Î»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤äÏ·µà²½ÂÐºö¤ò·×²èÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿À®26Ç¯¤ËÁíÌ³¾Ê¤è¤êºöÄêÍ×ÀÁ¤Î¤¢¤Ã¤¿¡Ö¸ø¶¦»ÜÀßÅùÁí¹ç´ÉÍý·×²è¡×ºöÄê¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿ÎáÏÂ6Ç¯°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Îºß¤êÊý¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢·×²è¤ò¹¹¿·¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹¹¿·Í½Äê¤Î¼«¼£ÂÎ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ä¹¼÷Ì¿²½»ö¶È¡¢ÊÝÁ´»ØÆ³¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½ÂÐºö¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éDX¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃÏ°èÌ¤ÍèÀïÎ¬ËÜÉô¡×¢¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃíÎÏ¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¿ä¿Ê¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ÜÀß´ÉÍý¡¦Æ»Ï©´ÉÍýÉôÌç¤Î³§ÍÍ¤Ï¶ñÂÎÅª»Üºö¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢À§Èó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÎáÏÂ7Ç¯12·î4Æü¡¡¡ÖÂè1²óÃÏ°èÌ¤ÍèÀïÎ¬ËÜÉô(https://www.kantei.go.jp/jp/104/actions/202512/4chiikimiraisenryakuhonbu.html)¡×
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡Ê£±¡Ë³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～16:30
¡Ê£²¡Ë¼Â»ÜÊýË¡
¥¦¥§¥Ó¥Êー·Á¼°¡Êzoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë¢¨Æ°²è¤Ï¸åÆü¸ø³«¡Ê¿½¹þ¼Ô¸ÂÄê¡Ë
¡Ê£³¡Ë»²²ÃÂÐ¾Ý
¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡Ê¹ÔÀ¯¿¦°÷¡¦µÄ°÷¡Ë
¡Ê£´¡Ë»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¡Ê£µ¡Ë¼çºÅ
¼«¼£ÂÎÄÌ¿®±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê¥¤¥·¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡Ê£¶¡Ë¤´Ãí°Õ
¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤Î¥»¥ß¥Êー¤Î¤¿¤á¡¢´ë¶È´Ø·¸¼ÔÅù¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹Ö±éÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¹Ö±é£±.¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤ÎDX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê Âç¿Ã´±Ë¼µ»½ÑÄ´ºº²Ý ·úÀß¾ðÊó¹âÅÙ²½·¸Ä¹ Âã Í³µ¨»á
¹Ö±é£².¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢¨ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¥¤¥ó¥Õ¥éDXÂç¾Þ»öÎã¡×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÏÂÂ«Ä® Ä®Ä¹ ÇÏ¾ì Àµ¼Â»á
¢¨¹Ö±é¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¹Ö±éÆâÍÆÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »²²ÃÊýË¡
²¼µ¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202602-02?utm_source=20260126&utm_medium=PRTimes&utm_content=press
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥¤¥·¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Ãæ Âç»Ë
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî1-6-41 ¼Ç±º¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÉÊÀî9F
ÀßÎ© ¡§2005Ç¯4·î
URL ¡§https://www.ishin1853.co.jp/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥¤¥·¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»ö¶ÈÅý³çËÜÉô ¸øÌ±¶¦ÁÏ´ë²èÉô
TEL ¡§03-5291-1580(ÂåÉ½)
Email¡§jt_webinar@ishin1853.co.jp