¥¿¥¤¤ÎÊÝ¸±Ãç²ð¶È¤ò¹Ô¤¦Rider Insurance Broker¡¢À¸À®AI¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAnyLive¡×¤òÆ³Æþ
AnyMind Group³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥Ëー¥Þ¥¤¥ó¥É¥°¥ëー¥×¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§½½²Ï ¹¨Êå¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇÊÝ¸±Ãç²ð¶È¤ò¹Ô¤¦Rider Insurance Broker Public Company Limited,¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖRider Insurance Broker¼Ò¡×¡Ë¤Ë¡¢À¸À®AI¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAnyLive¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤è¤êÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ÈÍý²òÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤¿ÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢½é²óÇÛ¿®¤«¤é12»þ´Ö¤Ç¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯»ëÄ°¼Ô1,000¿Í°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢1ÆüÊ¿¶Ñ9»þ´Ö¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê
Rider Insurance Broker¼Ò¤Ï¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊäÂÅª¤ÊÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Ï»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ù±çÆâÍÆ
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÈÎÇä¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆAnyLive¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Rider Insurance Broker¼Ò¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëPanawat Kurmapirak»á¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿AI¥¢¥Ð¥¿ー¤òÀ©ºî¤·¡¢Facebook Live¾å¤ÇÊäÂÅª¤Ê°åÎÅÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ÊÇÛ¿®ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ç¤ÊÀ®²Ì
1¡¥¥êー¥Á¿ô¤Î³ÈÂç
¡¦2025Ç¯12·î17Æü¤«¤é2026Ç¯1·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×200»þ´Ö°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
¡¦½é²óÇÛ¿®¤«¤é12»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯»ëÄ°¼Ô¿ô1,000¿Í°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ
2¡¥ÂÎÀ©¤Î¸úÎ¨²½
¡¦AI¥¢¥Ð¥¿ー³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¸þ¤±¾ðÊóÄó¶¡¤Î²ÔÆ¯»þ´Ö¤ò1ÆüÊ¿¶Ñ9»þ´Ö°Ê¾å¤Ë³ÈÂç
¡¦Ä¹»þ´Ö¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼ÒÆâ¥Áー¥à¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤ò·Ú¸º
3¡¥¾ÃÈñ¼ÔÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê
¡¦¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ê£»¨¤ÊÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¹½ÃÛ
¡¦Íý²òÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Î¿×Â®²½¡¦¸úÎ¨²½¤Ë´óÍ¿
¢£Rider Insurance Broker Public Company Limited, CEO Dr. Panawat Kurmapirak»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ª¤è¤Ó¥Þー¥±¥¿ーÁÐÊý¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢À¸³è¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ©ÌÀÀ¤¬¹â¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÌÜÅª¤Î¤â¤È¡¢Å¬ÀÚ¤Ê·Á¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òº£¸å¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£AnyMind Group Country Manager of Thailand ´äÞ¼ ¹§É§¤Î¥³¥á¥ó¥È
Rider Insurance Broker¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ»Üºö¤Ï¡¢AnyLive¤¬ÊÝ¸±¶È³¦¤ØËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë½é¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³×¿·Åª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Rider Insurance Broker¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Rider Insurance Broker¼Ò¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÊÝ¸±¤Ë²Ã¤¨¡¢Êä½þ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ£¿ô¤ÎÊÝ¸±¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤äÂ»³²ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±Ãç²ð¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊISMS¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝµ¬³ÊISO/IEC 27001:2022¢¨¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿®ÍêÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿»ö¶È±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ç§¾Úµ¡´Ø¡§Otabu Global Services Pvt. Ltd.
¢£À¸À®AI¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAnyLive¡×
AnyLive¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£AI¥é¥¤¥Ðー¡ÊAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¦À¸À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿AI¥é¥¤¥Ðー¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¸À¸ì¡¢ÃÏ°è¤ËÆ±»þ¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¤ä¥¹¥¯¥ê¥×¥ÈºîÀ®¤âAI¤¬¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÄã¥³¥¹¥È¤Ç¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯²þÁ±Äó°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÇä¾åÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://anylive.jp/
¢£AnyMind Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AnyMind Group¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë15¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢EC¤«¤é¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëBPaaS¡ÊBusiness Process as a Service¡Ë¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò°ìÂÎÅª¤ËÄó¶¡¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5027¡Ë