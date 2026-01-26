·³»öÊ¸²½¤ò½Ë¤¦¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMCON TOKYO¡×¤ÇCBD¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥¡ー¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ê¡ÅÄ°ìÀ¸¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMCON TOKYO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
MCON¤Ï¡¢·³¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Êô»Å¡¦ÌÜÅª¡¦µ¾À·¤òÂº½Å¤¹¤ë·³»ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¸³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§MCON TOKYO 2026
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊTOKYO INTERNATIONAL FORUM¡Ë
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-5-1
¼çºÅ¡§MCON
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.eventbrite.com/e/mcon-tokyo-2026-tickets-1976906505575
MCON TOKYO¤È¤Ï
MCON¤Ï¡¢·³¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ£°ì¤Î·³»öÊ¸²½¤ò½Ë¤¦Ç¯¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Êô»Å¡¦ÌÜÅª¡¦µ¾À·¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢·³»ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¦¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Êô»Å¤·¤¿¿Í¡¹¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬Ê¡¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛ²È¡¦·¨¸¦¸ã»á¤ä¡¢MCON¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óCEO¤Î¥ß¥·¥§¥ë»á¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê
³¤³°¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢CBD¡Ê¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¸¥ªー¥ë¡Ë¤¬¿´¿È¤Î¥±¥¢¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢·³¿Í¤äÂàÌò·³¿Í¤Î´Ö¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢CBD¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬½½Ê¬¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥ë¥Õ¥¡ー¥Þ¤Ï¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿CBDÀ½ÉÊ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³¤³°¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ä¼«¼Ò¤Ç¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ÈQOL¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢MCON¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÊô»Å¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¹¬Ê¡¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢·³»ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢CBD¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È³èÍÑ»öÎã¤òÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨ÆâÍÆ
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Õ¥¡ー¥Þ¤¬Å¸³«¤¹¤ëCBDÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸¼¨¡¦¾Ò²ðÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
BOTANIQUE
¹áÍÜÆ²
fuwari
M&N¡Çs CBD
À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤ä³«È¯ÇØ·Ê¡¢CBD¡Ê¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¸¥ªー¥ë¡Ë¤Î³èÍÑ»öÎã¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËCBD¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥§¥ë¥Õ¥¡ー¥Þ¤Ïº£¸å¤â¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥Ùー¥¹¥É¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥±¥¢¤ò¼´¤Ë¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ÈQOL¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£