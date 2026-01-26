¡Ú¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡Û¹ñÆâ9Å¹ÊÞÌÜ¡ª¤æ¤È¤í¤®Âçºê¸ÅÀîÅ¹¤¬2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥Î(ËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§¾åÌî ÉÒ»Ë)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼÷»Ê¶ÈÂÖ ¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¸ÅÀî¤Ë¹ñÆâ9Å¹ÊÞÌÜ¡ÊµÜ¾ë¸©Æâ4Å¹ÊÞÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª ¤æ¤È¤í¤® Âçºê¸ÅÀîÅ¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª ¤æ¤È¤í¤®¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢ÃÈÎü(¤Î¤ì¤ó)¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤ëÈ¾¸Ä¼¼¤Î¿·¤·¤¤²óÅ¾¼÷»Ê¡£ ¥ìー¥ó¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤Ç¥Æー¥Ö¥ëÃæ±û¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë»Â¿·¤ÊÇÛÁ·¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¥ªー¥Àー¤Ç¡¢¤ª¿©»öÃæ¤Î²ñÏÃ¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡
¼«¼Ò»ÅÆþ¤ì¥Áー¥à¤¬¶¥(¤»)¤êÍî¤È¤·¤¿µû¤ÏÅ¹ÊÞ¤ËÄ¾Á÷¡ªÃÏµû¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»°Î¦»º¤Îµû²ðÎà¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Î¥Í¥¿¡¢½Ü¤Î¥Í¥¿¤ò¡¢ÈÄÁ°¤¬¤µ¤Ð¤¤¤Æ°®¤ê¤Þ¤¹¡£½ÏÎý¤ÎÈÄÁ°¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ¤È¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤ª¿©»ö¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇµÇ°ÉÊ¤ò¿ÊÄè¡£À¸ËÜ¤Þ¤°¤í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤ä¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤°¤í»°Ëæ¡×¤ÎÆÃÊÌÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²¹¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¯ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª¿©»ö
¢¡¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¡§¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¤é¤·¤¯¡¢ÈÄÁ°¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°®¤ë»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¡§¥ªー¥Àー¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¥ìー¥ó¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥Æー¥Ö¥ëÂ¦¤Ø²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¢¡ËÙ¤ê¤´¤¿¤ÄÀÊ¡§ÀÊ¤Î¸å¤í¤Ë±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÀÊ¡§¼Ö¤¤¤¹¤ä¥Ù¥Óー¥«ー¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÀÊ¤â´°È÷¡£Æþ¸ý¤«¤é¤ªÀÊ¤Þ¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë¤´°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª»Ò¤µ¤Þ¤âÌÜ¤¬ÆÏ¤¯¹â¤µ¤Ç¤Î¡Ö¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥çー¡×³«ºÅ
°ìÊâÅ¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥çーÍÑ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤â¸«¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹â¤µ¤Î¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤ëÂç¤¤Ê¤Þ¤°¤í¤ò¡¢ÈÄÁ°¤¬ÊñÃú£±ËÜ¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï°µ´¬¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Éô°Ì¤ÎÀâÌÀ¤â¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢µû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤¤ä¤¹¤¤¹¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿Å¹Æâ¤ÎÄÌÏ©¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È(1)À¸ËÜ¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥çー³«ºÅ¡ª
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢1·î30Æü(¶â)18¡§00¤è¤ê¡¢Âçºê¸ÅÀîÅ¹¤Ë¤Æ¡Ö¤Þ¤°¤í²òÂÎ¥·¥çー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÈÄÁ°¤¬ÊñÃú£±ËÜ¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤âÂç¹¥É¾¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ÅöÆü¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤µ¤Ð¤¤¿¤Æ¤ÎÃæÍî¤Á·³´Ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤Ð¤¤¤¿ËÜ¤Þ¤°¤í¤Ç°®¤ë¤ª¼÷»Ê¤ò¤¹¤°¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤ÊËÜ¤Þ¤°¤í¤Î»ÝÌ£¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È(2)´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¤Þ¤°¤í»°Ëæ¡×ÆÃÊÌ²Á³Ê¡ª
¥ªー¥×¥óµÇ°¤È¤·¡¢¤¦¤Þ¤¤ò¿´ªÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¤Þ¤°¤í»°Ëæ¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¡ª
»ÅÆþ¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤Þ¤°¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¢¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¼«Ëý¤Î¾¦ÉÊ¡£»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Þ¤°¤í¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥ªー¥×¥óµÇ°¥á¥Ë¥åー¡Û¤Þ¤°¤í»°Ëæ¡ÊËÜ¤Þ¤°¤íÂç¤È¤í¡¢ËÜ¤Þ¤°¤íÃæ¤È¤í¡¢Å·Á³¤Þ¤°¤íÀÖ¿È¡Ë
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û880±ß(ÀÇ¹þ968±ß)
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û1·î30Æü(¶â)～2·î8Æü(Æü)
¢¨¥ªー¥×¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Âçºê¸ÅÀîÅ¹¤Î¤ß¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤°¤í»°Ëæ¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤ªÍ¶¤¤¤¢¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤¼¤Ò¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª ¤æ¤È¤í¤® Âçºê¸ÅÀîÅ¹¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£Å¹ÊÞÌ¾¡§¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡¡¤æ¤È¤í¤®Âçºê¸ÅÀîÅ¹
¢£½»¡¡½ê¡§¢©989-6115 µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¸ÅÀî±ØÅì1-5-17
¢£ÅÅ¡¡ÏÃ¡§0229-87-6765
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§Æü～ÌÚ¡¦½Ëº×Æü¡¡ 11:00~21:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶â¡¦ÅÚ¡¦½Ëº×ÆüÁ° 11:00~22:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢¨ºÇ½ªÆþÅ¹¡¦¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡§15Ê¬Á°¡Ë
¢£ÀÊ¿ô¡§·×113ÀÊ ¡¦¥«¥¦¥ó¥¿ー9ÀÊ
¡¦¥Æー¥Ö¥ëÀÊ 6Ì¾³Ý¤±¡ß12Âî¡¢8Ì¾³Ý¤±¡ß4Âî¡¡
¢£Ãó¼Ö¾ìÂæ¿ô¡Ê¶¦ÍÑ¡Ë¡§ 33Âæ
¤æ¤È¤í¤® Âçºê¸ÅÀîÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://umaisushikan.com/shop/yutorogi-oosakifurukawa/
¢£¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤æ¤È¤í¤® Ê¿¾¾ËÜÄ®Å¹
»Ô¾ìÄ¾Á÷¡ªÀÐ´¬È¯¾Í¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡×¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤òÃæ¿´¤ËÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢³¤³°¤ÇÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀçÂæ¡¦ÀÐ´¬¡¦Ë½§»Ô¾ì¤Ç¡¢¼«¼Ò»ÅÆþ¤ì¥Áー¥à¤¬µû¤ò¶¥¤êÍî¤È¤·¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ³ÆÅ¹ÊÞ¤ØÇÛÁ÷¡£ÆÏ¤¤¤¿Á¯µû¤Ï½¤¹Ô¤òÀÑ¤ó¤ÀÈÄÁ°¤¬¤µ¤Ð¤¡¢¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ø¡£°®¤ê¤Îµ»½Ñ¡¢ºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡¢ÎÁÍýÊýË¡¤òÆü¡¹Ãµµá¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ºÃÏ¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×µû¤Ç¡¢º£Æü°ìÈÖ¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡
https://umaisushikan.com/
ÌÚ¤ò¿¢¤¨¤ëò¿²°¡¡¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª
»³¤ÎÌÚ¡¹¤¬ÍÕ¤òÍî¤È¤·¡¢¸Ï¤ìÍÕ¤¬¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆó»À²½ÃºÁÇ¤È¿å¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿Íµ¡Êª¼Á¤«¤é¥Õ¥ë¥Ü»À¤È¤¤¤¦Éå¿¢Êª¼Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥Ü»À¤Ï¶âÂ°¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥Õ¥ë¥Ü»ÀÅ´¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£±«¤¬¹ß¤ë¤È¥Õ¥ë¥Ü»ÀÅ´¤ÏÀî¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢Àî¤Î¿å¤È¤È¤â¤Ë³¤¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¡£³¤¤Ç¤Ï¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ä³¤Áô¤¬À®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÅ´¤ò¥Õ¥ë¥Ü»ÀÅ´¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¿¢Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤ÏÆ°Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¡¢Æ°Êª¥×¥é¥ó¥¯¥È¥ó¤Ï¾®µû¤Ë¡¢¾®µû¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤Êµû¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¿©ÊªÏ¢º¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê³¤¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢¼ù³èÆ°¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ò¿²°¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È³¤¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
¿·Á¯¤Ç±ÉÍÜËÉÙ¤Êµû²ðÎà¤òÌ¤Íè¤Î»Ò¶¡Ã£¤Ë¤âÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë»ñ¸»¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¤Î³¤»ºÊª¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»³±è¤¤¤ä»°Î¦¤Î±è´ß¤òÃæ¿´¤Ë¿¢¼ù³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¦¤Þ¤¤¤ÎÃÈÎü¤Ë±³¤Ï¤Ä¤±¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥ÎÁÏ¶È¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡×¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀÐ´¬¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¹¤·¥«¥ó¥È¥êー¡×¤È¤¤¤¦²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤È½¾¶È°÷¤Î´Ö¤Ç¡Ö¤¹¤·¥«¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£ÀçÂæ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¹¤·¥«¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£²óÅ¾¼÷»Ê¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¡Ö¼÷»Ê¡×¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://umaisushikan.com/corporate/
¢£SRS¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SRS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSRS¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³°¿©¡¦Ãæ¿©¤Ê¤É¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏÂ¿©¤µ¤È¡×¡Ö¤Ë¤®¤êÄ¹¼¡Ïº¡×¡ÖÅ·Ð§¡¦Å·¤×¤éËÜÊÞ¡¡¤µ¤óÅ·¡×¡ÖµÜËÜ¤à¤Ê¤·¡×¡Ö²ÈÂ²Äâ¡×¡ÖÆÀÆÀ¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤ò¿´ª¡×¡Ö·Ü¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©»ö»þ´Ö¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¡¢´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
SRS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡ https://srs-holdings.co.jp/
SRS¥°¥ëー¥×Facebook¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.facebook.com/satorsgroup/