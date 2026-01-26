°ñ¾ë¸©Æâ¤ÎÀìÌç³Ø²Ê¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÀ¸À®AI³èÍÑ¸¦½¤¡×¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥ïー¥¯¥¹¤¬³«ºÅ¡£ËþÂÅÙ98%¤òµÏ¿¡£
ÅìµþDX¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤Î²ÈÄí²Ê¡¦´Ç¸î¡¦Ê¡»ã¤Ê¤É¤ÎÀìÌç³Ø²Ê¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¸À®AI¼ÂÁ©¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ê¸í¾ðÊó¤ÎÀ¸À®¡Ë¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Google¤ÎºÇ¿·¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ëNotebookLM¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¹»Ì³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¼êË¡¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»²²Ã¤·¤¿¶µ°÷¤Î98%¤«¤éËþÂ¤È¤Î²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ç¸î¤äÊ¡»ã¡¢²ÈÄí²Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç³Ø²Ê¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÎ¼±¤ò°·¤¦¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ¸À®AI¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¸í¾ðÊó¤ä°ÂÁ´À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Æ³Æþ¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ÎÄÉµá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¤ÏËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Ï¿Í´Ö¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤ÎÅ°Äì¤È¡¢¸ø¼°»ñÎÁ¤äÀìÌç»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿AI±¿ÍÑ¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦½¤¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢Google¤ÎÀ¸À®AI¤Ç¤¢¤ëGemini¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î´ðËÜ¤òÀ°Íý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤ÆAI¤Ï¸í¾ðÊó¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¸Â³¦¤ò¶¯Ä´¤·¡¢À¸À®AI¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤ÏÉ¬¤ººÇ¸å¤Ë¿Í´Ö¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å´Â§¤ò¶¦Í¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°÷¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿AI¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤ÏNotebookLM¤Î³èÍÑ¤ò¼ÂÁ©·Á¼°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¹Âç¤Ê¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶µ°÷¤¬ÁªÄê¤·¤¿¶µ²Ê½ñ¤ä³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Î¤ß¤ò¥½ー¥¹¤È¤·¤ÆAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Æ¥¹¥ÈÌäÂê¤ÎºîÀ®¤ä¡¢¼Â½¬¥ì¥Ýー¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á´ð½à¤Ë±è¤Ã¤¿¸ÄÊÌ¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯°Æ¤ÎÀ¸À®¡¢¼ø¶ÈÍÑ¥¹¥é¥¤¥É¤Î¹½À®°ÆºîÀ®¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ÎÀµ³ÎÀ¤Èºî¶È¥¹¥Ôー¥É¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀèÀ¸Êý¤«¤é¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¡¢98¡ó¤Î¶µ°÷¤¬ÂçÊÑËþÂ¡¢¤Þ¤¿¤ÏËþÂ¤È²óÅú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖÃúÇ«¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤¬»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ýー¥ÈÅººï¤Ê¤É¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤«¤éAI¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÝ¤É¤¦»ØÆ³¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ°÷¼«¿È¤¬AI¤ÎÍøÊØÀ¤È´í¤¦¤µ¤ÎÎ¾Êý¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À¸¤¤¿¶µºà¤È¤·¤ÆÀ¸ÅÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþDX¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ïº£¸å¤â¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶µ°é¸½¾ì¤Ë°ÂÁ´¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤È¼¡À¤Âå¤Î¶µ°é´Ä¶À°È÷¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥ïー¥¯¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿Ü¹ç Í«
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®1-11
»ºÊóº´µ×´Ö¥Ó¥ë2F
URL¡§https://www.good-works.co.jp/