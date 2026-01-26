¡ÔÆÚÐ§²°TONTON¡Õ26Ç¯2·î¸ÂÄê¡ª»Ý¿É¡ß¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¥à¥ÁÆÚ¥«¥ë¥ÓÐ§ ²¹¶Ì¤Î¤»¡×È¯Çä¡ª
¥ï¥ó¥º¥È¥é¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ2ÃúÌÜ3ÈÖ16¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Æâ¿Î)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¸µÁÄÆÚÐ§²°TONTON¡×¤Ç¤Ï¡¢2·î1Æü(Æü)¤è¤ê2·î¸ÂÄêÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¥à¥ÁÆÚ¥«¥ë¥ÓÐ§ ²¹¶Ì¤Î¤»¡Ù¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î¸ÂÄê¡Ø¥¥à¥ÁÆÚ¥«¥ë¥ÓÐ§ ²¹¶Ì¤Î¤»¡Ù
¡ÒÊÂÀ¹¡Ó1,280±ß
¡ÒÂçÀ¹¡Ó1,480±ß
¡ÒÆÃÀ¹¡Ó1,680±ß
¡Ò¥á¥¬¡Ó2,180±ß
¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¡ÒÊÂÀ¹¡Ó¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÄó¶¡´ü´Ö¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥à¥ÁÆÚ¥«¥ë¥ÓÐ§ ²¹¶Ì¤Î¤»
ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹¤ÎÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤ª¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¸µÁÄÆÚÐ§²°TONTON¡×¡£¼«Ëý¤ÎÆÚ¥Ð¥éÐ§¤ä¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÎÆÚ¥íー¥¹Ð§¤Ê¤É¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥á¥Ë¥åー°Ê³°¤Ë¤â¡¢ßÕ¤ê¥Áー¥ºÆÚÐ§¤ä¥¥à¥ÁÆÚ¥Ð¥éÐ§¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÆÚÐ§¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
26Ç¯2·î¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ø¥¥à¥ÁÆÚ¥«¥ë¥ÓÐ§ ²¹¶Ì¤Î¤»¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿ÆÚ¥«¥ë¥Ó¤Ë¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥¥à¥Á¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤È¤í～¤ê²¹¶Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£´¨¤µ¤Î»Ä¤ë2·î¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥á¥Ë¥åー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2·î¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µÁÄÆÚÐ§²°TONTON¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÚ¥Ð¥éÐ§¡Ò¥á¥¬¡Ó
(º¸)ÆÚ¥íー¥¹Ð§¡Ò¥á¥¬¡Ó¡¿(±¦)ßÕ¤ê¥Áー¥ºÆÚ¥Ð¥éÐ§¡ÒÊÂ¡Ó
(º¸)¥Ïー¥Õ&¥Ïー¥ÕÐ§¡ÒÊÂ¡Ó¡¿(±¦)ÆÚ¥Ð¥éMIXÐ§¡ÒÊÂ¡Ó
(º¸)¥¥à¥ÁÆÚ¥Ð¥éÐ§¡ÒÊÂ¡Ó¡¿(±¦)ÆÚ¥Ð¥é»®¡ÒÊÂ¡Ó
ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹¤ÎÌ¾Êª¡ÖÆÚÐ§¡×¤òÄó¶¡¡¢¤´ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÈëÅÁ¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤ªÆù¤ò1Ëç1ËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¤¢¤²¡¢»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¤ªÆù¤ò¤´ÈÓ¤Ë¹ë²÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¤È¤Æ¤âìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TONTON¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÚÐ§¤Ë²Ã¤¨¡¢¤«¤éÍÈ¤²Ð§¤ä¥«¥ìー¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¤´ÈÓ¤ª¤«¤ï¤êOK¡ª¤ÎÄê¿©¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈOK¡ª¤´¼«Âð¤ä²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ª¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÇÅöÅ¹¼«Ëý¤ÎÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(º¸)ÂÓ¹ÆÚ¥Ð¥éÄê¿©¡¿(±¦)¸µÁÄ¤«¤éÍÈ¤²Äê¿©
°µ´¬¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¡ª¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤óÀ¹¤ê¡×
ÅöÅ¹¼«Ëý¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ë¤âËþÂ½ÐÍè¤Ê¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¶¥Éµé¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¸Ø¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë´°¿©¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡ÖÌµÎÁ¡×¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¼èºà¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÄ©Àï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¾ò·ï¡ä
¢¨18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ª°ì¿Í¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡¦ÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÅöÅ¹¤Ç¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÅÙÀ®¸ù¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢ºÆÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë´°¿©¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÓÃæÂàÀÊ¤ª¤è¤Ó¤ªÅ¹¤¬ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã±¿±Ä²ñ¼Ò¡ä
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡§¥ï¥ó¥º¥È¥é¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
Àß¡¡Î©¡¡¡§2017Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§1,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³Æâ¡¡¿Î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹·Ð±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°û¿©Å¹¶È¤Î±¿±Ä¼õÂ÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°û¿©Å¹¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë°û¿©Å¹¤Î·Ð±Ä¤Ê¤é¤Ó¤Ë²ÃÌÁÅ¹¤ÎÊç½¸
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©530-0012 Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ2ÃúÌÜ3ÈÖ16¹æ
URL¡¡¡¡¡§ https://www.onestryin.com/
¢£¸µÁÄÆÚÐ§²°TONTON
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.butadon-tonton.jp/
Instagram¡§ @gansobutadonyatonton/(https://www.instagram.com/gansobutadonyatonton/)
¡Ô¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹PDF¡Õ
https://prtimes.jp/a/?f=d61742-314-3332c6cdca8541040ca90ff2dc847e94.pdf