24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥«ー¥·¥§¥¢·¿LCC¥ì¥ó¥¿¥«ー¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×²ñ°÷¿ô30,000¿ÍÆÍÇË

¥Ð¥ê¥åー¥Èー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´µ×´Ö¾½É×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥«ー¥·¥§¥¢·¿LCC¥ì¥ó¥¿¥«ー¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×¤ÎÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤¬30,000¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×¤Ï¡¢2020Ç¯11·î¤ËÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½ÂÃ«È¯¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¿·½É¶è¡¦ÉÊÀî¶è¡¦¹Á¶è¡¦Ê¸µþ¶è¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ê¤ÉÅÔ¿´¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ø¤ÈÅ¸³«¤ò¹¤²¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î°ÜÆ°¸úÎ¨¤ä¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤°ÜÆ°¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï»³¼êÀþÁ´±Ø¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³È½¼¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥±ー¥ë¤ÈÀ®Ä¹À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×¤Ï24»þ´ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥«ー¥·¥§¥¢¤ÎÍøÊØÀ¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÎÎ÷²Á¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ìµ¿ÍÂß½Ð¤Î¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼ÖÎ¾¤Î³«»Ü¾û¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ー¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥´¥ï¥Ã¥Ä¶¦Æ±¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍ½Ìó～¸¡º÷～ÍøÍÑ¡ÊÂß½Ð¡õÊÖµÑ¡Ë～·èºÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¾å¤ÇÍøÍÑ¤¬´°·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞ±Ä¶È»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤º24»þ´Ö¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëDX¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://alltime-rentacar.com/
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×Æ°²è¡§
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=rQtP1Swfgv0 ]
¡ÚÀìÍÑ¥¢¥×¥ê²èÌÌ¡Û
¡ÚÂß½Ð¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÎã¡Û
¡ÚÂß½Ð¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó°ìÍ÷¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/25_1_333093724809f298bd4288c9b946ec28.jpg?v=202601261021 ]
¡ÚÅÐÏ¿ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÇ¯ÂåÊÌ³ä¹ç¡Û
¡ÚÅÐÏ¿ÍøÍÑ¼Ô¤Îµï½»ÃÏ¡Û
¢¨Â¿¤¤½ç¤Ë½ÂÃ«¶è¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¡¦ÌÜ¹õ¶è¡¦¿·½É¶è¡¦ÉÊÀî¶è
¡ÚÅÐÏ¿²ñ°÷¤Î¿ä°Ü¡Û
¢£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¹¥Þー¥È¥ー¤Îµ¡Ç½¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ー¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥´¥ï¥Ã¥Ä¶¦Æ±¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Kurume Base¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥µー¥Ó¥¹²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKurume Base¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥Ð¥ê¥åー¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¡Ë¤òÆ³Æþ¤·»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/25_2_588ee58a112d72e3c1d9ab7015553d3e.jpg?v=202601261021 ]
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ð¥ê¥åー¥Èー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー±¿±Ä»öÌ³¶É
¡¡¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ー¤´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥ªー¥ë¥¿¥¤¥à¥ì¥ó¥¿¥«ー_¤ªµÒÍÍ¥µ¥Ýー¥È¥áー¥ë(mailto:support@alltime-rentacar.com)
¡¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥ì¥ó¥¿¥«ー¤´ÍøÍÑ°Ê³°¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ÊÀ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡×(https://www.valuetope.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/)¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£