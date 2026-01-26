¡ÖOND SAUNA¡×¶å½£½é¢¨¤Î¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¾ïÀß»ÜÀß¤Ø¡ªÉðÍº¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¿¢Êª¤È¾øµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¿·ÂÎ¸³¤ò¡ª
OND SAUNA¡Êº´²ì¸©ÉðÍº»Ô¡¡±¿±Ä¡§Ä«ÆüI&R¥ê¥È¥êー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌîÈª Î¶É§¡Ë¤¬¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤È¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à ¤·¤é¤«¤Ð¥¹¥Ýー¥Ä ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2025Ç¯11·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶å½£³ÆÃÏ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡¢¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¾ïÀß¡¦Äê´üÄó¶¡»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡Ë
¡Ö¿¹¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ë¡¢¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦´°À®·Á¤ò
OND SAUNA¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿¹¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¼«Á³´Ä¶¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë·Á¤ÇÀß·×¡¦±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÊÌ¡¦À¤Âå¡¦¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤»¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿±Ä¥á¥ó¥Ðー¤Î´Ö¤Ç¤Ï³«¶ÈÅö½é¤è¤ê¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤·¤¿¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¡¢OND SAUNA¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¤·¤é¤«¤Ð¥¹¥Ýー¥Ä¤ØÆ³Æþ¤ÎÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍýÇ°¤äÌÜ»Ø¤¹ÂÎ¸³Áü¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁÐÊý¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¥×¥í¥°¥é¥àÀß·×¤«¤é¿Íºà°éÀ®¤Þ¤Ç¡¢Ìó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ä¡¢OND SAUNAÆÈ¼«¤Î¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¤Ø
¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤Ï¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹½À®¤ä¡¢ÉðÍº¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¢Êª¡¦¹á¤ê¡¦Ê¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢OND SAUNAÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÉßÃÏÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥êー¤ä¥Ïー¥Ö¤Î¿¢ºÏ¡¢¥ªー¥¯¡Ê¥Ê¥éÎà¡Ë¤Î¿¢¼ù¤â·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡ÈÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡É¤Î¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥°ËüÊ¿»á¤âÅÐ¾ì
2025Ç¯11·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢OND SAUNA±¿±Ä¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¤·¤é¤«¤Ð¥¹¥Ýー¥Ä½êÂ°¥È¥·¥»á¤Î¥½¥í¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¡¢**¥Þ¥°ËüÊ¿**»á¤ÈÂçÀ¾»á¤Ë¤è¤ë¥°¥ëー¥×¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
¶å½£¤Î¥µ¥¦¥Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OND SAUNA¤Ç¤Î¥¦¥£¥¹¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÅÅÏÃ¡¦DM¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
»Ü½Ñ´õË¾»þ´Ö¤Î£²»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤´Í½Ìó¤ò¤ª¼õÉÕÃ×¤·¤Þ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
OND SAUNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ondsauna.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/ond_sauna/
OND SAUNA¤Ï¡¢º´²ì¸©ÉðÍº»Ô¤ÎOND PARKÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²òÊü¤ÈÄ´ÏÂ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿ø¤¨¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢·¿¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ ¼«Á³¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¶õ´ÖÀß·×¡¢Å·Á³¿å¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉðÍº¤Î¼«Á³¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·¡¢³¹¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÌÚ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤Âç·¿¤Î¿Å¥¹¥Èー¥Ö¤òÇ®¸»¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÂ°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¥µ¥¦¥Ê¼é¡Ë¤¬¿Å¤ò¤¯¤Ù¡¢¼¾ÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤· ¾ï¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥¦¥Ê¼é¤È²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é ¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£