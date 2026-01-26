¡Ú½÷À¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔÄ´¤ò²Ä»ë²½¡Û½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA¤Î¡Øçµ¥É¥Ã¥¯¡Ù¡ß¥É¥¯¥¿ー¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ØSKINFONIA¡Ù¤Ç¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊÑÆ°´ü¤ÎÈ©¹Ó¤ì¤È¤«¤é¤À¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÆ±»þ¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë¿·¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡
½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡¿±¡Ä¹¡§ÃæÂ¼¤ê¤ç¤¦»Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö±¡¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½÷À¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡Øçµ¥É¥Ã¥¯¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥É¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSKINFONIA¡Ê¥¹¥¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢¡Ë¡Ù¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦È©¹Ó¤ì¤È¤«¤é¤À¤ÎÍÉ¤é¤®¤ËÊñ³çÅª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿·¥×¥é¥ó¡ØSKINFONIA ¥Ð¥é¥ó¥¹¿ÇÃÇ¥×¥é¥ó¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡É½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡ÈÍÉ¤é¤®¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÊÑ¤¨¤ë
½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA¤Ï¡¢¡Öçµ¥É¥Ã¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½÷À°åÎÅ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¡¢»º¸å¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¡¢À¸Íý¼þ´ü¡¢¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ÏÂÎÄ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¹Ó¤ì¤ä´¥Áç¡¢È©¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢È©¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ï¡ÈÈ©¤À¤±¤ÎÌäÂê¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢½¾Íè¤ÎÈþÍÆ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÎÆâÂ¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅö±¡¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤òÆâÂ¦¤«¤é¿Ç¤ë°åÎÅ¤Î»ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢È©¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¥À¥áー¥¸¤«¤é¤Î²óÉüÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥É¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSKINFONIA¡×¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÈ©¡×¤ò¿·¤·¤¤¥±¥¢¤Î·Á¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Û¤Ê¤ëÀìÌçÎÎ°è¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Î¾¼Ô¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ü½Ñ¸å¤ÎÈ©¡¢»º¸å¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊÑÆ°´ü¤Ê¤É¤ËÀ¸¤¸¤ë¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÍÉ¤é¤®¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£°ì»þÅª¤ÊÊÑ²½¤äÉ½ÌÌÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤³¤½ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤µ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Øçµ¥É¥Ã¥¯¡Ù¤È¡¢ÍÉ¤é¤®¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤ÎÈ©¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ØSKINFONIA ¥Ð¥é¥ó¥¹¿ÇÃÇ¥×¥é¥ó¡Ù¤ò¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¡ØSKINFONIA ¥Ð¥é¥ó¥¹¿ÇÃÇ¥×¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢
£±.½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA¤Ë¤è¤ëçµ¥É¥Ã¥¯¤È¡¢
£².SKINFONIA¤Î¥Ûー¥à¥±¥¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦çµ¥É¥Ã¥¯+°å»Õ¿Ç»¡ÎÁ¡ÜSKINFONIA =\11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑÆ°¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢È©¤âÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ö²¿¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤àÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢çµ¥É¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¿ÈÂÎÆâÉô¤Î¾õÂÖ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢È©¾õÂÖ¤ò³°Â¦¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤Î¥±¥¢¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡çµ¥É¥Ã¥¯¤È¤Ï¡Ãçµ¤Î·ò¹¯¤ò°åÎÅ¤ÇÀµ³Î¤Ë²Ä»ë²½
¡Öçµ¥É¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Îçµ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò°å»Õ¤¬Àµ³Î¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ëçµ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¡¦½Ð»º¡¦¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æçµ¤Î¾õÂÖ¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ä¼«¸ÊÎ®¤Î¥±¥¢¡¦»Ü½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾õÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA¤Ç¤Ï¡¢Ìä¿Ç¡¦¸¡ºº¡¦¿¨¿Ç¡¦Ç´ËìÉ¾²Á¤òÂÎ·Ï²½¤·¤¿ÆÈ¼«¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸½¾õÇÄ°®¤ò¼Â¸½¡£Áí¹çÉ¾²Á¤Ë¤è¤ê¡È¤¤¤Þ¤Îçµ´Ä¶¡É¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.luna-clinic.jp/femrevive-project/
¡ÀYouTube¤Ç¤â²òÀâÃæ¡¿
¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Íð¤ì¤¿½÷À¤ÎÂÎ¤Ëµ¯¤³¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÊÑ²½
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=cvTKi7-kMU4 ]
¢¡´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ÃæÂ¼¤ê¤ç¤¦»Ò±¡Ä¹
ÃæÂ¼¤ê¤ç¤¦»Ò°å»Õ
½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸
ÆüËÜÈçÇ¢´ï²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å
ÆüËÜ½÷À¹üÈ×Äì°å³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å
¹ñºÝ¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯°åÎÅÈþÍÆ¸¦µæ²ñÍý»ö
Èþ¤·¤¤È©¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢È©¤Î¾õÂÖ¤äÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤Ï¡¢È©¤ÎÍð¤ì¤ä·ò¹¯¤ÎÍð¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î·ò¹¯ÎÎ°è¡Ê¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¿¼¤¯ÃåÌÜ¤·¡¢ÆÃ¤Ëçµ¼þ¤ê¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¡Öçµ¥É¥Ã¥¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖSKINFONIA¡×À½ÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA¤¬½Å»ë¤¹¤ë½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Î»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¯çµ¥É¥Ã¥¯¤ÇÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤È¡¢SKINFONIAÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤ÊÈ©¥±¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤Î·ò¤ä¤«¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÆâÂ¦¤«¤é¤â³°Â¦¤«¤é¤âÂ¿³ÑÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Instagram :
https://www.instagram.com/ryoko_dr_lunaclinic/
X¡ÊµìTwitter¡Ë :
https://x.com/ryoko_dr_LunaCL/
Note :
https://note.com/pure_hound6866
ÆâÅÄ ÎÉ°ì ¸¦µæ¶µ¼ø ¡Ã Ìô³ØÇî»Î
SKINFONIA ºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô
¡ÖÈ©¥¹¥È¥ì¥¹Ä´ÏÂÍýÏÀ¡×È¯°Æ¼Ô¡¡
¸µ ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹» ÈéÉæ¸¦µæ¶µ¼ø
¥Ï¥ê¥àÂç³Ø¡Ê´Ú¹ñ¡Ë ±ÉÍÜ³ØÉô ¸¦µæ¶µ¼ø
È©¤Ï¡¢´¥Áç¡¦»ç³°Àþ¡¦²½³ØÊª¼Á¤Ê¤É¤Î³°Åª¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆâÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤Î±Æ¶Á¤â¶¯¤¯¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤âÅ¬ÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È©¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÉ¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È©¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¤·¡¢È©¤ÈÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬SKINFONIA¤Ç¤¹¡£
¥ーÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÒSymfonia Cocktail(TM)¡Ó¤Ï¡¢¿åÊ¬¡¢¹³»À²½¡¢¹³¶Ý¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤Ê¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢5 ¼ï¤ÎÀ®Ê¬¤òÆÈ¼«¤ÎÈæÎ¨¤ÇÄ´À½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦À®Ê¬ÁªÄê¤â¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ»Ü½Ñ¸å¤ÎÈ©¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤âÄ´ÏÂ¤·¡¢ÈþÈ©¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÈþÍÆ»Ü½Ñ¤Î¸ú²Ì¸þ¾å¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò SKINFONIA ¤Î³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈþÍÆ»Ü½Ñ¸å¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ ½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸
½÷À¤Î¡Ö¥¥ì¥¤¡×¤È¡Ö¸µµ¤¡×¤ò°åÎÅ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡¢Î×¾²¸¦µæ¼Â»Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¡§½÷ÀÈçÇ¢´ï²Ê¡¢¥Õ¥§¥à¥¾ー¥ó°åÎÅ¡¦ÈþÍÆ¡¢½÷ÀÀµ¡Ç½¾ã³²ÁêÃÌ
¢©231-0861 ²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¸µÄ®1ÃúÌÜ32-1 LIST132¥Ó¥ë3F
¸ø¼°HP :
https://www.luna-clinic.jp
¤ë¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ch :
https://www.youtube.com/@luna_clinic_ch/featured
¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/luna_clinic/
¢£ SKINFONIA
¡ÖSKINFONIA¡Ê¥¹¥¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTIERRAS¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¡ÈÈ©¥¹¥È¥ì¥¹¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÈþÈ©¤òÊÝ¤Ä¸°¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÈéÉæ²Ê³Ø¤Î¿·ÍýÏÀ¡ÖÈ©¥¹¥È¥ì¥¹Ä´ÏÂÍýÏÀ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿·È¯ÁÛ¤Î¥É¥¯¥¿ー¥º¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ ¡¡ https://skinfonia.com/
¸ø¼°Instagram skinfonia_official
¸ø¼°X¡¡¡¡ skinfonia
¸ø¼°LINE¡¡ skinfonia
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
½÷À°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯LUNA
¹ÊóÃ´Åö¡§ÉðÅÄ / ¶¶ËÜÍ£
TEL¡§045-662-0618
Email¡§luna.takeda.hiroko@gmail.com
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÅ¬±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤Î¤¦¤¨È½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£