¡Ú²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Û¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¡ªÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤È¤Î»î¹ç¤ÏÇ®Àï¤ÎËö¤ËÏ¢¾¡¡ª¤µ¤é¤ËB2»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤â¡ª
¤¤¤Ä¤â²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×Âè17Àá Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥ºÀï¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Pick¡õRollÀ¸ÃÂº×¤ä¾®ÎÓÂçÍ´»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ëー¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¾å°ÌÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Àá¤âÇ®¤¤±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤·¤Æº£¥·ー¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤±þ±ç¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×Âè17Àá Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥ºÀï
Game1 ¢þ²£ÉÍEX 97―84 Ê¡Åç(¾¡Íø)
Á°Àá¤ÎÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎB2ºÇÄ¹Ï¢¾¡¥¯¥é¥ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë12Ï¢¾¡(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000036241.html)¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯¤ò·Þ¤¨¤¿²£ÉÍEX¡£
¤½¤Î¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯´ü´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÂè101²óÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Øºò¥·ー¥º¥ó¤ÎB3²¦¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¾ì(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000036241.html)¤·¡¢2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤Î2²óÀï¤Ç¤Ï¥í¥¹¥¿ー9Ì¾¤ÇÁ°²óÂç²ñ²¦¼Ô¤ÎÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ÈÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=XGcB-YYPuI4 ]
¤½¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯¤ò½ª¤¨¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾Àï½éÀï¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤ÎÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥ºÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢¡Ö#14 ¥«¥ê¥à¡¦¥¨¥¼¥Ç¥£¥ó¡×¤¬ºòÇ¯11·î15Æü(ÅÚ)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè8Àá ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥ÄÀïGame1°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥í¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂç°ìÈÖ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢B2»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëB2¸Ä¿ÍÄÌ»»400¥À¥ó¥¯¤Þ¤Ç¤¢¤È5¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö#34 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¡×¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥À¥ó¥¯¤ò2ËÜ·è¤á¤Æ¥¢¥êー¥Ê¤ò¤ï¤«¤»¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡Åç¤¬3P¥·¥åー¥È¤ÇÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö12-21¡×¤Ç1Q¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
2Q¤ËÆþ¤ê¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë½ù¡¹¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª
¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤ä¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤ÎÆÀÅÀ¤Ç½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á»Ä¤ê2:40»þÅÀ¤Ç¡Ö35-36¡×¤È1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬µÕÅ¾¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾ºÇ¸å¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡£
»Ä¤ê16ÉÃ¤Ç¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬¥¿¥Õ¤Ê3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡Ö40-38¡×¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¡Ö#20 ¥¶¥Ã¥¯ÎË¥âー¥¢¡×¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡Ö42-38¡×¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
3Q¤Ç¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö#34 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
3Q»Ä¤ê5:33¤«¤é4:44¤ÎÌó1Ê¬´Ö¤Ç3ËÜ¤Î¥À¥ó¥¯¤ò·è¤á¤Æ°ìµ¤¤ËB2»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëB2¸Ä¿ÍÄÌ»»400¥À¥ó¥¯¤òÃ£À®(https://youtu.be/Z3NA12tUzqY)¡ª¡ª
¤½¤·¤Æ¡Ö63-57¡×¤Ç3Q½ªÎ»¡ª
·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª4Q¡¢3Q¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡Åç¤Î¡Ö#1 ÃæÌî»Ê¡×Áª¼ê¤ò¡Ö#33 ¿ù»³Íµ²ð¡×¤¬·ã¤·¤¤¥Þー¥¯¤Ç¼éÈ÷¤«¤é¥¢¥êー¥Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
¤½¤ó¤ÊÙÉ¹³¤·¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¡ÖÂè101²óÅ·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Ï¥í¥¹¥¿ー³°¤È¤Ê¤ê1·î4Æü(Æü)ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥ÄÀï°ÊÍè¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡ª
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î»î¹çÎ¾¥¯¥é¥ÖÄÌ¤¸¤ÆºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë32ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¾¡Íø¡ª
B2¥êー¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÄ¹Ï¢¾¡µÏ¿¤ò13¤Ø¤È¹¹¿·(https://www.instagram.com/p/DT5DlIoEwxt/?igsh=NHB3bXVwanFoOW5j)¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅìÃÏ¶è¼ó°ÌÁê¼ê¤ËÂç¤¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Þ¥ó¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á
#34 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥íー¥½¥ó
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡§14ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆB2»Ë¾å½é¤Î¸Ä¿ÍÄÌ»»400¥À¥ó¥¯Ã£À®¡ª
Ä¹¤¤»þ´Ö(¥×¥ìー¤·¤Æ)400¥À¥ó¥¯¡£»ä¤Ï¸Å¤¤¤Ç¤¹¾Ð
ËÜÅö¤ËÈè¤ì¤¿¾Ð
º£Æü¤Î»î¹ç¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤(»î¹ç¤Ç¤·¤¿)¡£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤â±þ±ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
#10 ±ÊÌî°Ò²¢
½Ð¤À¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·ÅÀº¹¤òÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÜÍè¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Ïー¥É¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Úー¥¹¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ï¹çÎµ»ù HC
Å·¹ÄÇÕ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢(¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×¤Ï)¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯¤ò¶´¤ó¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
Æþ¤ê¤¬°¤¯ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÊÌî°Ò²¢¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¤·½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¥¨¥éー¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥¨¥éー¤«¤é¥¤ー¥¸ー¤Ê3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·ー¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=Z3NA12tUzqY ]
Game2 ¢þ²£ÉÍEX 83―80 Ê¡Åç(¾¡Íø)
Á°Æü¤ÎGame1¤Ë¾¡Íø¤·13Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿Game2¡£
Á°ÆüÆ±ÍÍ¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥²ー¥àº¹2¤Ç¤Î¾å°ÌÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡¢Ê¡Åç¤Î¹â¤µ¤ËÂÐ¤·Á°Æü¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¤Ç»î¹ç¤ØÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁáÂ®¡Ö#14 ¥«¥ê¥à¡¦¥¨¥¼¥Ç¥£¥ó¡×¤¬·ã¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬¤³¤Î»î¹çºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊ¡Åç¤Î¶¯ÅÙ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Á¡Ö21-22¡×¤È¥êー¥É¤òµö¤·¤Æ1Q¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
2Q¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤Î»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ô¾ù¤é¤ºÁ°È¾¤ò¡Ö41-35¡×¤Ç½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡Ö6ÅÀ¤Î¥êー¥É¤ò¥êー¥É¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤âÁ°È¾Æ±ÍÍ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥íー¥¹¥³¥¢¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3Q½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡Ö58-55¡×¡£
3ÅÀº¹¤È¤¤¤¦Ç®Àï¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ª4Q¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
3Q½ªÎ»»þÅÀ¤Ç22ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤Ø¤Î¥Þー¥¯¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¡Åç¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é4QÅÓÃæ¤Ë¤Ï¥êー¥É¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç18ºÐ¤Î¥ëー¥ー¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡ª
¡Ö#18 ¥¯ー¥ê¥Ð¥ê ¥»¥ê¥ó¥à¥ë¥¿¥é¡×¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥êー¥Ê¤òÊ¨¤«¤»69-68¤ÈºÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤â¤ª¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¡Ö76-76¡×¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê1:58¡¢ºÆ¤Ó¡Ö#18 ¥¯ー¥ê¥Ð¥ê ¥»¥ê¥ó¥à¥ë¥¿¥é¡×¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡Ö79-76¡×(https://youtube.com/shorts/L9sbfiBBOvQ?feature=share)¡£
»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥ëー¥ー¤¬ÌöÆ°¤·¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¸å¡Ö82-80¡×¤È2ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê9.1ÉÃ¤«¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬0.8ÉÃ¡£
¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤Î¤³¤Î»î¹çÎ¾¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤«¤é¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥¿¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¡Ö82-78¡×¡ª
¾¡Íø¤ØÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯ÆÀÅÀ¤Ë¥¢¥êー¥Ê¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ»Ä¤ê»þ´Ö¤Î¹¶ËÉ¤òÂÑ¤¨¤·¤Î¤®Ëþ°÷¤Î¥Ûー¥à¤ÇÂç¤¤Ê¾¡Íø¡ª
¾å°ÌÄ¾ÀÜÂÐ·è¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾åB2ºÇÄ¹Ï¢¾¡µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë14Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡ª
ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÁè¤¦Ê¡ÅçÁê¼ê¤ËÂç¤¤ÊÏ¢¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Þ¥ó¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á
#10 ±ÊÌî°Ò²¢
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡§14ÆÀÅÀ(3P¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨60%)2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë
¾å°Ì¤ÎÊ¡Åç¤µ¤óÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Áー¥àÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¼¡Àá¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
(¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ûー¥àÀïÀ¼±ç¤Ï)»î¹ç¤Î½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
(¼¡Àá¤Î¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤Î¼ó°Ì¿®½£Àï¤â)Âç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
YERRPP¡ª¡ª
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII
¾¡Íø¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ëº£¡¢ÎÉ¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
»î¹ç¤Î½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
YERRPP¡ª¡ª
²Ï¹çÎµ»ù HC
º£Æü¤ÏÆÃ¤ËEXs¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ê¡Åç¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥²ー¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â·è¤·¤Æ¤¤¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²æËýÈæ¤Ù¤ÎÉôÊ¬¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¡Ö#18 ¥¯ー¥ê¥Ð¥ê ¥»¥ê¥ó¥à¥ë¥¿¥é¡×¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤â2Æü´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¡Ö#33 ¿ù»³Íµ²ð¡×¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¤½¤ÎÆü¤Î¥Òー¥íー¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=COuUGICsYy4 ]
¤½¤·¤Æ·àÅª¤Ê¾¡Íø¤Ç14Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ïºò¥·ー¥º¥ó²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Ç¥×¥ìー¤·²£ÉÍ°ÜÅ¾¸å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖB3Í¥¾¡¡×¡¦¡ÖB2¾º³Ê¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡Ö¾®ÎÓÂçÍ´¡×»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ëー(https://x.com/yokohamaex_/status/2015353242423795949?s=46)¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾®ÎÓ»á¤«¤é³§ÍÍ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ¾®ÎÓ»á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥êー¥Ê¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¥Ûー¥àÀï¾ðÊó
¤½¤·¤Æ¼¡²ó¥Ûー¥àÀï¤Ï²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¤Î´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥ºÀï¡ª
¤³¤Á¤é¤Î»î¹ç¤Ïº£¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤Î¡ÖOCEAN TOKYO´Æ½¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×ÃåÍÑ»î¹ç(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22386)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª ¡Ö¥È¥ê¥³¥íー¥ë¡×¤ò¿È¤ËÅ»¤¦¥é¥¹¥È¥²ー¥à¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
Á°²ó¤ÎÃåÍÑ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.instagram.com/p/DSQvQoIE0cW/?igsh=eDJ3ZDZ5eXh4bXRj)¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï Âè21Àá(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260220_20260221/)
¡ÚÆüÄø¡Û
2026Ç¯2·î20Æü(¶â)19:05
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)14:05
¡ÚÂÐÀïÁê¼ê¡Û
´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º
¡Ú¥¢¥êー¥Ê¡Û
²£ÉÍÉðÆ»´Û
¢©231-0028¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²§Ä®2ÃúÌÜ9ÈÖÃÏ10
JRµþÉÍÅìËÌÀþ/º¬´ßÀþ¡¡´ØÆâ±ØÆî¸ý²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ6Ê¬
²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ °ËÀªº´ÌÚÄ¹¼ÔÄ®±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
