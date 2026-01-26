¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸ÂÐ±þ¤ÎÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡õ¹âµ¡Ç½¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁÇºà¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©¹ÃÈå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾ï¾¾·ûÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÀ½ºî¥µ¥¤¥È¡ÖCLAT-JAPAN¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥é¥Æ¥£ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÊÝÎä¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°¥·¥êー¥º¤È¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡Ö¥¿¥Õ¥é¥¤¥È¡×¥·¥êー¥º¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹ー¥Ñー¤ä¥«¥Õ¥§¤ÎÈÎÂ¥ÉÊ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¯¥ë¥ê¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯ー¥éー¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢Æü¡¹¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ËÊØÍø¤ÊÊÝÎä¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¥´¥à¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¿¤¿¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤º»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤ÇÃæ¿È¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ËÜÂÎÆâÂ¦¤Ë¤ÏÊÝÎäºÞÍÑ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÝÎä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¤ªÇã¤¤ÊªÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹ー¥Ñー¤ä¥«¥Õ¥§¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È·ÊÉÊ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¡§3¿§¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡¦¥°¥ìー¡¦¥ß¥ó¥È¥Ö¥ëー¡Ë
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó¥¿¥Æ27¡ß¥è¥³40¡ß¥Þ¥Á18
²Á³Ê¡§100Ëç ¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1¤«½ê¡Ë1,636±ß¡¿Ëç¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¢¨Ä¶Áá³ä¡¦ÍËÆü³äÅ¬ÍÑ»þ¤Î²Á³Ê
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1684
¢¡¥¯¥ë¥ê¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯ー¥éー¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÍÆÎÌ¤ÎÊÝÎä¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°¡£
Äì¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¼«Î©¤¹¤ëÀß·×¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ³°Â¦¤Î¥Æー¥×¤Ïº¸±¦¤É¤Á¤é¤Î¥ÐーÀßÃÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Õ¥¡¥¹¥Êー»ÅÍÍ¤ä¡¢ÆâÂ¦¤ÎÊÝÎäºÞÍÑ¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¢¥¹ー¥Ñー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¡§3¿§¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡¦¥°¥ìー¡¦¥ß¥ó¥È¥Ö¥ëー¡Ë
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó¥¿¥Æ35.5¡ß¥è¥³51¡ß¥Þ¥Á20
²Á³Ê¡§100Ëç ¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1¤«½ê¡Ë1,927±ß¡¿Ëç¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¢¨Ä¶Áá³ä¡¦ÍËÆü³äÅ¬ÍÑ»þ¤Î²Á³Ê
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1685
¢¡¥¿¥Õ¥é¥¤¥È¥µ¥³¥Ã¥·¥å
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤È¥³ー¥Ç¥å¥é¥Ê¥¤¥í¥ó¤òº®ËÂ¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁÇºà¤Î¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯ÅÙ¡¦¤Ï¤Ã¿å¡¦ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¡£¥Þ¥Á¤Î¤Ê¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿·Á¾õ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÎ¹¹Ô»þ¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÈÎÇäÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¡§3¿§¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¤¥Óー¡¦¥Ùー¥¸¥å¡Ë
ÁÇºà¡§¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó60¡ó ¥Ê¥¤¥í¥ó40¡ó
¥µ¥¤¥º¡§¥¿¥Æ23.5¡ß¥è¥³30¡¡¥·¥ç¥ë¥ÀーÄ¹¤µÌó106
²Á³Ê¡§100Ëç ¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1¤«½ê¡Ë2,394±ß¡¿Ëç¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤âÄ¶Áá³ä¡¦ÍËÆü³äÅ¬ÍÑ»þ¤Î²Á³Ê
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1705%E2%80%8B
¢¡¥¿¥Õ¥é¥¤¥È¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤È¹â¤¤µ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁÇºà¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥·ー¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥§¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢´ØÏ¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï»È¤¤¤â¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀëÅÁ¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¡§3¿§¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¤¥Óー¡¦¥Ùー¥¸¥å¡Ë
ÁÇºà¡§¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó60¡ó ¥Ê¥¤¥í¥ó40¡ó
¥µ¥¤¥º¡§F¥µ¥¤¥º
²Á³Ê¡§20Ëç ¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1¤«½ê¡Ë3,640±ß¡¿Ëç¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤âÄ¶Áá³ä¡¦¸áÁ°³ä¡¦ÍËÆü³äÅ¬ÍÑ»þ¤Î²Á³Ê
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.forcus.co.jp/products/detail/012/1706%E2%80%8B
¢¡¥¿¥Õ¥é¥¤¥È¥¸¥§¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×
¶¯ÅÙ¡¦¤Ï¤Ã¿å¡¦ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éº®ËÂÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Á°¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥í¥´¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤ËÉ½¸½²ÄÇ½¡£¸åÉô¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢ÀÊÌ¤äÍÑÅÓ¤òÌä¤ï¤º¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥µー¥¯¥ë³èÆ°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¡§3¿§¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¤¥Óー¡¦¥Ùー¥¸¥å¡Ë
ÁÇºà¡§¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó60¡ó ¥Ê¥¤¥í¥ó40¡ó
¥µ¥¤¥º¡§F¥µ¥¤¥º
²Á³Ê¡§20Ëç ¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1¤«½ê¡Ë3,160±ß¡¿Ëç¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤âÄ¶Áá³ä¡¦¸áÁ°³ä¡¦ÍËÆü³äÅ¬ÍÑ»þ¤Î²Á³Ê
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.forcus.co.jp/products/detail/012/1707%E2%80%8B
¢¡ ¥¿¥Õ¥é¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁÇºà¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡£ ¿Ä¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ç·¿¤¯¤º¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Ã¥¯¼°¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¤Ç¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â´ÊÃ±¡£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¡§3¿§¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¤¥Óー¡¦¥Ùー¥¸¥å¡Ë
ÁÇºà¡§¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó60¡ó ¥Ê¥¤¥í¥ó40¡ó
¥µ¥¤¥º¡§F¥µ¥¤¥º
²Á³Ê¡§20Ëç¥Õ¥ë¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1¤«½ê¡Ë3,160±ß¡¿Ëç¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤âÄ¶Áá³ä¡¦¸áÁ°³ä¡¦ÍËÆü³äÅ¬ÍÑ»þ¤Î²Á³Ê
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.forcus.co.jp/products/detail/012/1708
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2009Ç¯ ¸½ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¾ï¾¾·ûÂÀ¤¬¡¢Á°¿¦¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ò ÀßÎ©¡£Åö½é¤Ï¡¢BtoB¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤¬»ö¶È¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¼çÎÏ¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä»ö ¶È¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢Á´ÂÎÇä¾å¹â¤ÎÌó3³äÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤òÃíÊ¸¤·¤¿ ¹â¹»À¸¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤³¤ì ¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä»ö¶È¤ËÆÃ²½ ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Ãí¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â ¹»À¸¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍøÆÀ¤òÍ¥Àè¤·¤¿»ö ¶È¤ò¹Ô¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2012Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ECÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤» Íø±×¤ÎÊ¿½à²½¤ËÀ®¸ù¡£2020Ç¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¾å¹â¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¡¢¼Ò°÷¤ÎÁê ¼¡¤°Âà¿¦¤ÇÅÝ»º¤Î´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þÃæ¾®»ö¶È¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Í»»ñ¤ò¸¶ »ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¼«¼Ò¹©¾ì¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤ò1¿ÍÊ¿¶Ñ100Ëü±ß ¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2021Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌÜÉ¸¤Î1.5ÇÜ¤òÃ£À®¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÁá´üÎ© ¤ÆÄ¾¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î¤«¤é¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹½é¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¥ªー¥¹¥È¥é¥ê ¥¢¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£¸å¤â³¤³°Å¸³«¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤ ¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì ¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§»³Íü¸©¹ÃÈå»Ô¼Ä¸¶984-1
ÅÅÏÃ ¡§055-278-2311
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§¾ï¾¾ ·ûÂÀ
ÀßÎ© ¡§2009Ç¯5·î14Æü
»ñËÜ¶â ¡§8,500Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô ¡§129Ì¾¡Ê2024Ç¯12·î31Æü»þÅÀ ¥°¥ëー¥×¹ç·×¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÈÎÇä
»ö¶È½ê ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ê¥×¥ê¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¿·¸¶4214-2
¢£Ä¾¶á¤ÎÇä¾å¿ä°Ü
2019Ç¯ 12.6²¯±ß
2020Ç¯ 9.9²¯±ß
2021Ç¯ 14.7²¯±ß
2022Ç¯ 20.6²¯±ß
2023Ç¯ 29.2²¯±ß
2024Ç¯ 32.9²¯±ß
¥Õ¥©ー¥«¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È :
https://corp.forcus.co.jp/