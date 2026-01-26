ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤Øー¡¡²¦ºÂÃ¥´Ô ²£²ÏÉðÂ¢Ìî¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º Á´¹ñÂç²ñ·è¾¡¿Ê½Ð
³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¯ÎÏ¶¯¤¤¤´À¼±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢²£²ÏÉðÂ¢Ìî¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤Ï´ØÅìÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ·è¾¡Àï¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Óー¾ì¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¶¯¹ë YOKOHAMA TKM ¤Ç¤¹¡£
²£²ÏÉðÂ¢Ìî¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤Ï¡¢2020Ç¯¡¢2022Ç¯¤ËÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤¿·è¾¡Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö²¦ºÂÃ¥´Ô¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÃáÉãµÜ¤ÎÉñÂæ¤ØÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤é¤·¤¤·ã¤·¤¯¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¥é¥°¥Óー¤òÂÎ¸½¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ·è¾¡Àï¤òÀï¤¤È´¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¤è¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤é¤·¤¯Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²£²ÏÉðÂ¢Ìî¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿ー¥º¤Ø¤ÎÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£