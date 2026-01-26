Kaia¡¢RWA¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÖGalactica¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤ÎLNGÁ¥Çõ¶âÍ»¥Èー¥¯¥ó²½°Æ·ï¡ÖPegasus¡×¤ò´°Î»
Kaia DLT Foundation¡Ê°Ê²¼¡¢Kaia¡Ë¤Ï¡¢Kaia¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëRWA¥Èー¥¯¥ó²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGalactica¡Ê¥¬¥é¥¯¥Æ¥£¥«¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤Î¥Èー¥¯¥ó²½Á¥Çõ¶âÍ»¥Ç¥£ー¥ë¡ÖPegasus¡×¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖGalactica¡×¤Ï¡¢Kaia¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î³¤±¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ëPT Pelayaran Korindo¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£¡ÖPegasus¡×¤Ï¡¢Áí³Û2,500ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎLNGÁ¥Çõ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Èー¥¯¥ó²½Á¥Çõ¶âÍ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤òÃæ¿´¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Á¥Çõ¶âÍ»Ê¬Ìî¤ò¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÎ®Æ°À¤ÈÀÜÂ³¤·¤¿»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ç¥£ー¥ë¤Î´°Î»¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê»º¶È»ñ»º¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤ÎRWA¹½Â¤¤Ë¤è¤êÁÈÀ®¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿»öÎã¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¶âÍ»´ÉÍý¶É¡ÊMonetary Authority of Singapore¡§MAS¡Ë¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¥Èー¥¯¥ó²½SaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖInvestaX¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î³¤±¿²ñ¼ÒPT Pelayaran Korindo¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è°ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÆÎÌ145,000CBM¤ÎLNGÁ¥Çõ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶âÍ»¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¢¥Èー¥¯¥ó²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤±¿¶âÍ»»ñ»º¤Ø¡¢Å¬³ÊÅê»ñ²È¤¬¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤È¤Ê¤ëÅê»ñ¹½Â¤¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Ç¥£ー¥ë¤Ï¹â¤¤Åê»ñ¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤ËÃ»´ü´Ö¤Ç´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó17,000¤ÎÅç¡¹¤«¤éÀ®¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬Êú¤¨¤ëÁ¥ÇõÏ·µà²½¤ä¶âÍ»¥¢¥¯¥»¥¹À©Ìó¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Èー¥¯¥ó²½¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë°ì¤Ä¤Î²ò·èºö¤òÄó¼¨¤·¤¿»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Galactica¡ÊCEO¡ËYoung Kim¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¡ØPegasus¡Ù¥Ç¥£ー¥ë¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊRWA¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Â¼û¤¬»Ô¾ì¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿»öÎã¤Ç¤¹¡£½é²ó¥Ç¥£ー¥ë¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á¥Çõ¶âÍ»¤ò´Þ¤à³¤ÍÎ»ñ»º¤Î¥Èー¥¯¥ó²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØPegasus¡Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î³¤±¿¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î²ò·èºö¤Ç¤¹¡£
InvestaX¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤ÈÅê»ñÌ¥ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢³¤±¿¶È¤Î¶áÂå²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
InvestaX¡ÊCEO¡ËJulian Kwan¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØPegasus¡Ù¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó²½»Ô¾ì¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤È¡¢µ¬À©¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯¸Ç¤Ê¼ÂÊª»ñ»º¤È¡¢Ç§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¥Èー¥¯¥ó²½¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ñËÜ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤¿»öÎã¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kaia DLT Foundation¡Ê²ñÄ¹¡ËDr. Sam Seo¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØPegasus¡Ù¤Î´°Î»¤Ï¡¢Kaia¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è°ú¤Ï¡¢Kaia¤¬Í¤¹¤ë¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢Web3¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¤¬»Ù¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏGalactica¤Ë¤ª¤±¤ëRWAÀïÎ¬¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë²á¤®¤º¡¢º£¸å¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Èー¥¯¥ó²½RWAÅê»ñµ¡²ñ¤ò¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È³µÍ×
Galactica
Galactica¡Ê¥¬¥é¥¯¥Æ¥£¥«¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥¢¥»¥Ã¥È¡ÊRWA¡Ë¤Î¥Èー¥¯¥ó²½Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¥Èー¥¯¥ó²½SaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëInvestaX¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¡¢°ÂÄêÀ¤È¸úÎ¨À¤ò½Å»ë¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢Á¥Çõ¶âÍ»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢InvestaX¤ª¤è¤ÓÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë²Ã¤¨¡¢Kaia¥Á¥§ー¥ó¤Î¹âÂ®¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Èー¥¯¥ó²½¤µ¤ì¤¿RWA¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÅê»ñ¥â¥Ç¥ë¤ò¤è¤êÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤·Á¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
InvestaX
InvestaX¡Ê¥¤¥ó¥Ù¥¹¥¿¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥¢¥»¥Ã¥È¡ÊRWA¡Ë¥Èー¥¯¥ó²½SaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¶âÍ»´ÉÍý¶É¡ÊMonetary Authority of Singapore¡§MAS¡Ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñ²È¸þ¤±¤ÎRWAÈ¯¹Ô¤ª¤è¤Ó¼è°ú¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ÊCMS¡Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢Ç§Äê»Ô¾ì±¿±Ä¼Ô¡ÊRecognised Market Operator¡§RMO¡Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢9·ï¤ÎRWA¥Èー¥¯¥ó¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬³ÊÅê»ñ²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÆ¹ñºâÌ³¾Ê¾Ú·ô¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤¿°ÂÄêÅª¤ÊUSDCÍø²ó¤ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖInvestaX Earn¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PT Pelayaran Korindo
PT Pelayaran Korindo¡Ê¥×¥é¥ä¥é¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¸¶ÌÚ¡¢¹çÈÄ¡¢¥Ñー¥àÌý¡ÊCrude Palm Oil¡Ë¤ÎÍ¢Á÷¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î³¤±¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤ÎÀ½Å´¡¢ÀºÀ½¡¢²½³Ø¡¢ÈîÎÁ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»º¶ÈÊ¬Ìî¤Î´ë¶È¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹ç³¤±¿»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kaia
Kaia¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤Ç¿ô²¯¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤ËWeb3.0¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥«¥ª¤ÈLINE¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³«È¯¤·¤¿Klaytn¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÈFinschia¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¹çÊ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Kaia¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¥Èー¥¯¤ÈLINE¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¤Î¥æー¥¶ー¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎWeb3.0¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢Áí¥æー¥¶ー¿ô¤Ï2²¯5,000Ëü°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¡¢Web2.0¤ÎÍøÊØÀ¤ÈÂ®ÅÙ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤éWeb3.0¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÁÏÂ¤¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.kaia.io ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Kaia DLT Foundation
Kaia DLT Foundation¡Ê¥«¥¤¥¢DLT¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¹ñºÝ¶âÍ»¼«Í³¶è¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊAbu Dhabi Global Market¡§ADGM¡Ë¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëLayer1¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKaia¡×¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºâÃÄ¤Ï¡¢Kaia¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³«È¯¼Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æ©ÌÀÀ¤¬¹â¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Kaia DLT Foundation¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë³Æ¼ï°Õ»×·èÄê¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¶È³¦¤Î´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Kaia¥á¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬ºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ç»ýÂ³Åª¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£