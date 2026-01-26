³ô¼°²ñ¼ÒTAIL ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¸òÂå¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÅÃå»ö¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTAIL¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¸òÂå¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ï»ÅÄÎÉÉ§¡Û
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÀ¼Ò»ö¶È¾Ò²ð¡Û
LAVI - ¸ÅÃåÄÌÈÎ¡§https://lavi-official.com/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGna9gsxwAMHM17YiUuZ91r2K67Vkg3lp6G-nFaoB_FWDLJf8T3GamZOBp9hp4_aem_H_mg4AYVBGkq7D6UlIHE4g(https://lavi-official.com/?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGna9gsxwAMHM17YiUuZ91r2K67Vkg3lp6G-nFaoB_FWDLJf8T3GamZOBp9hp4_aem_H_mg4AYVBGkq7D6UlIHE4g)
¥¤¥Ù¥ó¥È¶È¤ä¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È·Ï¤Î»ö¶È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§lavi.official.brand@gmail.com
EC¥µ¥¤¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ä¶ÈÅÅÏÃ¤Ï¤ª¼¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£